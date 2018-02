Poslanec Klaus ocenil Miloše Zemana: Výrazné osobnosti lidi rozdělují. Masaryka 35 procent poslanců nenávidělo

„Já jsem a vždycky jsem byl vášnivým odpůrcem přímé volby prezidenta... Přináší to emoce, lidé se hádají, ta kampaň je drsná,“ začal Klaus zostra s tím, že v České republice vlastně přímou volbu nepotřebujeme, protože v České republice hlava státu není středobodem politické moci. Tím je u nás Parlament. Přímá prezidentská volba navíc vždy budí vášně. „Ty volby byly emoční, protože současný pan prezident tu společnost lehce rozděluje. Řada lidí k němu má velkou averzi,“ podotkl Klaus.

Krátce poté se však Zemana zastal. „Masaryka taky nenávidělo 35 procent poslanců,“ podotkl Klaus s tím, že výrazné osobnosti vždy dělí společnost. Kdyby prezidentská volba zůstala v rukou Parlamentu, lidé by se v hospodách shodli na tom, že 281 zákonodárců zase jednou vybralo mizerně a byl by klid.

Současně však uznal, že by Zeman mohl v některých momentech vystupovat smířlivěji. „Kdyby se prezident Zeman choval trochu důstojněji, s větším klidem, tak ty volby vyhrál s přehledem už v prvním kole se 60 procenty hlasů. O tom jsem přesvědčen,“ řekl jasně host.

Zeman se však nechoval smířlivě, posiloval tábor svých odpůrců a tím vlastně pomohl profesorovi Jiřímu Drahošovi. Politik má za to, že Drahoš neprokázal velkou schopnost upoutat davy. Získal 2,7 milionu hlasů, jenže to je podle Klause proto, že protizemanovský tábor byl poměrně silný. Teď zřejmě Jiří Drahoš uspěje v Senátu a nahradí kupříkladu stávajícího senátora Václava Hampla. „Bude to kus za kus a nic moc se nezmění,“ zhodnotil situaci Klaus.

Jako politikovi a občanovi mu bylo líto, že politické strany nevyprodukovaly nějaké výrazné politické kandidáty. Zdá se mu, že každý, kdo v politických stranách trochu vyčnívá, je okamžitě napadán a jeho význam je umenšován. To ukazuje, že tradiční politické strany jsou spokojeny s tím, jak to v zemi dnes funguje a nechtějí nic moc měnit. Občané to cítí a utíkají kvůli tomu k novým politickým formacím.

Osobně by rád změnil české školství, chtěl by, aby finance ve výši 160 miliard ročně, které míří do českého školství, dorazily skutečně až k žákům. Teď se to neděje a to je chyba. „Tu základní věc, kterou bych změnil, je, že ty školy jsou od toho, že se tam učí. My musíme mít nějaký cíl pro ty patnáctileté děti. To je to téma. Kvůli tomu platíme ty daně. Co teda uměj z tý matiky, z toho Bělouna, když to řeknu úplně jak primitiv?“ prohlásil s odkazem na autora učebnic matematiky Františka Bělouna. „Co uměj z toho cizího jazyka, co je ten cíl, kterej my si dáváme, že ten patnáctiletej student umí, když proleze tu devítku?“ ptal se Klaus mladší. Toto v českém školství není stanoveno dost přesně a podle hosta je to velký problém.

Dodal také, že stát by měl pevně vzít do rukou otázku rušení škol. „Zavírat školy, které nedosahují vzdělávacích výsledků,“ udeřil Klaus nekompromisně. Dnes prý totiž existují školy, kde děti nedosahují dostatečných výsledků, ale školy fungují dál. A ještě tam mají málo dětí. Jenže když komunální politici přijdou s nápadem zrušit ve městě jednu základní školu, protože je tam málo dětí, a tamní žáky přerozdělit do škol ostatních, u občanů ve městě to zvedne vlnu nevole. Komunální politik tím v podstatě páchá sebevraždu. Místo komunálních politiků by tu měl nastoupit stát.

V obecnější rovině konstatoval, že nejen ve školství se projevuje zhoubný vliv příliš mnoha dotací. Čím víc dotací se kdekoli rozděluje, tím víc lidí se kolem toho motá a zvětšuje se prostor pro korupci. To se podle Klause ostatně ukázalo, když policie zasahovala v těsném okolí exministryně školství Kateřiny Valachové (ČSSD). „Stát se trošku podělal a zastavil ten penězovod, aby ta policie nevyskočila i na něj. A tím se řada klubů ocitla v problémech,“ podotkl.

Nešetřil sportovní svazy. „To jsou často takové malé mafie,“ pravil.

Kdyby bylo dotací méně a byly by rozdělovány adresněji, bylo by to za všech okolností lepší. Alespoň podle Klause. Počká si, jak se k těmto otázkám postaví vláda Andreje Babiše (ANO). Pokud tato vláda půjde v 90 procentech proti tomu, co by prosazoval Klaus, tak ji rozhodně nepodpoří. Na druhé straně si ale nechce hrát na lidového prokurátora, protože ctí presumpci neviny. Premiér v demisi je teď sice stíhán, jenže dokud soud neřekne něco jiného, je nevinen. Klaus připomněl, že český právní řád pracuje s presumpcí neviny, kterou je třeba ctít. Ctí ji tedy i u Andreje Babiše.

Nakonec se odmítl vyjádřit k tomu, zda bude v roce 2023 kandidovat na prezidenta. „Tohle je skutečně předčasné,“ uzavřel rozhovor.

