Postavili barikádu s ostnatým drátem. Traktor se rozjel. A v Bruselu bylo vymalováno

Minulé pondělí se čeští zemědělci vydali do Prahy, aby protestovali proti dosavadní zemědělské politice vlády. V médiích i od zemědělců přišlo varování, aby lidé v pondělí autodopravu odložili, což zřejmě skutečně udělali, protože si pak řada lidí pochvalovala, jak se dalo Prahou krásně projet. Celkem se dá říci, že protesty byly spořádané.

Dnes je opět pondělí, opět jsou traktory v hlavním městě. Ale Evropské unie. A tentokrát to nevypadá spořádaně. Policie proti traktorům nasadila zátarasy. Jak informuje například novinář James Kanter, poblíž sídla EU pak protestující zemědělci tyto zátarasy zdemolovali a prorazili. Proti traktorům s radlicí neměl ostnatý drát velkou šanci.

Here is where #farmers storm the EU area at Maalbeek near EU HQ. "It looks like civil war" say EU officials as tractors overwhelm police. #FarmerProtest2024 #FarmersProtest2024 pic.twitter.com/GbGPjhNuBg — James Kanter (@jameskanter) February 26, 2024

Kromě toho, z cisterny jeden zemědělec v Bruselu vypustil něco, co vypadá jako močůvka.

A zatímco v Praze zemědělci na magistrále zabrali jeden pruh, v Bruselu jeli pěkně pomalu, svorně a v obou pruzích.

Na dalším videu pak traktor s radlicí zbořil a nahrnul na hromadu celou policejní barikádu. Okolo se v mezičase šířil kouř z dýmovnic.

WATCH: ?????????? Farmers drag away barricades set up by riot police to protect the EU institutions in Brussels.



Really explosive situation in the city today!#Bruxelles #AgriculteursEnColere #FarmersProtest2024 #FarmerProtest2024 pic.twitter.com/pBaCfuPyh0 — Remix News & Views (@RMXnews) February 26, 2024

Na záběrech v blízkosti evropského parlamentu pak traktory vidět nejsou. Není ale ani vidět asfalt, který je pokrytý buď senem nebo hnojem. Kromě toho poblíž parlamentu něco hoří, takže je okolí zahaleno dýmem. Policie na videu drží linii.

Podle serveru Politico se Bruselem šíří vůně hnoje. Policie vůči demonstrantům použila vodní děla a demonstranti zapálili pneumatiky a potřísnili ulice hnojem. I v Bruselu policie varovala občany, aby dopravu v centru odložili. Kromě toho jsou ale zavřené i dvě stanice metra. Blokáda má trvat až do dnešních čtyř hodin odpoledne.

