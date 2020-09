Povinní migranti: Dobrý návrh, ne? ptal se Jakub Železný. Bojí se o jednotu EU. Šojdrová spokojena

reklama

Nová pravidla migrace v EU. Každý stát by se podle nich měl zapojit do řešení migrace v Evropě. Prý nepočítají s povinnými kvótami, ale při velké krizi by prý byl čas na „povinnou solidaritu“. Státy by prý měly na výběr, buď migranty přijmou, nebo zabezpečí (i finančně) návrat odmítnutých žadatelů o azyl. Alespoň tak byla popsána v krátkém úvodu Událostí, komentářů. Anketa Věříte Romanu Prymulovi? Ano 55% Ne 45% hlasovalo: 8820 lidí

Moderátor Jakub Železný postavil otázku jednoduše: Přijmi nebo zaplať. A zeptal se, kterou cestou má jít Česko. Šojdrová nejdříve pochválila Komisi za předložení návrhu, ve kterém je prý prioritou ochrana vnějších hranic a návratová politika. Uvedla, že migranti budou nejdříve rozčleněni na ty, kteří mají šanci azyl získat a na ty, kteří šanci nemají. „A členské státy budou povolány/vyzvány k tomu, aby se o ty, kteří ten azyl mohou získat, tedy rozdělili,“ prozradila. Dodala, že v uprchlických táborech jsou asi 2/3 těch, kdo azyl získat nemohou. „A tady by se členské státy měly podílet na tom, aby se podařilo migranty, kteří nemají nárok na azyl, vrátit do jejich původních zemí,“ vysvětlila.

„Zdůraznila bych ještě jeden aspekt, a to je velká pozornost nedoprovázeným dětem. Ty mají být posuzovány především jako děti, podle úmluvy o právech dítěte. Ne jen jako migranti. A myslím si, že tady je velký prostor, protože víme, že v těch uprchlických táborech jsou ještě tisíce dětí. Takže ta dobrovolná solidarita by se mohla projevit v tom, že si Česká republika vezme nedoprovázené nezletilé a částečně se může podílet na ochraně vnějších hranic a na návratové politice,“ mínila europoslankyně KDU-ČSL.

Ing. Michaela Šojdrová KDU-ČSL



Konečná pro začátek uvedla, že KSČM odmítala povinné kvóty a přerozdělování. Tedy by se klaněla spíše ke druhé variantě. Ale dodala, že v návrhu je přerozdělování pořád skryté. „Vy si totiž budete moct vybrat, ale ve chvíli, kdy se vám ten návrat do té země původu nepodaří do osmi měsíců, tak ten člověk přijde na vaše území. Takže to není tak, že my si vybereme, že ty migranty nechceme a v tu chvíli se budeme starat o to, aby byli navráceni, a to ještě netuším podle jakých právních základů,“ připomenula Konečná, že pravidla pro azyl se zem od země liší a Česko má poměrně přísná.

„Z druhé strany se může stát klidně to, že pokud se nám nepodaří do osmi měsíců toho člověka dostat zpátky do země, odkud přišel, tak potom nastupuje, a to tam napsáno je, to že ten člověk přichází do České republiky,“ uvedla europoslankyně komunistů. Kolem návrhu je prý velká řada otazníků.

Železný se Konečné zeptal, zda to není ten nejlepší kompromisní návrh. „Vždycky to může být lepší, pane redaktore,“ odvětila krátce Konečná s tím, že bychom neměli přestávat se snažit, aby to lepší bylo. Pozitivně prý vnímá ochranu hranic a screening migrantů, na který bude legislativa. Už by se teoreticky nemělo opakovat, že neúspěšný žadatel o azyl v Německu se přesune do Nizozemí a nikdo nezjistí, že už o azyl v Německu žádal. Migrantovi budou dle návrhu sejmuty otisky prstů a budou uloženy v celoevropské databázi. To Konečné přijde jako velmi dobrý nápad.

Ing. Kateřina Konečná KSČM

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi

A dodala, že podle definic je „velká krize“ už na hranicích Itálie a Řecka. „To znamená, že by mohla Evropská unie ve chvíli, kdy to bude schváleno, nám tady přidělovat migranty téměř okamžitě,“ pravila Konečná a Šojdrová nesouhlasně vrtěla hlavou.

Europoslankyně KDU-ČSL také ubezpečovala, že migranti budou identifikovaní a nebudou moci nelegálně cestovat po celé Evropě. „Myslím, že Česká republika se bude moci jasně vyjádřit a budeme se snažit, aby ta výsledná podoba skutečně byla řešením, které je především bezpečné. Které umožní, že budeme chránit lidi a pomáhat lidem, kteří to potřebují. A naopak, že Evropská unie bude vracet mimo své hranice ty, kteří tu ochranu nepotřebují. Já jsem přesvědčena, že toto je dobrý základ pro tuto debatu,“ řekla.

„Nebojím se toho, že by nám někdo mohl vnutit ty uprchlíky, tedy ty migranty, které Česká republika odmítla přijmout. Na to tady, myslím, bude dostatek pojistek. Neměli bychom naše občany strašit zbytečně,“ ubezpečovala Šojdrová.

Železný ještě nastínil scénář webu Politico.eu, tedy že když dohoda selže, tak se západní státy domluví mezi sebou formou smlouvy, která se střední a východní Evropou nebude počítat, což povede k dalšímu rozdělení Unie.

Konečná ještě dodala, že v dohodě jsou pozitivní části jako právě screening migrantů. A připomenula, že vyjednávání bude v rukou české vlády. „Ani ne tak nás jako europoslanců, ale české vlády a já pevně věřím, že ministr Hamáček neselže tak, jak selhal ministr Chovanec a premiér Sobotka před šesti lety,“ kopla si do již politicky neaktivních politiků.

Šojdrová mínila, že šance dohodnout se je velká a Česká republika by se měla projevit jako „důvěryhodný partner“ a najít řešení, které bude bezpečné. „Myslím si, že tady je prostor, já věřím, že obhájíme tento svůj postoj k té flexibilní solidaritě, která tady na území Evropské unie byla a já věřím, že i bude.“

