Pomsta šéfu Fialovi. Jmenuje se... Novotný. A čí? Karolína Stonjeková to odhalila

hodnocení událostí uplynulého týdne započala u odchodu Adama Vojtěcha, v jehož postu ministra zdravotnictví vystřídal epidemiolog Roman Prymula. „Já bych neřešila otázku, jestli se má, či nemá za co stydět. On byl ministrem zdravotnictví v době, kdy by si s ním chtěl asi málokdo tuto roli vyměnit. Navíc byl pod tlakem premiéra, který ho celkem zásadním způsobem – jak to říct – formoval," zhodnotila s tím, že Vojtěch „posloužil k viditelnému gestu před volbami, kdy se nehodí klesající preference a je třeba udělat nějakou rošádu".



Míní, že ze strany Babiše jde o dobrou taktiku. Babiš prý „má tyhle politické hry zmáknuté hodně dobře“.



V ostatních politických stranách prý není tolik lidí, kteří jsou schopní takto posloužit. „Ono také není v jiných politických stranách mnoho ochotných obětních beránků,“ zmínila.



To, že se příliš neřeší Prymulův střet zájmů, na nějž opozice upozorňuje, vnímá také s tím, že opoziční síly nejsou ve svém mediálním počínání příliš zběhlé. „My už jsme na konflikty zájmů u téhle vlády Andreje Babiše zvyklí a bohužel máme tendenci si otupovat práh toho, co je ještě únosné a co za hranou,“ dodává, proč se téma příliš neřeší.

Facebook se podle ní stejně jako u minulých voleb domnívá, že Donald Trump nemůže vyhrát, a tak by podle něho jeho příznivci mohli nepokoje způsobit. Zmiňuje však, že aktuální nepokoje, které můžeme na záběrech ze Spojených států sledovat uplynulé měsíce, vůbec příznivci Donalda Trumpa nezpůsobují. „Spíš bych je zařadila do tábora Joea Bidena,“ říká. Hrozí prý, že se „bude mazat“ a Facebook bude plnit funkci „náhubku“.



K tomu, že se řeporyjský starosta Pavel Novotný (ODS) v uplynulém týdnu za svůj výrok o smrti Babiše a prezidenta Miloše Zemana ocitl „na koberečku“ u předsedy Petra Fialy, nabízí Stonjeková trochu odlišný pohled. „Ona celá tahle věc má ve skutečnosti trochu jiné pozadí, než jak se to zdá. Pan Novotný není nic jiného než docela rafinovaná pomsta Alexandry Udženije za to, že nebyla zvolena místopředsedkyní. A je to pomsta současnému ‚fialovskému‘ vedení. Úkol pana Novotného je jednoduchý a jasný. On má jenom ukázat, jak je ten Petr Fiala strašně slabý. Ale že už si s ním Fiala nefotí ‚selfíčka‘ na Facebook, ale pozval si ho na kobereček, tak to už je neklamná známka toho, že už to i Petru Fialovi došlo,“ osvětlila svůj pohled na věc.

Žádný efekt to podle ní mít nebude a Novotný bude „vesele škodit dál“, takže se „ještě dočkáme spousty legrace“.



„Kdybych si měla vsadit, kdo bude mít delší životnost v ODS, jestli Fiala, nebo Novotný, tak bych si vsadila na Novotného,“ podotýká.



U migračního plánu Evropské unie komentátorka oceňuje postoj českého premiéra v tom, že EU „vůbec neřeší problém pašeráctví a pašeráků“. Upozornila, že se EU stává součástí obchodu s lidmi a kvůli jejímu postoji každý rok vyhasnou tři tisíce lidských životů.



Řešil se i spor mezi parazitologem a profesorem Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Jaroslavem Flegrem a šéfem České stomatologické komory Romanem Šmuclerem. „Slyšela jsem mluvit pana Flegra a trochu jsem se vyděsila,“ zhrozila se. Flegra by Stonjeková zařadila mezi „alarmisty“. Psali jsme: Na V4 nastoupí citové vydírání, jihu EU zacpou hubu penězi. Německá kontrola bude mít tuto podobu, varuje Stonjeková Babiš v sukýnce. Takhle tancuje, pustila ODS do oběhu FOTO Minář, pišišvor v hnědém svetru. Black Lives Matter? Největší rasismus! A podnět pro Radu ČT... Stonjeková řádila u Xavera Stoupla Minářovi moc do hlavy? „Špatní“ radní ČT, i Křeček vadil, vydírání... Karolina Stonjeková o proměně Milionu chvilek

