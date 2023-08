Postup o 5 kilometrů. Ukrajinci oznámili klíčový úspěch

Zdá se, že u obce Robotyne si Ukrajinci připsali další úspěch, když postoupili 5 km na jihovýchod od obce a donutili Rusy přesunout do této oblasti další jednotky včetně termobarických zbraní TOS-1. Rusové na ukrajinský úder u Robotyne odpověděli masivním útokem na Kyjev, při kterém zemřeli dva muži ve věku 26 a 36 let. Ruské ministerstvo obrany také oznámilo, že na hladině Černého moře zneškodnilo 4 čluny se speciálními jednotkami ukrajinské armády v počtu 50 vojáků.

reklama

Ukrajinci pokračují v protiofenzivě už takřka 3 měsíce. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) Ukrajinci nadále upevňují své pozice v okolí obce Robotyne v západní části Záporožské oblasti. Geolokační záběry z 29. srpna ukazují, že vojáci bránící svou vlast postoupili proti ruským agresorům o 5 km jihovýchodně od obce. U obce Robotyne se nachází mimo jiné i dálnice vedoucí do města Tokmak, která představuje významnou ruskou dopravní spojnici. Její ohrožení by pro Rusy znamenalo problém. Proto podle ruských proválečných blogerů posílají do oblasti další posily, jednotky výsadkářů i termobarické zbraňové systémy TOS-1. Jeden z blogerů konstatoval, že by Rusové mohli ukrajinské síly u Robotyne vyčerpat natolik, že už nebudou schopné pokračovat v protiofenzivě.

„Velitel ruského praporu ‚Vostok‘ Alexandr Chodakovskij, který údajně brání východní doněcko-západní pohraniční oblast Záporožské oblasti, prohlásil, že ruské síly v jeho sektoru jsou roztaženy v dlouhém oblouku podél frontové linie, mají potíže s přesunem záloh a chybí jim zdroje. Chodakovskij tvrdil, že ukrajinské snahy o odříznutí ruských dopravních tras situaci ještě více zkomplikují. Již dříve zdůraznil obavy ohledně ruské obrany v pohraniční oblasti východního Doněcka a západní Záporožské oblasti. Konkrétně se týkaly slabých ruských protibaterijních schopností, velkých ruských ztrát, vyčerpaných ruských sil a nedostatku rezerv,“ uvedl ISW.

Z praporu Vostok prý také zaznívají stížnosti, že ukrajinští vojáci úspěšně narušují logistické zázemí jednotky, protože ruská elektronická obrana nedokáže zneškodnit všechny ukrajinské drony.

ISW k tomu poznamenal, že situace praporu Vostok může být dána tím, že Rusové přesouvají více sil k Robotyne, ale nelze vyloučit, že by využili nějaké zálohy, které mohou mít připraveny v zázemí, kdyby se situace na dalších úsecích front zhoršila. Jen se nikdo z velení zřejmě nenamáhal sdělit to ani praporu Vostok, ani jiným jednotkám.

Boje se dále vedou i u Bachmutu a ministerstvo zahraničí USA v této situaci oznámilo 29. srpna nový balíček vojenské pomoci Ukrajině. Balíček v hodnotě 250 milionů dolarů zahrnuje rakety vzduch-vzduch AIM-9 Sidewinder, odminovací zařízení, rakety HIMARS a protipancéřové systémy Javelin.

Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že Rusové na ukrajinskou protiofenzivu odpověděli dalším masivním útokem na Kyjev. Na sociální síti Telegram o útoku informoval Serhij Popko, šéf kyjevské městské vojenské správy. „Tak silný útok Kyjev nezažil od jara,“ napsal a konstatoval, že několik skupin bezpilotních letounů se vydalo směrem ke Kyjevu „z různých směrů“ a později byly na město vypáleny rakety ze strategických bombardérů Tu-95MS. Síly protivzdušné obrany zničily více než 20 „nepřátelských cílů“, dodal.

Podle kyjevské městské vojenské správy zahynuli dva muži ve věku 26 a 36 let a tři další utrpěli různě těžká zranění od padajících trosek. Dva ze zraněných byli hospitalizováni.

Rusko ve středu uvedlo, že v Černém moři zničilo čtyři ukrajinské vojenské čluny se speciálními jednotkami na palubě.

„Dne 30. srpna přibližně v 00.00 moskevského času letoun námořního letectva Černomořské flotily v Černém moři zničil čtyři vysokorychlostní vojenské čluny s výsadkovými skupinami ukrajinských speciálních sil o celkovém počtu do 50 osob,“ tvrdilo ministerstvo v příspěvku na telegramu.

Ukrajina se k tomuto tvrzení nevyjádřila.

Rusko mezitím také uvedlo, že ve středu brzy ráno odrazilo útoky ukrajinských dronů na několik ruských regionů a okupovaný Krymský poloostrov.

Server katarské televize Al-Džazíra upozornil s odvoláním na slova Moskvou dosazeného gubernátora ukrajinského poloostrova Michaila Razvožajeva, že ve středu brzy ráno ruská obrana rovněž odrazila „útok námořního dronu poblíž“ Sevastopolského zálivu na Ruskem anektovaném Krymu. „Protiponorkové... síly ukončily svou práci,“ uvedl Razvožajev bez uvedení podrobností. Server Al-Dažíra převzal jeho vyjádření od ruské státní agentury TASS.

Psali jsme: Pokus o prolomení dominance Západu. A ten neví, co říci. Novináři o summitu BRICS mlčí, poslanec Kobza pozorně sledoval Až přijde úplný konec... Co udělají Ukrajinci. Slova ze Západu Rakušan na oslavě: Ukrajina nikdy nebyla blíž skutečné nezávislosti Ukrajina: Evakuace pod ruským tlakem. Dívka mluví s mrtvými vojáky, píše BBC

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.