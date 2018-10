Poslanci začnou projednávat rozpočet. Rozhodnou také o vydání Ondráčka

Poslanci zahájí schůzi Sněmovny v úterý odpoledne. Schůze se plánuje jako třítýdenní, s týdenní přestávkou pro jednání výborů by měla skončit v polovině listopadu.

Příjmy, výdaje a deficit návrhu státního rozpočtu budou poslanci schvalovat ve středu. Rozpočtový výbor podpořil hospodářský plán hlasy poslanců koaličních ANO a ČSSD. A také komunistů, kteří vládu v dolní komoře tolerují. Opoziční TOP 09 ve výboru neúspěšně navrhovala, aby doporučil Sněmovně rozpočet vrátit zejména s cílem omezit výdaje o 40 miliard korun, čímž by schodek klesl na nulu.

Ondráčka chce policie stíhat pro podezření z pomluvy někdejšího prezidentského kandidáta Michala Horáčka. Ondráček ho koncem loňského roku nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou komunistickou Státní bezpečností (StB). Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel a podal na Ondráčka trestní oznámení. Sněmovna poslance ke stíhání zřejmě nevydá, mandátový a imunitní výbor to nedoporučil. Většina poslanců poukazuje na stanovisko Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést větší veřejný tlak.

V úvodním kole budou poslanci projednávat dvě poslanecké zcela protichůdné novely, byť na obdobné téma. Jedna by zavedla možnost manželství i pro homosexuální páry, druhá, dokonce ústavní, by naopak zakotvila manželství výhradně jako svazek muže a ženy. V prvním čtení by Sněmovna mohla pokračovat v debatě o sporných vládních změnách v elektronické evidenci tržeb nebo zahájit projednávání vládních změn v daních. Předloha předpokládá mimo jiné zdanění zahřívaného tabáku. Na programu je v úvodním kole rovněž novela proti padělkům léků nebo vládní nominační zákon, který by upravil výběr lidí do orgánů státních firem.

JUDr., PhDr., Zdeněk Ondráček, Ph.D. KSČM



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Do závěrečného schvalování by Sněmovna mohla poslat novelu, která by zbrzdila růst platů vrcholných politiků. Nebo vládní návrh na zpřísnění podmínek pro provozování směnáren. Zákazníci by podle předlohy získali právo do dvou hodin od výměny peněz odstoupit od transakce. Na programu je ve druhém čtení rovněž třeba návrh KSČM na zdanění finančních náhrad církvím za majetek, který jim stát nevydal v restitucích.

Rozsáhlá debata, obdobně jako tomu bylo v úvodním kole, by pak mohla provázet schvalování evropského fiskálního paktu proti nadměrnému zadlužování veřejných rozpočtů.

Návrh programu schůze čítá zhruba 180 bodů. Nepředpokládá se, že by poslanci stihli probrat všechny.

Psali jsme: Poslanec Ondráček dostal medaili od Svazu bojovníků za svobodu. Forum24.cz spustilo tirádu Brilantní Kalousek. To není tvoje zásluha Andreji, nýbrž ODS a ČSSD. Premiér se chtěl pochlubit, pěkně to schytal Marek Benda nesouhlasí s vydáním Ondráčka: Nechápu, jak se Horáček může cítit uražen komunistou. Mně je ukradené, co o mně vykládají Sněmovna by neměla vydat Ondráčka ke stíhání, doporučil výbor

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab