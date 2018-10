Pouze na PL: K Pochemu se skutečně přidal i člověk, jehož Babiš extrémně nenávidí. Premiérovi začne být úzko

Že by v ČSSD došlo po neúspěšných volbách na lámání chleba? O tom se obyčejným straníkům může leda zdát. Kritika předsedy Hamáčka utichla, jeho hlavní oponent Jiří Zimola prozatím ustál odvolání z vrcholných orgánů socdem a život jde dál, chtělo by se říct. Jenomže tak to úplně není. Na ParlamentníListy.cz se totiž obrátily hned tři zdroje, které popsaly, co se v oranžové partaji v těchto dnech děje. Katalyzátorem procesů není nikdo menší než premiér Babiš a oním jazýčkem na vahách potom europoslanec Poche.

Připomeňme v úvodu události posledních dní.

Širší vedení ČSSD dalo na sobotním zasedání v Hradci Králové důvěru předsedovi strany a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi, jak se předpokládalo. Členové ústředního výkonného výboru se na tom usnesli podle zdroje ČTK absolutní většinou. Ústřední výkonný výbor nakonec nehlasoval o důvěře v prvního místopředsedu a jednoho z iniciátorů platformy Zachraňme ČSSD Jiřího Zimolu, ač o ni stejně jako Hamáček žádal. Hamáček si hlasování o důvěře v ostatní stranické špičky nepřál. Členové výboru neschválili ani Zimolův návrh na přeregistraci členů sociální demokracie, což je jedním z požadavků platformy.

Pro neznalé: ČSSD je plná takzvaných černých duší. Ty uměle navyšují sílu jednotlivých (místních) organizací a rozdělují pak hlasy pro klíčová jednání jejich šéfům. Čím větší organizace, tím větší vliv pro toho, kdo je ovládá. Mezi osoby, kterým šlo toto velrybaření nejlíp, lze zařadit například zavražděného Romana Housku z Ústeckého kraje, jeho partnery z Chomutova, Ústí, Ostravska či Litvínova nebo kupříkladu pražské socialisty v čele s Miroslavem Pochem. Proto nikdo nechce zmíněnou přeregistraci, jelikož by přišel o vliv.

A o ten jde v ČSSD na prvním místě.

Naší redakci nezávisle na sobě hned tři zdroje potvrdily, že Miroslav Poche nejenže neztrácí svou pozici uvnitř strany, ale „bohužel roste“. Důvod? Přidal se k němu Babišem nenáviděný exministr vnitra Chovanec a v poslední době také brněnský seladon Roman Onderka.

„Bylo mi řečeno, abych to nechal být, že Chovanec a Poche to dali dohromady už na sjezdu ČSSD, kde se ťalo do živého – a samozřejmě se nic nezměnilo. Onderka také souhlasí s vašimi informacemi, přidal se k nim teď na poslední chvíli, respektive v poslední době, asi má za to něco slíbeného,“ uvedl jeden z našich vysokých zdrojů. Je zajímavé, že mimo tento „gang“, jak bývá Pocheho skupina označována, stojí asi nejsilnější brněnská postava – někdejší hejtman Michal Hašek. „Ten nevím, co dělá, neslyšel jsem o něm v žádných souvislostech,“ prozradil náš moravský zdroj s tím, že Hašek vždy „dovedně vyčkával na nejvhodnější chvíli pro případný útok či úkrok“.

Psali jsme: Konec války růží. Všichni k pumpám, burcuje ČSSD Michal Hašek

Náš další zdroj, protentokrát z Prahy, vzájemné vztahy ještě více rozebral. „Budu se do budoucna pídit po tom, co ten Poche má k dispozici za páky, že ho poslouchá i Onderka a Foldyna a je z něj vyřízenej Chovanec, jak se na ÚVV ukázalo. Byl jsem tam a viděl ty gesta a dohody. Milan Chovanec se od Pocheho téměř nehnul. Stav v ČSSD je pro analýzu psychiatrů, a to doslova. Ještě před několika měsíci vystupuje Foldyna tvrdě proti Pochemu na sjezdu, a teď spolu na ÚVV v hloučku hovoří jako prima kamarádi?!“ diví se nad dalším pokračováním v ČSSD jiný náš zdroj.

