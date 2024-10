Poučení z historie. Kolaps Ukrajiny přijde za ani ne rok od poslední ofenzivy

Slovní spojení „dead cat bounce“ (odraz mrtvé kočky) pochází z akciových trhů, kde se tak říká krátkému období růstu u aktiv, která jinak katastroficky padají. Vychází z myšlenky, že „i mrtvá kočka se odrazí, když ji pustíte z dostatečné výšky“.

Právě takové krátké momenty, kdy se kolabující strana na chvíli zmátoří, studoval analytik Tyler Weaver, jinak známý jako Armchair Warlord. A to ve vztahu k Ukrajině. Jeho poslední predikce byla, že se Ukrajina začne hroutit na jaře 2024 a fronta na Donbasu se skutečně začala hroutit, takže Ukrajina ze zoufalství v létě zahájila vpád do Kurské oblasti. „Teď už můžeme vidět konec,“ míní analytik.

Anketa Jakou školní známkou zatím hodnotíte prezidenta Petra Pavla? 1 1% 2 0% 3 4% 4 1% 5 9% Dal(a) bych i 6, kdyby to šlo 85% hlasovalo: 10679 lidí

První případ je Brusilovova ofenziva. Analytik připomíná, že první světová válka nezačala pro Rusko dobře, porážka u Tannenbergu byla drtivá, Rusko nakonec opustilo Polsko a linii stabilizovalo až na území dnešního Běloruska v polovině roku 1915.

„Ačkoli pozdní carské Rusko mělo jistě spoustu problémů se schopnostmi státu, zaostalou infrastrukturou a neschopností úředníků, důvod carských potíží byl ve skutečnosti mnohem jednodušší: Západní fronta nebyla po většinu první světové války prioritou Centrálních mocností. Rusko bojovalo současně s hlavními silami Německa, Rakouska-Uherska a Osmanské říše. A zejména vilémovské Německo bylo vojensky ve skutečnosti něco jako 350kilová gorila,“ popsal situaci.

V reakci na to velení naplánovalo odvážnou operaci, totiž útok na levém křídle, poblíž hranic Rumunska, s cílem zdrtit slabší rakouské síly, které držely jižní úsek fronty. A částečně to i vyšlo. Ruské síly pod generálem Brusilovem měly značné územní zisky, vyhnaly Rakušany z Haliče, a to díky taktikám, které předcházely útočné pěchotě z konce války. Ostatní armády používaly mnohem primitivnější taktiky a selhaly a i Brusilovovi došla pára, když Rakušany podpořili Němci.

Fotogalerie: - Zemanova osmdesátka

„Ofenziva byla pro ruskou armádu strašlivě krvavá a během tří měsíců krutých bojů si vyžádala více než milion obětí. I když měli dostatek mužů na výměnu, ruský průmysl a politická stabilita byly něco úplně jiného. Únorová revoluce svrhla cara a ochromila Rusko jako velmoc devět měsíců poté, co Brusilovovi muži vylezli ze zákopů, ačkoli Lenin (který se dostal k moci po další revoluci!) podepsal ponižující Brestlitevskou smlouvu až za rok,“ vyhodnotil analytik s tím, že od ofenzivy do politického kolapsu to trvalo 9 měsíců, 21 měsíců pak do úplné kapitulace.

Jako další příklad pak zmínil Nivellovu ofenzivu. Ani pro Francii nezačala první světová dobře, jen za první dva měsíce roku 1914 utrpěla francouzská armáda půl milionu ztrát. Ztráty pokračovaly týdny, měsíce a roky a morálka v zákopech začala kolabovat na začátku roku 1917. Hlavní velitelství stálo před rozpadem armády, a tak se rozhodlo, že v polovině roku 1917 zahájí útok. 16. dubna 1917 vyrazilo ze zákopů půl milionu Francouzů a za méně než týden se operace zastavila v oceánu krve. Francouzi postoupili o čtyři kilometry, což si vyžádalo 200 000 obětí.

