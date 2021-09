Poprvé po patnácti letech může středopravice vyhrát volby. To je vám málo? Petr Fiala odsoudil škarohlídy

reklama

Negativní kampaň vůči některým oponentům přesto SPOLU zcela nevynechává. Fiala míní, že lidé si musí uvědomit, že společná vláda Babiše, Filipa a Okamury, tedy ANO, KSČM a SPD, je „hrozba“.



Za úspěch šéf občanských demokratů považuje, že od té doby, co je ve vedení strany, přinesou každé volby postupně lepší výsledky. Nyní je prý dokonce šance volby vyhrát. „Poprvé po 15 letech – ať si to uvědomí všichni škarohlídové – má nějaký středopravicový subjekt šanci vyhrát volby. Poprvé po 15 letech! To je někomu málo? Ne, to není málo,“ sčítá Fiala v rozhovoru pro server Aktuálně.cz.

Lidé si dle něj nyní všímají, že „populismus Andreje Babiše je nejen odporný, ale i neskutečně drahý. On dovede zemi k finančnímu krachu,“ varuje před současným předsedou vlády.



Ohledně neziskové organizace Centrum pro studium demokracie a kultury se ohrazuje proti tomu, že by znamenala jakýkoli problém, dle něj je „vše v pořádku“. „Veškeré informace jsou veřejné, včetně každé koruny, kterou centrum získalo či vydalo. Někdo si z toho poskládal nějaká čísla a lže, jako když tiskne. Jasně bylo prokázáno, že jde o dezinformaci. Bohužel posloužila ve špinavé kampani a já jen kroutím hlavou, co si kdo může vymyslet,“ míní.



Že by si před volbami dobrovolně stoupl na jedno pódium s Piráty a deklaroval by, že je s nimi volební spojenec, Fiala razantně odmítá. Nejde prý o to, že by to bylo kontraproduktivní pro ODS. „Ne pro ODS, ale pro veřejnost,“ uhodil předseda občanských demokratů s tím, že pirátský program není programem ODS.

Deklaroval rovněž, že občanští demokraté nepůjdou do vlády s ANO, s Babišem či bez. „Těm, kteří o něčem takovém uvažují, bych vzkázal, ať se podívají na osud ČSSD. To byla kdysi nejsilnější strana v zemi. Za vládnutí s Babišem překročila všechny myslitelné červené linie a dnes naprosto směšně brání údajné koalici ANO s ODS. Oni, kteří s ním vládnou osm let. To je přece naprosto komické,“ vysvětluje Fiala, proč se k tomu nechce jeho strana uchýlit.



Pokud ANO s SPD a případně s komunisty budou mít 101 hlasů, tak dle lídra SPOLU „nebudou váhat ani minutu" a vytvoří vládu společně. Zabránit tomu dle jeho mínění lze pouze u voleb, nikoliv povolebním vyjednáváním s ANO.

