Praha prý zřídí zmocněnce pro zklidnění dopravy. Vedení města jednalo s klimatiky a slibovalo změny

Vedení Prahy se ve čtvrtek sešlo s aktivisty ze skupiny Poslední generace, kteří se snaží prostřednictvím blokád hlavních dopravních tepen ve městě a nátlaku docílit změny maximální rychlosti v Praze na 30 km/h. Podle pražského primátora Bohuslava Svobody (ODS) se tak stalo „v zájmu Pražanů“. Oznámil, že lidé blokující dopravu v jeho městě mají „společný cíl“ jako on. Ochrana klimatu je podle vedení města prioritou, a hodlá tak jednotlivé radnice vyzvat k „revizi dopravních režimů“, zaznívá po schůzi. „Co si myslíte o možnosti dostávat placeno za jízdu do práce na kole?“ ptá se také Pražanů koalice SPOLU.

reklama

Anketa Má smysl demonstrovat proti vládě? Ano 96% Ne 4% hlasovalo: 21501 lidí



Během protestů, v nichž se angažují například pražští Zelení, třeba zastupitel Matěj Michalk Žaloudek z Prahy 3, zaznívají požadavky též například na zavedení mýtného systému a podporu hromadné dopravy.



Aktivisté také avizují, že budou protestovat tak dlouho, dokud nedojde na omezení rychlosti na 30 kilometrů za hodinu „všude“, i například na pražské magistrále.

??. pochod za zklidnění dopravy a ??30 v širším centru ??

-----------------------------------------------------

?? středa 19. 4. 17:30 ?? metro Hradčanská



!?Chceme ulice pro lidi, ne pro auta!?



Bezpečnost chodců a cyklistů je důležitější než pohodlí řidičů.



??1/5 pic.twitter.com/ddTnu0MI3L — Poslední Generace ?? ???? ?????? ?????????? ????? (@LastGenCZ) April 16, 2023

Ve čtvrtek se se zástupci organizace – která spustila blokaci dopravy již v březnu a do té doby uskutečnila deset podobných akcí – sešlo i pražské vedení, které dosud tvrdilo, že s protesty nemůže nic udělat, jelikož se konají na základě shromažďovacího práva garantovaného Listinou základních práv a svobod, což znamená, že je pražský magistrát nepovoluje a ohlášenou akci může zakázat jenom v omezeném počtu případů, například pokud se kryje s jinou dříve ohlášenou akcí na stejném místě.

Vedení města na schůzi podle portálu metropole deklarovalo, že „ochrana klimatu a bezpečnosti obyvatel je jejich prioritou“, a zástupcům skupiny vysvětlili, že případné změny v rychlosti v obytných zónách podléhají schválení dopravních odborů jednotlivých městských částí.



Přislíbit mělo vedení Prahy také, že vyzvou jednotlivé radnice k revizi dopravních režimů, pomoci by tomu mělo zřízení pozice zmocněnce pro zklidnění dopravy v Praze. Blokády však podle něj příliš dobré světlo na dané požadavky nevrhají a klima aktivisté by měli od nich podle něj ustoupit.

Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Setkání se skupinou Poslední generace, jehož se zúčastnil primátor Prahy Bohuslav Svoboda, náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib, předseda zastupitelského klubu SPOLU pro Prahu a jeden ze zástupců starostů městských částí, Tomáš Portlík, a předseda výboru pro bezpečnost a pro prevenci kriminality ZHMP Jiří Ptáček, tak přineslo pro skupinu především doporučení, aby vedlo ve svých požadavcích věcný dialog s městskými částmi, které byly dosud v zavádění zón 30 km/h méně aktivní.



Za organizátory blokád přišli po pozvání od exprimátora Hřiba aktivisté Michael Lažan, Marie Bourne či právě Žaloudek ze Zelených.

Dnes dopoledne jsme se setkali s panem primátorem @Svoboda_Slavek, náměstkem pro dopravu @ZdenekHrib a zastupiteli @ptacekjirka a @portlik.



