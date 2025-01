Potřebujeme do NATO, to Rusy odradí, žádal Zelenskyj. Nejspíš marně

Rusové získávají další metry ukrajinského území. Z otevřených zdrojů prezentovaných na účtu AMK Mapping na sociální síti X vyplývá, že dokázali zřídit předmostí na východním břehu řeky Mokri Jaly a začali útočit na Velyka Novosilka z východu. A dosáhli zde jistého pokroku.

Following the reported establishment of a bridgehead on the eastern bank of the Mokri Yaly river in the town centre of Velyka Novosilka, Russian forces have reportedly begun storming the town from the east, making a small advance. pic.twitter.com/IW9Vu7DMlV — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 18, 2025

Vedle toho Rusové tlačí na Ukrajince i v Chersonské oblasti. Konkrétně u vesnice Zelenyj Haj.

„Prvky ruské 1. tankové armády údajně pokračují v pomalém postupu směrem k vesnici Zelenyj Haj na jižním předmostí řeky Oskil. Během dne se jim údajně podařilo dobýt tři ukrajinská zákopová opevnění,“ padlo na účtu AMK Mapping.

Elements of Russia's 1st Tank Army are reportedly continuing their slow advance towards the village of Zelenyi Hai on the southern Oskil bridgehead. They were reportedly able to capture 3 Ukrainian trench fortifications within a day.



It appears that the rate of Russia's strikes… pic.twitter.com/1JaQNT2VZA — AMK Mapping ???????? (@AMK_Mapping_) January 18, 2025

Anketa Má být Tomio Okamura vydán policii za plakát s černochem? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 22201 lidí agentuře Reuters dvacetiletá studentka v centru Kyjeva. „Nakonec to záleží na nás.“

Její pocit skepse sdílí mnoho Ukrajinců, roste i pochybnost o slibu Donalda Trumpa, že po svém pondělním nástupu do Bílého domu rychle uzavře mírovou dohodu. „Náš osud je v našich vlastních rukou,“ řekla Marharyta Deputatová, 29letá manažerka prodeje. „Nemůžeme se spoléhat na nikoho jiného.“

Podle prosincového průzkumu výzkumné společnosti Gradus Research, na který se odvolala i agentura Reuters, 31 % respondentů očekává, že válka bude pokračovat „roky“, a dalších 31 % uvedlo, že je těžké říct, jak to bude.

Protesty vojáků

Problém vyplul na povrch i v Pokrovsku. Ve městě, o které teď jde Rusům a Ukrajincům asi nejvíc, neboť je klíčovým logistickým uzlem pro celou ukrajinskou frontu.

48. ukrajinský samostatný útočný prapor, jenž je momentálně nasazen právě v Pokrovsku, se ostře ohradil proti výměně svého velitele Lenura Isljamova. O nespokojenosti vojáků v klíčovém frontovém bodě informoval serve Kyiv Independent.

Podle vojáků tam byli nasazeni před 10 dny po téměř roce stráveném obranou dalšího horkého místa v regionu. Po přemístění se prapor dozvěděl, že Isyamov byl nahrazen jiným velitelem.

Anketa Chcete, aby ruští lední hokejisté startovali na olympiádě 2026? Ano, za všech okolností 93% Podle vývoje války na Ukrajině 2% Ne, rozhodně ne 4% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 10420 lidí

„Nevzdali jsme jedinou pozici. Místo toho jsme provedli desítky úspěšných operací. Během této doby jsme znovu dobyli několik osad, kde byly vyvěšeny ukrajinské vlajky," popsal úspěchy jednotky jeden z vojáků. „To vše bylo možné jen díky zkušenostem, profesionalitě a obětavosti našeho velitele,“ dodal.

Vojáci také uvedli, že jim po přemístění nebyly poskytnuty potřebné zpravodajské informace.

Ukrajinské vojenské vedení zatím slova vojáků nekomentovalo.

Zelenskyj žádá o vstup do NATO

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opakovaně žádal o vstup do NATO a argumentoval, že jen to Rusy odradí od dalšího útoku. Ale Washington se k nabídce podle všeho nechystá a Rusové také nevypadají, že by byli připraveni s Ukrajinou jednat o míru.

Podle Samira Puriho, ředitele výzkumu v Centru pro globální správu a bezpečnost londýnského think-tanku Chatham House, může být i v případě, že bude dohoda o ukončení nepřátelství uzavřena, její prosazení velkým problémem. Zůstává otevřenou otázkou, kdo bude příměří monitorovat a prosazovat.

Psali jsme: Biden se bál o život. Když byl v Kyjevě Už jen 6 kilometrů a Ukrajinci budou muset bojovat, aby neztratili další oblast Fanoušci Ukrajiny vyletěli jak čertík z krabičky. V počítačové hře totiž můžete hrát za Rusko „Nad Rusama se nedá vyhrát.“ Ringo Čech u Xavera nakousl Ukrajinu