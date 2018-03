Praha plánuje revitalizaci až pěti set bytů, uvedla v pražské televizi primátorka Krnáčová

Poté, co se sešlo sdružení pro architekturu a rozvoj a udělal se průzkum mezi obyvateli Prahy, ze kterého vyšlo, že obyvatelé Prahy chtějí víceméně totéž, co hlásá metropolitní plán, a to zastavět brownfieldy a nerozšiřovat Prahu. Plán je jasný, ale stále se nic nového neděje. Proč tedy? Co s tím může Praha udělat?

„V současné době jsme schválili dva projekty, které by měly jít do realizace, jeden je na Černém Mostě, kde je přibližně 200 bytů a druhý v Dolních Počernicích, kde by mělo být 300 bytů."

Ohledně nedostatku bytů existují studie, které prý mají předpovědi, že kolem roku 2030 bude opravdu katastrofální nedostatek. „Myslím si, že celý útlum nastal okolo roku 2010, může za to i ekonomická krize a postoj vůči tomu, jak developeři v minulých obdobích komunikovali s politickou reprezentací. Je to důsledek toho, že nedůvěra v jejich počínání byla značná a způsobila, že se spíš říkalo ne, aniž by se blíže zkoumalo, zda to má smysl, nebo ne. A tím se celá výstavba zabrzdila. Já si myslím, že velký podíl na tom má stávající stavební zákon," řekla pro TV Praha Krnáčová.

Je to několik dní, co Praha schválila harmonogram odkoupení části akcií Pražských vodovodů a kanalizací zpět od firmy Veolia, konkrétně se jedná o 49 procent, ale do budoucna se počítá s tím, že odkup bude stoprocentní. Co to pro Prahu bude znamenat a je v Praze voda drahá?

„V porovnání s ostatními městy v Praze voda není rozhodně drahá, ale zatím nemůžu říct, co to bude pro Prahu znamenat. Z harmonogramu vychází, že sto procent bude Praha vlastnit až v roce 2028. Pro Prahu to znamená, že konečně zase získává kontrolu nad vodou a infrastrukturou. Zatím to bohužel bylo v rukou soukromého subjektu a Praha byla kritizována, že v letech minulého tisíciletí prodala vodu. Je o strategická komodita, které by se města neměla zbavovat," řekla pražská primátorka.

Posledním tématem byla revitalizace Výstaviště v Holešovicích, kde město plánuje udělat řadu změn včetně zbourání hlavní brány. „Je nachystaných hrozně moc malých projektů, které v celku tvoří celý nový pohled na Výstaviště. Je také potřeba vyřešit dopravu a celou zeleň. Plán se bude táhnout několik let. Jsem ráda, že v loňském roce se zvýšila návštěvnost o třicet pět procent, Výstaviště navštívilo skoro 1,7 milionů lidí. Lidé si tam navykli chodit, a právě proto jim chceme zpříjemnit prostředí. V současné době se pracuje na revitalizaci restaurace Pražan," prozradila plány Krnáčová.

Na závěr pravidelné relace také sdělili, že by ráda ocenila obdivuhodný výkon Ester Ledecké na olympijských hrách. „Ráda bych Ester dala klíče od Prahy, což je výjimečné ocenění pro výjimečné lidi. Původně jsem jí chtěla dát čestné občanství, ale to mi bylo řečeno, že se dává až za celoživotní zásluhy, Ester je sice dvaadvacet let, ale já si myslím si, že by si to stejně zasloužila. Začneme tedy tím klíčem a doufejme, že to bude pokračovat," uzavřela Krnáčová.

