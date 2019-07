Poslušná fenka! Čaputovou potahal „za ocásek“ Ficův poslanec. Kvůli Macronovi

Jak informují česká média, slovenskou prezidentku vyzpovídal ve Francii deník Le Monde. Čaputová například prohlásila, že otázka migrace je problém celé Evropské unie a na řešení se musejí podílet i ti, k nimž uprchlíci nesměřují. Visegrádská čtyřka se podle ní musí vrátit k hodnotám, jež stály na počátku vzniku uskupení: evropské jednotě, demokracii a právnímu státu. Anketa Myslíte, že volební blok ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyhraje parlamentní volby? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 3554 lidí

„Musíme být mezi zeměmi, které hledají řešení (migrace), i když do naší země uprchlíci nesměřují. Je pravda, že v našem regionu je to citlivé téma, protože nejme uvyklí na rozdílnosti, jiné kultury, jiné lidi,“ řekla slovenská prezidentka. Tvrdí, že je třeba na jedné straně respektovat obavy lidí a brát na ně ohled, ale zároveň se podílet na hledání řešení, jako je posílení hranic, funkční systém rozdělování migrantů a řešení příčin, nikoli důsledků migrace.

Slovensko je podle jejího názoru z Visegrádské čtyřky zemí nejlépe integrovanou do Evropské unie, o tom svědčí, že jako jediný člen přijalo euro. Skupina V4 by podle ní neměla řešit jenom vlastní regionální problémy, ale měla by uvažovat ve jménu celého evropského společenství.

Za to, co na návštěvě slovenská prezidentka řekla, a hlavně neřekla, ji vyplísnil slovenský poslanec Ľuboš Blaha. „Fíha, už jste to slyšeli? Jsem mile překvapený. Čaputová na setkání s Macronem vyjádřila pochopení pro protestující Žluté vesty a kritizovala Macrona za policejní násilí při rozhánění demonstrací. Přesně tak jako v Česku. Je konzistentní. Klobou dolů před paní prezidentkou!“ říká Blaha.

„Macrona zkritizovala i za policejní útoky na opoziční lídry Mélenchona a Le Penovou a poučila ho o tom, že má ctít liberální demokracii. Jako u Orbána. Fakt je konzistentní. A pak šla položit květiny socialistovi Françoisovi Mitterrandovi, aby Macronovi ukázala, co si myslí o jeho neoliberálních reformách. Přesně tak, jak to udělala v Maďarsku. Principiálně.

Macronovi vytmavila i to, že naposledy v Pekingu nekritizoval Čínu za lidská práva, a naopak řešil s čínským prezidentem byznys. Emmanuel, Číňany přece musíme poučovat, to nevíš ?“ vynadala mu. To je fakt konzistentní. Francii zkritizovala i za to, že neplní evropské závazky v oblasti dluhu a rozpočtového deficitu. Padni, komu padni – skvělé! No prostě, Čaputová dokázala, že je konzistentní a jde jí o věc. Klobouk dolů. Wow.“

Blaha pak odhaluje: „Ale ne, dělám si srandu. Samozřejmě, nic z toho Čaputová neudělala. Na Macrona se usmívala jako teta z reklamy na zubní pastu, ukázala mu nový účes, přednesla fráze o svobodě, demokracii a NATO a bylo po parádě.“ Fotogalerie: - Čaputová na Hradě

Dle Blahy se žádná kritika jako v Česku či Maďarsku nekonala. Ani žádné vyjádření podpory francouzským protestujícím, ani poučování jako v Maďarsku. „Jen hluboký předklon, faleš a sliz. Ukázalo se, že Čaputová je jen poskok západních mocností, vůči kterým si nedovolí ani hlesnout. Kroutí ocáskem jako poslušná fenka,“ tvrdí poslanec. „Zuzana I. zbabělá. Do sousedů kopat, na Číně se vybije, ale Macronovi zálibně sloužit. Jako typická pokrytecká liberálka. Promiňte, ale toto je fakt nechutné, jak nekonečně selektivní je voláníČaputové po spravedlnosti,“ dodává na její adresu.

A doporučuje: „Ať už raději nic neříká, už ať jen střídá účesy a šaty, to bude pro Slovensko nejlepší. Neboť takto je zjevné, že pouze slouží západním mocnostem a na jejich pokyn skáče, jak ony pískají. A pak si dojde do Paříže po fotečky s Emmanuelkem. Rozkošné. Škoda jen, že tam, kde má promluvit, mlčí, a tam, kde má být ticho, mudruje a uráží. Toto žádný kadeřník nevyřeší, milá paní prezidentko. Toto je otázka charakteru, ne účesu.“