Na jednání jsme přišli se zástupci vznikající iniciativy "30 pro Prahu" - @ZaloudekMatej, @harizek a Marie Bourne.

1/7 pic.twitter.com/US8gdR3Ylf — Poslední Generace ?? ???? ?????? ?????????? ????? (@LastGenCZ) April 20, 2023

„Blokády samotné nejsou řešením ani cestou k řešení, ale vynucujícím prostředkem. Pokud budou blokády tohoto druhu pokračovat, tak to diskusi zarazí. Myslím, že tento můj nárok je poctivý, a byl bych rád, kdyby ta diskuse začala dnes,“ uvedl Svoboda a podle portálu doplnil, že „k všeobecně prospěšnému výsledku nelze dospět na ulici, ale u jednacího stolu“. „Je nutné připomenout, že zavádění rychlostních limitů je otázkou městských částí, s nimiž by tato diskuse měla být primárně vedena. Proto navrhujeme pozici zmocněnce pro zklidnění dopravy, který bude prostředníkem mezi diskutujícími stranami,“ řekl.

„Ve zklidnění dopravy ve městě hrají klíčovou roli městské části, které mohou zóny 30 km/h zavést a často tak už činí. Některé z městských částí jsou v tom nicméně aktivnější, některé bohužel méně. Diskusím o zklidňování dopravy se nebráníme, město má připraveno hned několik konkrétních projektů. Formy protestů blokováním dopravy považuji ale za nešťastné. Vyjádřit názor se dá i jinak. Například vedením konstruktivního dialogu s městem, který se nám snad dnes podařilo navázat,“ navázal poté na doporučení Hřib.

Hlavní město též podotýká, že jsou si zástupci hlavního města vědomi, že konání veřejných shromáždění, které skupina Poslední generace využívala jako formu protestu, je ústavně zakotveno a „ani negativní stanovisko policie podle zákona nemá vliv na konání či nekonání takového veřejného shromáždění a úřady ani v tomto případě nemají zákonnou možnost shromáždění zakázat“.

MUDr. Zdeněk Hřib Piráti



1. nám. primátora hl. m. Prahy Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podle Portlíka však plošný tlak ‚na třicítku‘ bude ve finále kontraproduktivní. „Cestu vidím naopak v diskusi mezi zúčastněnými stranami, tedy jednotlivými městskými částmi, magistrátem a občanskými iniciativami, která vyústí v celospolečenskou shodu,“ vyjádřil se.

Vedení města skupině Poslední generace poté prý také vysvětlilo, že plošné omezení rychlosti po celém městě na všech kategoriích silnic není vhodné z více důvodů, v mnoha oblastech však prý smysl dává. „Zájem učinit pražskou dopravu bezpečnější, plynulejší a v podstatě i klidnější nevnímám jako nic kontroverzního. Stejně tak i zavádění zón 30 v rezidenčních oblastech dává smysl a mojí zkušeností je, že v těchto lokalitách jsou takové změny přijímány samotnými obyvateli konsenzuálně. Taková opatření jsou v Praze čím dál častější. Nicméně opakované blokády pražské dopravy a striktní požadavek na plošné zavedení rychlosti 30 včetně páteřních komunikací do této veřejné debaty nic dobrého nepřináší,“ doplnil Ptáček.

„V zájmu Pražanů.“

Svoboda po schůzi s organizátory blokád silnic shrnul, že se měla odehrát „v zájmu Pražanů“. „Jsem rád, že se dnešní jednání se zástupci skupiny Poslední generace a dalších iniciativ uskutečnilo. Věřím, že zklidnění dopravy v Praze je naším společným cílem a jednání je prostředkem, jak se posunout vpřed,“ ocenil Svoboda, že má s blokátory dopravy stejný cíl.

