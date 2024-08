Prague Pride oslavila rodinu. S bubny i dechovkou

Martin Exner byl položen dotaz

Vy to nazýváte modernizací. Podle mě je to šílenství. Ano, ať se řeší ekologie, ale s rozumem. Toto je čiré šílenství a zajímalo by, jak jste dospěl k tomu, že na tom běžný Čech vydělá?! Nebude to spíš naopak, že se bude vše zdražovat? Energie, nafta atd? A jak na tom vydělá náš průmysl? Nehrozí nao...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Také mě zajímá odpověď na tento dotaz.

O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.