„Proč si myslíte, že začne Hamáček tak najednou hovořit o pozici strany ve vládě? Babiš moc dobře ví, že Chovanec nejenže roky působil na vnitru a má doposud přístup k řadě lidí, ostatně jeho schůzky v bunkru v centru Prahy jsou proslulé, ale on taky ví, že Chovanec ví. Jenomže Babiš má zase mnoho poznatků o Milanovi z doby, kdy se měl podílet na všelijakých akcích ROPu... Ale jestli teď někdo tahá za delší konec provazu, je to překvapivě ČSSD,“ uzavřel pro ParlamentníListy.cz její člen.

Celou situaci lze nazvat jako patovou. Andrej Babiš potřebuje ČSSD úplně stejně, jako ČSSD potřebuje ANO. Pakliže by se v sociální demokracii začaly objevovat hlasy pro odchod z vlády, budou mít jediný účel: posílit pozici socdem a získat ještě víc. „Onderka, Chovanec, Poche, to jsou lidi, kteří jsou extrémně bohatí a krom toho potřebují vliv, o ničem jiném to není. Přeci si nemyslíte, že to skončilo volbami na městech?" uzavřel náš zdroj.

Autora článku můžete kontaktovat na emailu T.Novy@ParlamentniListy.cz

Vybrané názory na dění v sociální demokracii:

Poslankyně Kateřina Valachová: Z jednání v Hradci Králové je nejdůležitější tato zpráva: silná podpora Jana Hamáčka.

Jiří Zimola: Jsem smutný z toho, že nadále pokračuje sobotkovské „sjednocování“ a štvanice na lidi s vlastním názorem, a to za vydatné pomoci vybraných médií a aktivní spoluúčasti těch bývalých či současných představitelů, kteří spoludirigovali sešup ČSSD v posledních 4 letech až k samotné hranici volitelnosti. To si sociální demokracie ani tisíce řadových sociálních demokratů opravdu nezaslouží...

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí: Když budeme tvrdě pracovat na řešení problémů naší země, a ne bojovat o funkce, lidé sociální demokracii opět začnou důvěřovat.

Radim Valenčík: Sobotní jednání ČSSD a KSČM vyslalo signál, který nelze číst jinak než tak, že vedení obou těchto stran rezignovala na záchranu těchto dvou historicky významných politických subjektů.

Lubomír Zaorálek: „Ztrácíme schopnost vcítit se do druhých,“ upozornil exministr s tím, že „je nutné rychle skoncovat se stavem, kdy na sociální demokracii poutá hlavní pozornost právě naše nemoc. K čertu s platformou, začněme dělat to, kvůli čemu tu jsme!“ vybízí v komentáři Zaorálek své spolustraníky.

Jiří Paroubek: Situace je o to složitější, že o budoucnosti ČSSD mají rozhodovat často lidé, kteří jsou vesměs myšlenkově i fakticky spjatí s naprosto neúspěšnou érou Sobotky a Chovance a jejich vedení strany, de facto řízeného kmotry Růžičkou z Bison & Rose, Pokorným a Tvrdíkem.

Psali jsme: David Rath má pro ČSSD návrh na řešení jejích problémů. Má udělat tři věci Drsný Zimola na jednání vedení ČSSD: Šel jméno po jménu a každému řekl, co si myslí Hamáček žádá sociální demokraty: Hlasuje jen o mně, já jsem předseda Zimola to prý v pátek na jednání špiček ČSSD pořádně schytal. Nejhlasitěji od Zaorálka

autor: Tomáš A. Nový