Americký prezident Donald Trump oslavil první výročí svého druhého mandátu v Bílém domě na tiskové konferenci, která trvala přes hodinu a půl. Vyzdvihl úspěchy v ekonomice, bezpečnosti a zahraniční politice, ale jeho prohlášení vyvolala kontroverze. Nelíbily se především jeho hrozby zabráním Grónska a komentáře vůči somálským migrantům. Konference se odehrála krátce před plánovanou cestou do Davosu na Světové ekonomické fórum, kterou však zkomplikoval technický problém na palubě Air Force One.
Prezident Trump zahájil konferenci výčtem úspěchů. Zmínil ukončení „osmi neukončitelných válek“ během deseti měsíců, založení Rady míru pro rekonstrukci Gazy, zajetí venezuelského lídra Nicoláse Madura a útoky na Írán. Z ekonomických úspěchů vyzdvihl nulovou inflaci, nízké ceny benzínu a zrušení „zeleného nového podvodu“.
Ukazoval novinářům snímky zatčených migrantů a prohlásil, že díky masovým raziím ukončil krizi na hranicích.
Jedním z nejkontroverznějších momentů byly Trumpovy komentáře na adresu somálských migrantů. Prezident řekl, že Somálci by měli vypadnout z Ameriky, což vyvolalo kritiku za xenofobii. Připomněl svůj záměr získat Grónsko, které označil za strategicky důležité. Hrozil cly na evropské země, pokud nebudou investovat více do obrany v rámci NATO. Prohlásil také, že Bůh je na jeho práci velmi hrdý.
Finanční trhy na Trumpova slova reagovaly poklesem akcií, zejména po hrozbách cly na EU kvůli Grónsku.
Stylizace Trumpa do podoby Adolfa Hitlera
V České republice se Trumpova tisková konference setkala s opatrnými reakcemi, především kvůli hrozbám vůči evropským spojencům. Expremiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že očekává od Trumpa větší tlak na Evropskou unii ohledně investic do obrany, což by mohlo posílit NATO.
Britské listy zveřejnily Trumpův portrét s černým obdélníkem pod nosem. Drobnou změnou vizáže tak odkázaly na pověstný knírek Adolfa Hitlera.
Některá média uvedla, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v kontextu Trumpových prohlášení uvedl, že v Česku se probudily „zdravé národní síly“.
Do boje o Grónsko se vložili Piráti
Opozice v médiích varuje před eskalací napětí. Piráti dokonce avizují speciální tiskovou konferenci. „Svoláváme opozici k podpoře Grónska! Jsme svědky historického okamžiku. Teď není čas na politické konkurenční spory. Teď prostě musíme táhnout za jeden provaz,“ mobilizují Piráti na síti X.
Zatím se společně domlouváme, nicméně už nyní…
A rýpli si do vlády: „Slabý premiér a jeho vláda mlčí, a tím ohrožují pevnou pozici Česka, a tím i Evropy.“
„Pozor, POZOR – situace se mění každým okamžikem. Trump končí, opakuji Trump končí – do boje o Grónsko se vložili Piráti a Češi už zase táhnou za jeden provaz!“ zareagovala v ironickém duchu publicistka Angelika Bazalová.
„Někdy mám pocit, že Trumpa inspiruje především Putin. Trump je stejný imperialistický lupič jako Putin. Není náhoda, že Trump je kremelský poskok, který nutí Ukrajinu kapitulovat a cynicky zradil Íránce,“ vyjádřila se „politická psychoanalytička“ Džamila Stehlíková.
...A proto chci Grónsko.
„EU nemá štít proti ruským raketám. Ovládají ho USA. Rozhádat NATO kvůli Grónsku je debilita a Rusáci v tom mají prsty. Moc se o to snaží na sítích. Grónsko se musí vyřešit finančně a smírem. Idiot Trump snad brzy padne,“ publikoval na síti X filozof Roman Racek.
Uvedl také: „Novináři jsou až na pár výjimek bulvární smečka honičů senzací. Místo aby hasili výroky idiota Trumpa, tak je ještě nafukují. 1. Trump nemá svou armádu, takže nemá čím útočit na Grónsko! 2. EU se bez techniky USA neubrání ruským raketám, takže je debilní bourat NATO!“
