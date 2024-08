Posila pro Izrael: Na odstrašení Íránu odstartovaly z Aljašky americké F-22

Anketa Vládní zmocněnec Foltýn označil část společnosti za „svině a nepřátele vlastního státu“. Je to šťastné vyjádření? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4466 lidí informovala agentura Bloomberg s citací stanoviska USA, které upozornily, že jde o snahu „zmírnit eskalaci“ ze strany Íránu či jeho spojenců.



Neviditelné stíhačky F-22 Raptor amerického letectva tak dle Bloombergu dorazily na Blízký východ v rámci demonstrace síly, která má Írán odradit od útoku na Izrael v odpovědi na úspěšnou likvidaci vysokého představitele teroristické organice Hamás Ismáíla Haníji v Teheránu.



Server Military Watch Magazine píše, že jde o 12 stíhaček páté generace F-22 Raptor, které jsou trvale umístěny na společné základně Elmendorf-Richardson na Aljašce a před vysláním pod Centrální velitelství USA, které je zodpovědné za oblast Blízkého východu, byly přesunuty za spolupráce královského letectva (RAF) v Lakenheathu ve Velké Británii.

Nasazení je dle serveru součástí širšího posílení americké vojenské přítomnosti v regionu, které má maximalizovat schopnost Washingtonu reagovat na očekávanou vojenskou odvetu Íránu vůči Izraeli a ještě více se tak zvýší americká přítomnost v regionu, která byla posílena již při dubnovém útoku Íránu na Izrael.



Centrální velitelství USA uvedlo, že jde o přesun „v rámci změn postavení amerických sil v regionu“ kvůli hrozbě eskalace ze strany Íránu a jeho spojenců.

U.S. Air Force F-22 Raptors arrived in the U.S. Central Command area of responsibility Aug. 8 as part of U.S. force posture changes in the region to mitigate the possibility of regional escalation by Iran or its proxies. pic.twitter.com/BuuzbUHu9s