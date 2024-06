Posprejovaný Stonehenge. Aktivisté narazili i v Česku

Klimatičtí aktivisté z hnutí Just Stop Oil posprejovali Stonehenge oranžovou barvou ve snaze přimět britskou vládu k zastavení vydávání nových licencí na těžbu fosilních paliv. Incident, ke kterému došlo u městečka Salisbury, zaznamenala média.

Poté, co aktivisté hnutí Just Stop Oil posprejovali Stonehenge oranžovou barvou, byli dva lidé zatčeni. Čin odsoudil britský premiér Rishi Sunak. „Je to hanebný čin vandalismu na jedné z nejstarších a nejvýznamnějších památek Spojeného království a světa,“ cituje Sunaka britský deník The Guardian.

„Pokračování ve spalování uhlí, ropy a plynu bude mít za následek smrt milionů lidí. Musíme se spojit na obranu lidstva, jinak riskujeme vše. Proto organizace Just Stop Oil požaduje, aby naše příští vláda podepsala právně závaznou smlouvu o postupném ukončení spalování fosilních paliv do roku 2030,“ uvedla v prohlášení skupina Just Stop Oil.

Novinář Petr Honzejk se na platformě X pozastavil nad způsobem, který si pro svůj protest klima aktivisté zvolili. „Je opravdu pozoruhodné, že někdo zvolí jako způsob protestu proti používání fosilních paliv ničení starodávné památky zcela jistě postavené bez použití fosilních paliv,“ poukázal Honzejk.

Zahraniční reportér České televize Jakub Szántó se zase udivoval nad arogancí klima aktivistů. „Zvandalizovat Stonehenge, celosvětovou památku lidstva, může jen naprostý a beznadějný imbecil. Tahle arogance, která samozvané zachránce světa ‚opravňuje‘ k ničení nenahraditelných artefaktů, je omračující,“ uvedl.

Podle poslance Jana Skopečka (ODS) událost zobrazuje „klimatický žal v akci“. „Když ničil dávné památky ISIS nebo Tálibán, nejspíš nikdo netušil, že se brzy dočkáme něčeho podobného i v Evropě. Klimatický žal v akci, seznamte se,“ napsal na X.

Coby blázny klima aktivisty, kteří poničili Stonehenge, vnímá bývalý ministr financí Ivan Pilip. „Když jste proti ropě, je samozřejmě zcela nejlogičtější formou protestu poškodit monumenty ve Stonehenge,“ poznamenal ironicky. „Je to neskutečná skupina bláznů, kteří tématu životního prostředí jen škodí.“

