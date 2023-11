Pozor. „Arabové v USA mohou Bidenovi prohrát volby.“ Je jich dost

„Neberte zajatce, prostě zabíjejte. Zabíjejte muže, ženy i děti. Bez rozdílu.“ Izraelská tajná služba Šin Bet zveřejnila další video z výslechu teroristy z Hamásu. Běhá z něj mráz po zádech. V šestém domě, do kterého vtrhli, prý on a jeho druhové slyšeli hlasy dětí. Začali kolem sebe střílet a neustali, než dětské hlásky umlkly. Izraelský list Haaretz položil otázku, co se stane, až pozemní operace izraelských vojáků v Gaze skončí. A nabídl možnou odpověď. Mezitím z USA zaznívá varování, že podpora Izraele může Joea Bidena připravit o znovuzvolení do úřadu prezidenta.

Izraelská tajná služba Šin Bet, obdoba české BIS, uveřejnila další video se zajatým teroristou z Hamásu, kterého vyslechla. „Naším úkolem bylo jednoduše zabíjet. Neměli jsme unášet lidi. Jen je zabíjet,“ řekl bojovník Hamásu Omar Abu Rusha. „(Bylo nám řečeno), abychom zabili každého člověka, kterého uvidíme, a vrátili se,“ upřesňoval. Teroristům z palestinského hnutí prý bylo řečeno i to, aby nedělali rozdíly mezi muži, ženami a dětmi. Měli zabíjet zkrátka a dobře úplně všechny a na všechny hledět jako na potenciální vojáky.

Na slova zajatého teroristy upozornil server izraelského listu Jerusalem Post.

Abu Rusha byl mezi teroristy, kteří drancovali kibuc Kfar Aza. Přes hraniční plot, který si otevřeli s pomocí výbušniny, se prý dostali v džípu. Když narazili na prázdný dům, zapálili ho. Pokud se k domům někdo rozběhl ve snaze je začít hasit, jednoduše ho zastřelili. „Šli jsme do třetího domu. Uvnitř byla žena. Hamzeh ji zabil. Zastřelil ji.“

Abu Rusha popsal, že jeho tým prozkoumal další prázdný dům a přesunul se do pátého, ve kterém zůstali asi devadesát minut. „Potom k nám přišli tři osadníci,“ řekl. Došlo k přestřelce, během které Abu Rusha zabil jednoho člověka a jeho druhové házeli granáty. „Náhle střelba ustala.“

V šestém domě, do kterého vtrhli, prý on a jeho druhové slyšeli hlasy dětí. Začali kolem sebe střílet a neustali, než dětské hlásky umlkly.

Abu Rusha dostal od vyšetřovatelů z tajné služby mimo jiné dva dotazy. Jednak ten, zda islám dovoluje zabíjení dětí a tady odpověděl jednoznačně. „Děti nesmějí být zabíjeny.“ A pak také padl dotaz, zda by jeho rodiče byli hrdí na to, že zavraždil děti. „Můj otec neví, že jsem členem Hamásu. Kdyby to věděl, sám by mě zabil za to, co jsem tady prováděl,“ řekl Abu Rusha.

Podle serveru listu Haaretz během pozemní operace v Gaze zatím zemřelo 16 příslušníků ozbrojených sil Státu Izrael (IDF). V souvislosti se vstupem armády do Gazy list položil otázku.

„Spolu s vpádem izraelských obranných sil do Pásma Gazy se množí otázky ohledně strategie odchodu z pásma, oblasti, která trpí násilím, chudobou a přelidněností. Politické vedení a armáda očekávají, že pozemní invaze bude pokračovat po mnoho měsíců. Ale pak přijde co?“

A hned také nabídl odpověď.

„Bůh ví. Ve skutečnosti, po katastrofě, kterou na nás uvalili nacisté (jak premiér Benjamin Netanjahu nazval Hamás), možná Bůh znovu usnul na své stráži nad Vyvoleným lidem.“

Podle listu pozemní invaze do Gazy probíhá rychleji, než se zpočátku očekávalo, což s sebou nese různé komplikace a stovky mrtvých v řadách bojovníků Hamásu. Ale i izraelští vojáci platí za obranu svých spoluobčanů daň nejvyšší.

Mezitím z USA zaznívá varování, že podpora Izraele může Joea Bidena připravit o znovuzvolení do úřadu prezidenta.

„Demokraté v Michiganu varují Bílý dům, že podpora amerického prezidenta Joea Bidena pro Izrael ve válce s Hamásem by ho mohla stát dostatečnou podporu v rámci arabské komunity, aby ovlivnil výsledek voleb v roce 2024 ve státě, který si téměř jistě nemůže dovolit prohrát ve své snaze o znovuzvolení. Situace přiměla Bílý dům, aby prodiskutoval způsoby, jak zmírnit napětí s některými prominentními demokraty ve státě, včetně několika, kteří byli hlasitými kritiky prezidenta ohledně války,“ napsal Times of Israel.

Demokraté v Michiganu se podle serveru sice shodnou na tom, že zvolení Donalda Trumpa by bylo pro Spojené státy katastrofou, jenže jedním dechem dodávají, že Joe Biden nemůže počítat s tím, že by dostal hlasy z Michiganu, pokud nebude adekvátně reagovat na obavy zdejších voličů. Michigan je státem USA s největší arabskou komunitou. Více než 310 000 obyvatel má původ na Blízkém východě nebo v severní Africe.

