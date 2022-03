Poslechnout Zelenského. Putin se ještě rád stáhne, věří Dědek. Zastavit peníze Rusku ale nestačí

reklama

„Myslím si, že bychom jednoznačně měli Ukrajincům pomoci. Přinejmenším tím, že zřídíme humanitární letecký koridor, tak abychom zásobovali ty lidi, kteří trpí v obležených městech," zdůraznil, jak pomoci Ukrajině, Dědek. Ten otevřeně hovoří o vojenském zásahu.

„V první řadě by měl jít také velmi výrazný verbální statement. To znamená, říct: milý pane Putine, my toto uděláme a počítejte s tím, že tuto záležitost prosadíme silou. Na hrubou sílu nemůžeme používat jenom slova,“ dodal.

„Toho surovce, který v tuto chvíli zabíjí ženy a děti, toho nezastavíme tím, že mu přiškrtíme peníze,“ rozhorlil se také Dědek, jenž prosazuje zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. „To, o co Ukrajinci žádají vlastně již dva týdny, by se skutečně mělo realizovat. Tím prvním krokem by mělo být jasné ultimátum ze strany Západu, následované vynuceným leteckým koridorem zásobování těch lidí, kteří jsou uvězněni v obležených městech,“ poznamenal Dědek.

Obětí je podle jeho slov v současné době příliš mnoho na to, abychom čekali. „Věřím tomu, že kdyby došlo k zásahu, Putin se velmi rád stáhne,“ dodal Dědek.

A opravdu se Dědek domnívá, že by se Moskva při zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou zalekla a stáhla by ruské jednotky zpátky na území Ruské federace? „Já jsem o tom přesvědčen. Jsem přesvědčen o tom, že Putin se šeredně spletl, protože ho nepřítel zradil. On si skutečně myslel, že prostě vjede na Ukrajinu a Ukrajinci se vzdají, že se k němu přidají ti, kteří smýšlejí prorusky. V tom se velmi přepočítal. A jak se ukazuje, jeho armáda asi není až v tak dobrém stavu, jak si myslel,“ dodal Dědek, jenž se domnívá, že takto by konflikt skončil.

Závěrem se pak Dědek vyjádřil i k tomu, jak moc osobní pro něj útok na Ukrajinu je. „Jednak už jsem jednu invazi ruských vojsk zažil – a já bych se nechtěl dožít toho, až ruské tanky vjedou do České republiky, že ostatní státy budou říkat: ale my přece nemůžeme rozpoutat třetí světovou válku, heleďte, Češi, tady máte granáty, tady máte samopaly a braňte se, co můžete, a my jim ještě trošku víc přiškrtíme peníze,“ podotkl.

