Poženeme to k Ústavnímu soudu, hrozí Richterová a Hřib. Ale ještě není co

Přípravě zákona o registraci subjektů se zahraničními vazbami se věnoval pořad ČT Události, komentáře.
Poslanci vládní koalice připravují návrh zákona, podle kterého by se měly organizace se zahraničními vazbami povinně registrovat. Záměr kritizuje opozice a neziskové organizace. Pozvání k diskusi přijali předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) a šéfka poslaneckého klubu Olga Richterová (Piráti).
Vondráček vysvětlil, proč takový zákon ČR potřebuje. „Protože jsme v současném globálním světě velmi zranitelní. Největší silou demokracie je svobodná výměna názorů. Jestliže existuje nějaké financování a nějaká skupina, třeba nátlaková, je na steroidech zahraničního financování, tak je to největší slabina demokracie. Je to jev, se kterým se potýkají etablované demokracie ve světě. Je to trend, je to něco, čím se zabývat musíme. A není to jednoduché téma, jak nastavit rovnováhu mezi snahou o transparentnost a mezi svobodnou společností. My bychom rádi šli cestou, že zkrátka chceme vědět, kdo to platí, odkud jdou peníze,“ sdělil předseda sněmovního zahraničního výboru.
Tato problematika je podle něj v programovém prohlášení vlády hned na dvou místech. „Je to složité téma. Samozřejmě budeme rádi, když do toho budou zapojena i ministerstva. Debata je na začátku. Vzhledem ke zranitelnosti, kterou dnešní doba přináší, je tento zákon velmi potřebný,“ zdůraznil Radek Vondráček.
Pirátka: Poženeme to k Ústavnímu soudu
Richterová však předestřela jiný pohled. „Takové zákony, jaké teď obhajuje pan Vondráček z hnutí ANO, jsou buď z Ruska, nebo z jiných režimů s autoritářskými tendencemi. Tak, jak je to přichystané, je to prostě ruský zákon. Proto Zdeněk Hřib řekl, že to poženeme k Ústavnímu soudu. Jsme si jisti, že to je nástroj na šikanu občanské společnosti. Že tak, jak je to navržené, to nedává ani prostor, aby to mohlo být k čemukoliv dobré. To, co bychom potřebovali, je za mě, aby se účelněji nakládalo s veřejnými penězi,“ kritizovala předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů.
PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
Vondráček namítl, že text, který se veřejně šíří, není způsobilý, aby byl předložen jako zákon. „Jsou tam velmi vágní pojmy, definice, takto to být nemůže. Jsme na začátku, ten zákon dosud sepsán nebyl,“ vysvětloval předseda sněmovního zahraničního výboru.
V diskusi s moderátorem pak podotkl: „Prosím vás, to už je jak Balada o nenarozeném dítěti. Tam jsou opravdu pojmy, které nelze použít. Je tu vidět, že nemůžete vzít zahraniční vzor, přeložit ho a předložit to v ČR jako zákon. Máme jiný právní jazyk, jiný právní systém. Nelze cizí texty použít. Znovu zdůrazňuji, že ten zákon se teprve bude psát. Takhle široký by být neměl. Měl by se věnovat jenom těm subjektům, které mají vliv na politickou debatu.“
Veřejnost diskutuje nepoužitelný koncept, který není návrhem zákona
Zopakoval, že návrh zákona dosud sepsán nebyl. Koncept, který Richterová zmiňuje, podle jeho názoru vznikl s využitím umělé inteligence na základě amerických zdrojů. Odmítl, že by zákon kráčel v ruských stopách. „Měl by být bytostně západní,“ podtrhl Vondráček a dodal, že by se měl věnovat jen těm subjektům, které mají vliv na politickou debatu, rozhodování v naší zemi.
Ale Richterová to opět viděla jinak. „Je jasné, že chtějí mít tak široká ustanovení, aby se tomu nikdo nevyhnul, aby té milionové až 15milionové pokutě mohl podléhat každý. A to navíc kvůli takovému pochybení, jako že se zapomenete zaregistrovat podle tohoto zákona,“ cupovala koncept, o kterém Vondráček už dříve řekl, že není návrhem budoucího zákona.
Ve vysílání ČT se vyjádřila také Veronika Bílková, vedoucí katedry mezinárodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy. „Plně sdílím názor pana Vondráčka, že tento draft není způsobilý k tomu, aby byl diskutován v Poslanecké sněmovně. Je to řemeslně velmi špatně odvedená práce. Ten návrh je velmi vágní a obsahuje velmi nepřesné a nesrozumitelné formulace,“ řekla Bílková.
Ředitel Člověka v tísni Šimon Pánek uvedl, že se najednou nacházíme v situaci, kdy tady uprostřed demokratické Evropy máme přijmout normu, která velmi kopíruje to, co dělají autoritáři, aby dostali pod kontrolu svobodnou debatu v zemi.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se vyjádřil na síti X: „Pokud vláda protlačí tzv. ‚ruský zákon‘, poženeme to k Ústavnímu soudu. Pro podání ústavní stížnosti je potřeba 41 poslanců, proto jsem včera oslovil lídry opozičních stran, aby se k nám připojili. Ruský zákon, který může šikanovat neziskovky či školy a označovat je za ‚nástroje cizího vlivu‘, do Česka nepatří.“
Pokud vláda protlačí tzv. „ruský zákon“, poženeme to k Ústavnímu soudu. Pro podání ústavní stížnosti je potřeba 41 poslanců, proto jsem včera oslovil lídry opozičních stran, aby se k nám připojili. Ruský zákon, který může šikanovat neziskovky či školy a označovat je za „nástroje…— Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) March 13, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.