„Francouzští vojáci se začali téměř okamžitě bouřit a na více než měsíc upadla francouzská armáda do chaosu. Naštěstí pro Francii začali krátce poté přicházet američtí vojáci – francouzská armáda však byla po Nivellově ofenzivě vyčerpaná a Francie by se pravděpodobně propadla do chaosu podobně jako Rusko, kdyby USA situaci nezachránily,“ píše analytik. Od ofenzivy k rozpadu dle něho uplynulo 11 měsíců, protože kdyby nezasáhli Američané, tak by případ vypadal docela jinak.

Třetí příklad je pak samotné Německo a operace Michael. I když v roce 1918 Trojdohoda válku vyhrála, na začátku roku se tak nezdálo, vzhledem k tomu, že aliance šla od katastrofy ke katastrofě a bojovala s Německem, které se mohlo soustředit na jedinou frontu. Jenže Německo bylo zraněné a na bojišti se pomalu projevoval americký Goliáš. Takže pokud chtěli vyhrát, tak museli postupovat rychle a to také udělali.

Fotogalerie: - Protest za krávy

Nejdříve přišel průlom u Caporetta, kde Itálie byla zatlačena z pozic v Alpách a zachránili ji až Francouzi a Britové u bran Benátek. Pak přišla operace Michael. Německá armáda vyrazila ze zákopů 21. března 1918 a prorazila 130kilometrovou díru v liniích spojenců, které následně zatlačila o 65 kilometrů zpátky. A to v zákopové válce, kde se úspěchy měřily na sto metrů. I když byla německá armáda zbídačená, kdyby na místě nebyly americké výsadkové síly, které podnikly protiútok, tak by se dohoda pravděpodobně položila a Francie by byla vyřazena z boje.

Po osmi měsících Německo podepsalo klid zbraní, protože čelilo vyhlídkám nekonečné záplavy Američanů poté, co protiútok dohody vymazal jejich územní zisky. Od ofenzivy do podepsání klidu zbraní tedy uběhlo 8 měsíců.

„Co se z toho všeho můžeme dozvědět a co to znamená pro Ukrajinu? Ukrajina vrhla své strategické rezervy (a velkou část svých operačních rezerv ze stávající frontové linie) do kurské ofenzivy v srpnu 2024, která v bitvě u Sudže-Koreněva ztroskotala s katastrofálními ztrátami. Jednalo se o zoufalý krok, kdy se snažili vyrvat vítězství z čelistí porážky, a stejně jako většina podobných kroků podnikaných mocnostmi, které mají strategickou rovnováhu tak ostře proti sobě, ztroskotal na značných ztrátách,“ připodobňuje analytik situaci Ukrajiny k první světové válce.

„Vzhledem k výše uvedeným časovým údajům z první světové války – 9 měsíců od Brusilovovy ofenzivy do Únorové revoluce, 11 měsíců od Nivellovy ofenzivy do operace Michael a 8 měsíců od operace Michael do příměří – můžeme udělat předpověď. Je následující:

Vojenská situace Ukrajiny se stane neudržitelnou do konce léta 2025. Pokud v té době nezažádá o mír, může dojít až k roku dalších bojů, než se Ukrajina bezpodmínečně vzdá nebo bude zcela dobyta,“ zhodnotil závěrem.

Let's talk about dead cats bouncing. Strategically.



Last time I made a big prediction it was that Ukraine would begin to collapse after Spring 2024, and the Donbass front cracked and Ukraine launched a desperation push in Kursk in Summer '24.



We can see the end from here:??… pic.twitter.com/ST8Y1R3yK3 — Armchair Warlord (@ArmchairW) September 30, 2024

Psali jsme: „Vy, co máváte vlajkou Ukrajiny…“ Dusno po vpádu Izraele do Libanonu Milionové ztráty na straně Ukrajiny. Rusko sotva polovic. Pro Zelenského zlá čísla O 50 útoků denně navíc. „Vyčerpaný“ Putin přitvrzuje Ukrajina dle Economistu: 60 % lidí nevyjde s penězi. Vojáci staří, nemocní či ožralí