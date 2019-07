Ponížený Babiš. Jindřich Šídlo sdělil, kdo v Česku skutečně vládne

„Pro předsedu vlády lze vymyslet jen málo tak ponižujících chvil, jako když opouští schůzku s prezidentem republiky tak, aby se ho nemohl nikdo na nic zeptat. A pak to ještě zmateně a skoro už jen nedůstojně legračně vysvětluje přítomností jakéhosi excentrika s megafonem u vrat lánského zámku,“ poznamenává k situaci z minulého týdne, kdy premiér Andrej Babiš (ANO) po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem ohledně situace na Ministerstvu kultury odešel z lánského zámku zadním vchodem.

A podle Šídla právě toto definitivně ukázalo, kdo v této zemi skutečně vládne. „Je to zvláštní, protože za normální situace má sebevědomý předseda vlády se solidní sněmovní většinou v zádech nad prezidentem vždy navrch. Jenže my právě teď nežijeme v ‚normální situaci‘. Andrej Babiš se sice ve Sněmovně může opřít hned o dvě většiny – tu ‚oficiální‘ vládní i tu neformální ‚115‘ s komunisty a SPD, fungující spolehlivě už od voleb na podzim 2017. Je to sen každého předsedy vlády – pokud ovšem ony většiny skutečně ovládá. A v tom spočívá hlavní Babišův problém,“ dodal Šídlo a poukazuje na to, že pragmatické spojenectví s prezidentem Milošem Zemanem posouvá Babiše v současné době do pozice podřízeného.

„Obě ‚jeho‘ většiny jsou ve skutečnosti většinami prezidentskými. A úplně zřejmé je to u té sněmovní s Okamurou a Filipem – jejich strany jsou prezidentovi nekonečně vděčné, že je vyzvedl z obskurnosti a přistrčil je Babišovi pod nos jako užitečné pomocníky. SPD a KSČM nahradily Zemanovi jeho někdejší SPOZ, jsou to dnes regulérně prezidentské strany, které udělají vše, o co si prezident řekne. A někdy to ani vyslovit nemusí,“ míní Šídlo.

„Miloš Zeman bude vždy, až do konce svých politických dní zkoušet, kam až může zajít, je to jeho přirozenost, díky níž dosáhl v politice všech svých úspěchů. Má to o to jednodušší, když mu chybí soupeř. Můžeme se pohoršovat, že je ochoten klidně kašlat na Ústavu, mnohem více znepokojující je ale fakt, že se ve Sněmovně nenajde dostatečná síla, která by mu v tom zabránila. Miloši Zemanovi zbývají v politice posledních tři a půl roku, od dalších sněmovních voleb nás dělí něco málo přes dva roky. Pokud se Babiš nevzmuží, stráví tenhle čas jako výkonný úředník prezidentské většiny. Svého času to vypadalo, že má i větší ambice,“ uzavřel Šídlo.

