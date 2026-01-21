Pozor. Trump v Česku narazil na tyto „vážné“ soupeře

21.01.2026 8:00 | Monitoring
autor: Naďa Borská

U příležitosti prvního výročí zahájení druhého funkčního období strávil prezident Donald Trump v tiskové místnosti Bílého domu 104 minut výčtem svých úspěchů. Prohlásil, že Bůh je „velmi hrdý“ na práci, kterou jako prezident vykonal, a poukázal na výsledky svého působení v oblasti zahraničních věcí, bezpečnosti hranic a ekonomiky.

Pozor. Trump v Česku narazil na tyto „vážné“ soupeře
Foto: The White House
Popisek: Donald J. Trump, prezident USA

Americký prezident Donald Trump oslavil první výročí svého druhého mandátu v Bílém domě na tiskové konferenci, která trvala přes hodinu a půl. Vyzdvihl úspěchy v ekonomice, bezpečnosti a zahraniční politice, ale jeho prohlášení vyvolala kontroverze. Nelíbily se především jeho hrozby zabráním Grónska a komentáře vůči somálským migrantům. Konference se odehrála krátce před plánovanou cestou do Davosu na Světové ekonomické fórum, kterou však zkomplikoval technický problém na palubě Air Force One.

Prezident Trump zahájil konferenci výčtem úspěchů. Zmínil ukončení „osmi neukončitelných válek“ během deseti měsíců, založení Rady míru pro rekonstrukci Gazy, zajetí venezuelského lídra Nicoláse Madura a útoky na Írán. Z ekonomických úspěchů vyzdvihl nulovou inflaci, nízké ceny benzínu a zrušení „zeleného nového podvodu“.

Ukazoval novinářům snímky zatčených migrantů a prohlásil, že díky masovým raziím ukončil krizi na hranicích.

Jedním z nejkontroverznějších momentů byly Trumpovy komentáře na adresu somálských migrantů. Prezident řekl, že Somálci by měli vypadnout z Ameriky, což vyvolalo kritiku za xenofobii. Připomněl svůj záměr získat Grónsko, které označil za strategicky důležité. Hrozil cly na evropské země, pokud nebudou investovat více do obrany v rámci NATO. Prohlásil také, že Bůh je na jeho práci velmi hrdý.

Finanční trhy na Trumpova slova reagovaly poklesem akcií, zejména po hrozbách cly na EU kvůli Grónsku.

 

 

Stylizace Trumpa do podoby Adolfa Hitlera

V České republice se Trumpova tisková konference setkala s opatrnými reakcemi, především kvůli hrozbám vůči evropským spojencům. Expremiér Petr Fiala (ODS) v rozhovoru pro Českou televizi prohlásil, že očekává od Trumpa větší tlak na Evropskou unii ohledně investic do obrany, což by mohlo posílit NATO.

Britské listy zveřejnily Trumpův portrét s černým obdélníkem pod nosem. Drobnou změnou vizáže tak odkázaly na pověstný knírek Adolfa Hitlera.

Některá média uvedla, že ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v kontextu Trumpových prohlášení uvedl, že v Česku se probudily „zdravé národní síly“.

Do boje o Grónsko se vložili Piráti

Opozice v médiích varuje před eskalací napětí. Piráti dokonce avizují speciální tiskovou konferenci. „Svoláváme opozici k podpoře Grónska! Jsme svědky historického okamžiku. Teď není čas na politické konkurenční spory. Teď prostě musíme táhnout za jeden provaz,“ mobilizují Piráti na síti X.

 

 

A rýpli si do vlády: „Slabý premiér a jeho vláda mlčí, a tím ohrožují pevnou pozici Česka, a tím i Evropy.“

„Pozor, POZOR – situace se mění každým okamžikem. Trump končí, opakuji Trump končí – do boje o Grónsko se vložili Piráti a Češi už zase táhnou za jeden provaz!“ zareagovala v ironickém duchu publicistka Angelika Bazalová.

