Pomozte, krachujeme, psala firma. Je to jinak. Šídlo byl sprostý

„Tohle se nepíše lehce. Visí nad námi krach. Reálný, opravdový krach. Po jedenácti letech dřiny,“ napsalo brašnářství na svůj profil. A aby podpořilo emoce, psalo dál. „Bez prodeje není výroby. I když makáme ze všech sil, dáváme lidem nejlepší, co dovedeme, nedokážeme ufinancovat provoz. Je to kritické. Máme nyní pár dnů, než na nás dopadne Damoklův meč. Obstavení účtů. Insolvence. Konec,“ sekalo brašnářství jednoslovné věty, což podle zákonitostí marketingu zdůrazňuje naléhavost sdělení.

„Nechceme to vzdát. Nejsme bankrotáři. Chceme zabojovat. Poprat se o život, pokolikáté už. Jediné, co máme, jste Vy – naši spokojení zákazníci. A naše práce. A naděje, že to dáme,“ apelovalo na city zákazníků brašnářství.

„Kupte si dnes něco pěkného. Dnes, ne zítra. Umožníte nám pokračovat dále. Ať už to bude opasek, peněženka, boty nebo taška. Každá koruna pomůže,“ stálo v příspěvku.

Na špek brašnářům skočil i novinář Seznam Zpráv Jindřich Šídlo. „Tohle by byla velká škoda. A ano, jejich věci kupujeme, bohužel jsou tak kvalitní, že peněženka vydrží navždy…“ udělal společnosti Tlustý a spol. Šídlo reklamu na síti X.

Přidal se i přední český zpravodajský server Novinky, který v textu s titulkem „Brašnářství Tlustý a spol. dělí dny od insolvence, zákazníky prosí o nákup zboží,“ popsal server Novinky domnělé útrapy brašnářství. Hned po nich se přihlásil server iDnes s titulkem „Visí nad námi krach, hlásí Brašnářství Tlustý. O záchranu žádá zákazníky i investory“, kde jen zopakoval tvrzení brašnářství.

V tu dobu už byl e-shop společnosti Tlustý a spol. zahlcený lidmi a začal se špatně načítat, kteří chtěli podpořit zdánlivě bankrotujícího řemeslníka. „Lidé z celé republiky vyjadřují svou podporu. Na webu bylo tolik lidí, že to úplně vyřadilo servery z provozu. Technici je posílili na maximum, ale stejně to není ono, nápor je obrovský,“ okomentovala nával zákazníků společnost Tlustý a spol.

„Ohromně nás těší ohromně srdečné a milé projevy podpory od běžných lidí, podnikatelů i fachmanů,“ napsala společnost 18 hodin po zveřejnění výzvy.

„Nejsme bankrotáři, nežádáme milodary, jen jsme poprosili – dejte nám více práce. To, co zažíváme my, zažívají jistě desítky a stovky malých firem bez silného kapitálu. Všem, kdo zažívají podobné těžkosti vzkazujeme: ODVAHU! Vydržte. Poperte se s osudem a nevzdávejte se!“ vzkázali svým kolegům řemeslníkům z brašnářství.

Jenže pod druhým příspěvkem brašnářství začaly vyplouvat kostlivci ze skříně společnosti. „Jdu na vás podat trestní oznámení. Objednáno a zaplaceno v prosinci, do května nedodáno. Nulová komunikace. Na odstoupení od smlouvy žádná reakce. Na předžalobní výzvu žádná reakce. Na pokus o mimosoudní řešení přes ČOI žádná reakce. Lživý slib, že vrátíte peníze. Chudáci lidi, co vám teď jakékoli peníze dají, zřejmě jim taky jen budete lhát, a neuvidí ani výrobek, ani peníze,“ napsal jim Roman Šemora, jeden ze zhrzených zákazníků.

Zdeněk Polčák přidal svou zkušenost. „Já hlupák jsem Vás podpořil v květnu, kdy jsem zakoupil dva opasky za nemalé peníze, kdy zboží jsem měl obdržet do konce června – byly to dárky. 13. 7. jste mi napsali, že se omlouváte a že termín musíte posunout na 31. 7. Dnes je 7. 8. a opasky nemám bez jakékoliv informace z vaší strany. Chudáci lidi, kdo vás teď podpoří, patrně neuvidí ani zboží, ani peníze…“ podělil se o zážitek s brašnářstvím.

„Originál Čecháčci. Nevyrobil jsem ještě zakázky visící rok zpět, prachy jsem lidem nevrátil, přesto naberu zakázky na tři roky dopředu... Mně to přijde jako poslední šance se napakovat a vytunelovat firmu ještě víc, než přijde žlutá nálepka,“ sdílel svůj názor Tomáš Solnař.

„Postavit si marketingovou kampaň na falešném vyhlášení, že krachujete, to je teda nové dno,“ zkonstatoval Lukáš Pečeně.

Přitom 8. dubna 2024 na serveru Forbes vyšel článek, kdy si majitel Ivan Patrův pochvaloval, jak mu brašnářství pěkně vzkvétá. „Sázka na boty a B2B, který nyní tvoří silný pilíř byznysu, se vyplatila a jde to vyjádřit čísly. Během covidu se produkce brašnářství přes noc propadla o devadesát pět procent a následovaly dva těžké roky. Za uplynulý rok však firma hlásí sedmatřicetiprocentní meziroční růst tržeb a pro letošek je v plánu další minimálně dvacetiprocentní růst a obrat čtyřicet pět milionů korun,“ mluvil v dubnu nadšeně majitel brašnářství Ivan Petrův.

Forbes napsal, jak na jejich redaktora majitel vyrukoval s koženou peněženkou, na které byl vyrytý nápis Pravda vítězí. Limitovaná edice. První z nich dostal jako dar od brašnářství prezident Petr Pavel u příležitosti své inaugurace.

O den po apelu, tedy 8. srpna, už začalo vycházet na světlo, že žádost o podporu byla ze strany brašnářství Tlustý a spol. jen marketingová akce.

„Brašnářství Tlustý teď přiznává, že lhali, nekrachují, jen chtěli marketing a více objednávek (peníze na účtu a za měsíc dva nebo i rok vám možná pošlou, co jste si objednali). Takže pokud se cítíte podvedeni, odstupte jim od smlouvy,“ napsal k tomu na síti X advokát Petr Němec.

Po slovech advokáta Petra Němce se za hlavu chytil i Jindřich Šídlo. „No řeknu vám, že jestli budu ještě někdy požádán, abych někomu pomohl, tak se vám na to po zvážení všech okolností vyseru. (Nikdo mě teda nežádal, byla to moje iniciativa.),“ napsal Šídlo v odpovědi na zjištění Petra Němce.

Nakonec vyplul přes Veřejný rejstřík a Sbírku listin i Výkaz zisku s ztrát za zúčtovací období 2023. Tam brašnářství za celé zúčtovací období vykázalo pouze 676 tisíc korun na mzdové náklady. Což by znamenalo, že si platí maximálně jednoho zaměstnance. „Tunelářství Tlustý. Osobní náklady 710 tisíc? Takže tak jeden zaměstnanec. Tipuju Petrův. 24,28 milionu služby. Takže buď ukázkovej švarc, nebo pro ně šijou externí dodavatelé, takže vlastně celá pohádka padá... anebo někdo ven fakturováním služeb vytahuje love,“ napsal k tomu Ondřej Tichý.

