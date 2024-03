Pospíšil začal o Ficovi, Orbánovi a Putinovi. „Řeči, které štvou lidi,“ dostal nazpátek

V pořadu 360 stupňů na CNN Prima NEWS se setkal a krajský předseda strany PRO Michal Hašek s europoslancem Jiřím Pospíšilem. Diskutován byl Green Deal i migrační pakt. Hašek, který hodlá letos kandidovat do Evropského parlamentu upozorňuje na změny, které Evropská unie prosazuje: „To, co se dneska v Bruselu děje, je příprava na Evropský svaz,“. Pospíšil toto směřování Evropské unie vyvrací.

Bývalý hejtman Jihomoravského kraje a krajský předseda strany Právo, respekt, odbornost Jindřicha Rajchla Michal Hašek s levicovou politikou nekončí, do strany PRO dle svých slov přináší levicově-konzervativní pohled na svět.

Za stranu PRO hodlá tento rok i kandidovat do Evropského parlamentu. „Lidé před 20 lety odhlasovali vstup do EU, ale musím říct, že to byla fakticky nikoliv právně úplně jiná Evropa než to, co dnes předvádí Evropská komise,“ vyjádřil se k současnému stavu Evropské unie na CNN Prima News.

Podle poslance Evropského parlamentu Jiřího Pospíšila je sice dělení na pravici a levici důležité, důležitější je však dělení na jednotnou Evropu a ty, co Evropu rozdělují. „Evropa v dnešní vypjaté době je dělena měřítky, kdo chce jednotnou Evropu, jasně vzdorující proti Putinovi anebo kdo to rozvolňuje, dělá pátou kolonu typu Fico nebo Maďarský premiér,“ ohradil se Pospíšil vůči slovenskému premiérovi strany SMĚR-SD Robertu Ficovi a maďarskému předsedovi vlády Viktoru Orbánovi.

„Namísto toho, abyste udělali silnou Evropu směrem na venek – abyste byli silní vůči USA, vůči Číně a tak dále a korektně jste diskutovali se členskými státy, tak Brusel dělá bububu a ukazuje ty síly směrem dovnitř – ke členským státům, ale navenek ta síla chybí,“ popsal problém Hašek.

Pospíšil se bránil, že on sám nikdy nehlasoval a není pro to, aby Evropská unie přecházela do jakékoliv formy federace. Žádný takový návrh ani v nejbližší době dle jeho slov není na stole. „Jsem přesvědčený, že v takové podobě, jak je to dneska, to bude následující léta i setrvávat,“ ujistil Haška. „Nikam se neposuneme, protože část lidí chce federaci, část lidí chce Evropu rozmělnit a část lidí říká: nechme to, jak to je, akorát to dělejme trochu lépe. To je racionální pohled, který reprezentuju třeba já.“

Hašek pak začal klást otázky: „Kam směřuje Green Deal? Jak fakticky podvazuje nejenom celou evropskou ale i národní ekonomiku? Co to dělá z hlediska České republiky? Co přinesly emisní povolenky?“

Tématem debaty se stal i migrační pakt. „Z hlediska migračního paktu my dnes budeme platit 20 tisíc euro za jednoho uprchlíka, kterého nepřijmeme. Víte, kolik dostaneme za jednoho Ukrajince? Za tu výjimku, které se má každoročně potvrzovat? 200 euro! Proboha, co to je za suverénní politiku,“ pohoršoval se Hašek.

Pospíšil ho následně opravil. On sám dle svých slov podrobně studoval materiály týkající se práva pro migraci a žádné kvóty v ní nejsou. „Opozice to otáčí,“ řekl a dodal, že vládní koalice povinné kvóty též nepodporuje. Vyslovil se též proti částce 20 tisíc euro, ta mu vadí a proto se hlasování o úpravě zákona bude zdržovat.

Slovo si vzal Hašek a mluvil za stranu PRO. „My jsme pro velmi tvrdou ochranu vnějších hranic Evropské unie, ale i ostatních států Evropské unie,“ uvedl a dodal, že dokud ministerstvo vnitra vedla Sociální demokracie, tak nic co je obsažené v dnešní podobě migračního paktu, v něm nebylo.

