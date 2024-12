Potraviny v příštím roce? „Zdražování velmi svižným tempem“. Připravte si peněženky

Anketa Jak hodnotíte opatření, která v době nejhoršího covidu přijímala vláda České republiky? Přehnaná 58% Přiměřená 39% Nedostatečná 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 9691 lidí zprávě o měnové politice, v níž se objevuje také úprava předchozí prognózy, která počítala s mírnějším růstem cen v příštích dvou letech.



„Za tímto vývojem stojí obnovený růst cen potravin, nápojů a tabáku, který v nejbližších měsících ještě zrychlí. To bude z hlediska meziročního srovnání důsledkem nejen toho, že loni touto dobou ceny potravin klesaly, ale též postupného průsaku zvýšených cen některých potravinářských komodit,“ uvádí se v nejnovější predikci vývoje inflace od ČNB.



Oproti minulé prognóze nyní již centrální banka neočekává, že by se spotřebitelské ceny v Česku měly dostat v roce 2026 na 2% cíl, ale predikuje jeho mírné překonání o 0,2 procentního bodu, kdežto v příštím roce pak byla prognóza inflace posunuta směrem nahoru o 0,7 procentního bodu a předpokládá tak, že v roce 2025 porostou spotřebitelské ceny meziročně o 2,6 %. Úprava prognózy nastala právě vlivem „výraznějšího růstu cen potravin“.





Právě potraviny mají v příštím roce zdražovat mnohem výrazněji než v tom současném. Zatímco letos ČNB odhaduje meziroční nárůst jejich cen o 0,9 %, v příštím roce již o 3,8 %. Růst cen potravin bude v nejbližších čtvrtletích podle centrální banky dále zrychlovat vlivem prudkého zdražení některých dovážených potravinářských komodit a do aktuálního zrychlení cenové dynamiky se propisují též zvýšení cenovky i například u mléka či másla.



Očekávané zychlování růstu spotřebitelských cen u potravin naznačují kromě predikce ČNB také data z terénního šetření ČSÚ. Předběžné měsíční šetření pro listopad ukazuje opětovně vyšší ceny zejména u vajec a másla. Máslo, které ještě na začátku roku stálo 208 korun za kilo a prodávalo se tak ve standardním 250gramovém balení za 52 korun – v minulém měsíci zdražilo až na 275 korun za kilo, ještě stále nedosáhlo svého vrcholu a nově tak atakuje cenovku kolem 284 korun za kilogram, což znamená, že běžné balení másla nyní vyjde na 71 korun. Za cenu 4 másel na začátku roku si tak nyní domů neodnesete ani 3.

10kusové balení vajec pak v listopadu stálo necelých 65 korun, kdežto v říjnu kolem 49 Kč. Na počátku letošního roku byla průměrná cena 10 vajec 46,58 Kč a 10kusové balení vajec tedy od té doby zdražilo skoro o 20 korun.

„Ve službách se zdražuje stále velmi svižným tempem“



Pravděpodobný nárůst inflace v závěru roku, kdy meziroční růst cen zrychlí na více než 3 %, již dříve predikoval hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek, jenž v půlce listopadu uvedl, že svoji roli dočasně sehraje loňský srovnávací základ, ale minimálně v případě služeb je třeba inflaci nadále nepodceňovat. „Vývoj ve službách totiž vůbec nijak nenaznačuje ústup současné inflační vlny a už vůbec ne naději na brzký obrat,“ varoval.



Ve službách se dle Dufka „zdražuje stále velmi svižným tempem“ a nejde pouze o bydlení, ale rovněž o služby v oblasti ubytování a stravování, jejichž ceny soustavně narůstají. Dodal, že rovněž tak o 5 a více procent zdražují dovolené, rekreace a kultura nebo dopravní služby.



„V lednu lze navíc očekávat i efekt přeceňování zboží v obchodech, o jehož rozsahu lze zatím jen obecně spekulovat, takže téma inflace nás hned tak neopustí,“ doplnil hlavní ekonom Banky Creditas.

Projevit se má vývoj cen mléka v Německu či růst cen zemědělských výrobců

Podle analytika společnosti AKCENTA CZ Miroslava Nováka zrychlení inflace v meziročním srovnání lehce nad horní hranici tolerančního pásma ČNB platí především pro prosinec. „Od začátku letošního roku až do července ceny potravin v průměru z měsíce na měsíc de facto stagnovaly a meziročně, tj. ve srovnání se stejným obdobím roku 2023, dokonce klesaly. Od srpna, a především v posledních dvou měsících (září, říjen), však začaly meziměsíčně ceny potravin v průměru růst a pro závěr letošního a začátek příštího roku vidím riziko toho, že potraviny budou v průměru dále zdražovat,“ popsal Novák pro ParlamentníListy.cz.

Novák též pro ParlamentníListy.cz zmínil riziko pro další měsíce v podobě zdražování mléčných výrobků s ohledem na vývoj cen mléka v Německu či růst cen zemědělských výrobců, které vzrostly meziměsíčně v říjnu o 6,9 %. Právě to dle Nováka indikuje v průměru další zdražování potravin pro nejbližší měsíce.

„V první polovině příštího roku lze tak podle mě očekávat meziroční růst cen potravin v průměru kolem 3 %, ale s dovětkem, že vývoj cen potravin je velmi obtížně predikovatelný, takže se realita od mého odhadu může lišit, a to bohužel i dost výrazně,“ dodává analytik.

Největšími riziky jsou ceny potravin a služeb



Česká národní banka mimo upozornění na možné další promítnutí růstu cen komodit do cen pro spotřebitele vidí rizika pro další zdražování též ze strany větší než předpokládané setrvačnosti růstu cen služeb, případného inflačního působení státního rozpočtu, mzdových požadavcích či potenciálního výrazného oživení úvěrové aktivity. Tlumit inflaci má naopak zhoršení německého hospodářství a potažmo také české ekonomiky.



Guvernér ČNB Aleš Michl k predikci podotkl, že by dané skutečnosti mohly ovlivnit také další rozhodování bankovní rady o snižování úrokových sazeb. „V krátkém horizontu, tedy v příštích měsících, očekáváme dočasné zvýšení inflace vlivem obnoveného růstu cen potravin. K tomu navíc zůstává stále zvýšená jádrová inflace, a to zejména v kategorii služeb. Proto bude bankovní rada v budoucnu přistupovat k dalšímu uvolnění měnové politiky velmi opatrně, případně snižování sazeb přeruší,“ vyjádřil se Michl k dalšímu postupu bankovní rady ve světle opětovného nárůstu některých cen.

V letošním roce se inflace nacházela v blízkosti 2% cíle ČNB, avšak v posledních měsících došlo k jejímu mírnému zvýšení. V září zrychlila výrazněji do horní poloviny tolerančního pásma, a to zejména vlivem zesilujícího zdražování potravin. V říjnu spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,3 % a meziročně pak o 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v září. Zrychlení meziročního růstu cen bylo dle Českého statistického úřadu během října ovlivněno především vývojem cen v oddíle bydlení.