 

 

„Někdy mám pocit, že Trumpa inspiruje především Putin. Trump je stejný imperialistický lupič jako Putin. Není náhoda, že Trump je kremelský poskok, který nutí Ukrajinu kapitulovat a cynicky zradil Íránce,“ vyjádřila se „politická psychoanalytička“ Džamila Stehlíková.

 

 

 

„EU nemá štít proti ruským raketám. Ovládají ho USA. Rozhádat NATO kvůli Grónsku je debilita a Rusáci v tom mají prsty. Moc se o to snaží na sítích. Grónsko se musí vyřešit finančně a smírem. Idiot Trump snad brzy padne,“ publikoval na síti X filozof Roman Racek.

 

 

Uvedl také: „Novináři jsou až na pár výjimek bulvární smečka honičů senzací. Místo aby hasili výroky idiota Trumpa, tak je ještě nafukují. 1. Trump nemá svou armádu, takže nemá čím útočit na Grónsko! 2. EU se bez techniky USA neubrání ruským raketám, takže je debilní bourat NATO!“

 

 

Psali jsme:

Jiří Paroubek: Rozvod Trumpa s hysterickou Evropou
Lepší vlastnit než spolupracovat. Generál vidí do Trumpova jednání
Budovat evropskou armádu, zní stále hlasitěji. Základem koalice ochotných
„Nejde jen o ropu.“ Kanál REDACTED spojuje zásah USA ve Venezuele s technokracií a „mapou z roku 1940“

 

Zdroje:

https://blisty.cz/art/131148-trump-je-na-svetove-scene-izolovan

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-administration-news-01-20-26

https://t.co/2KWr74MM63

https://t.co/7FViU10zKe

https://t.co/PJwNsBbK9m

https://t.co/t5wbDsg9yN

https://t.co/tJLV0fpaEp

https://twitter.com/DzamilaStehlik/status/2013616790442570071?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/DzamilaStehlik/status/2013763098901914016?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/GeGvendy/status/2013696605518536742?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/girlsreallyrule/status/2013737467396890784?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/PiratskaStrana/status/2013597253039014203?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/romanracek1/status/2013595755345219834?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/romanracek1/status/2013610001173016631?ref_src=twsrc%5Etfw

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-valka-na-ukrajine/831325/putinuv-sefdiplomat-lavrov-v-cesku-se-probudily-zdrave-narodni-sily.html

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/225411000100120/cast/1091227/

https://www.pbs.org/newshour/politics/fact-checking-trumps-marathon-press-briefing-at-one-year-mark-of-his-second-term

https://www.reuters.com/world/us/mugshots-binder-clip-hells-angels-feature-trumps-one-year-anniversary-remarks-2026-01-20/

https://www.theguardian.com/us-news/2026/jan/20/trump-press-conference-nato-greenland

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

cla , Fiala , piráti , Stehlíková , tisková konference , výročí , Grónsko , Venezuela , Trump , Bílý dům , Bazalová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Líbila se vám výroční tisková konference amerického prezidenta Donalda Trumpa?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Ing. Jan Schiller byl položen dotaz

Pomoc Ukrajině

Jste pro pomoc Ukrajině, to i já. Jak se ale díváte na pomoc ukrajinským uprchlíkům zde? Podle mě mají mnohem víc výhod než občané ČR, kteří potřebují pomoc od státu. Ano, ti sice nejsou uprchlíci, ale měli by proto na tom být hůř

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Ranní návyky podporující přibírání na vázeRanní návyky podporující přibírání na váze Pracovním románkům se opravdu daříPracovním románkům se opravdu daří

Diskuse obsahuje 7 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nechoďte do České televize. Převratný návrh pro novou vládu

4:40 Nechoďte do České televize. Převratný návrh pro novou vládu

Česká televize čelí nejvážnější kritice za poslední roky. Podle mediálních expertů i politiků se z m…