Jsem každopádně rád, že se dnešní jednání se zástupci skupiny Poslední generace a dalších iniciativ uskutečnilo. Věřím, že zklidnění dopravy v Praze je naším společným cílem a jednání je prostředkem, jak se posunout vpřed. — Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy (@Svoboda_Slavek) April 20, 2023

Primátor Svoboda podle aktivistů „vyjádřil pochopení“ pro důvody, které je vedou k pořádání pochodů „za třicítku“, a „vyjádřil se v tom smyslu, že racionálním požadavkům, pokud na nich bude shoda, může rada vyhovět bez ohledu na to, kolik lidí je zastává“.

Pan náměstek Hřib potvrdil, že se hlásí ke klimatickému plánu i k cíli dosáhnout dopravního zklidnění a uvedl, že ochrana klimatu je pro něj prioritou. Podporuje rozšíření zón 30 v rezidenčních oblastech.

4/7 — Poslední Generace ?? ???? ?????? ?????????? ????? (@LastGenCZ) April 20, 2023

Hrozba i pro záchranáře

Že protesty klima aktivistů touto formou mohou někoho brzo stát i život, jelikož se nedostane včas do nemocnice z důvodu blokace pražské magistrály – na niž jsou napojené mnohé nemocnice ve městě, a pro záchranky jde často o nejrychlejší způsob trasy, kudy pacienty v ohrožení života do nemocnice přepravit – organizátor protestů a zakladatel českého spolku Poslední generace Kai Arne Springorum, který má české i německé občanství, odmítá. Podle něj se při blokádě dopravních tepen situace pro sanitky nikterak nemění, jelikož „auta stejně dělají uličku“.



To, že protesty Poslední generace dopravní zácpy přesouvají i tam, kde se normálně nevyskytují, a kolony, které musejí sanitky překonat, tak prodlužují i o několik kilometrů, Springorum nebere v úvahu.



V rozhovoru pro server PrahaIN rovněž označil za „fake news“ případ ze sousedního Německa, kde hasiči, kteří jeli vyprostit se speciálním vozidlem ženu v ohrožení života, uvedli, že uvázli v zácpě na dálnici, již měli zavinit dva aktivisté právě ze skupiny Letzte Generation (Poslední generace) přilepení k silnici. Ženu, uvězněnou pod míchačkou na beton, se již zachránit nepodařilo a prodělala mozkovou smrt. „Nebyl tam poblíž nás protest. Média z toho dělala fake news. Ta věc je prošetřená. Mělo by se to přestat šířit – jako fake news,“ řekl Springorum.

Připomeňme, že klima aktivisté již v Praze vyvolali pobouření v loňském roce, když odmítali pustit na magistrále u Národního muzea i houkající projíždějící sanitku a snažili se ji zablokovat tím, že si před ni lehli na silnici. Tehdy podle krajské mluvčí záchranné služby Jany Poštové naštěstí stav pacienta nebyl ohrožen, jelikož se přítomným policistům podařilo vše do minuty vyřešit. Přesto pro server iDNES.cz upozornila, že kdyby lidi na silnici leželi déle nebo stav pacienta byl vážnější, mohlo to být horší. Tohoto incidentu se účastnili také tváře aktuálních blokád dopravy pod patronací Poslední generace.

Jak také server PrahaIN upozornil, Kai Arne Springorum v Česku již založil celkem šest neziskovek. „Názvy Čeští kvakeři z.s., Extinction Rebellion Czech Republic – Rebelie proti vyhynutí, z.s., Klimatická žaloba ČR, z.s., One Million Soaps, z.s., Poslední generace, z.s., nebo The Hunger Project ČR, z.s., dávají tušit, že se jedná o franšízy západoevropských organizací,“ poukazuje PrahaIN a dodává, že zejména Extinction Rebellion je považována v Británii za extremistickou organizaci, kam ji zařadila tamní protiteroristická policie.



Sám Springorum dostal od londýnského soudu šestiměsíční trest odnětí svobody s odkladem na dva roky za to, že vloni v listopadu spolu s dalšími zablokoval okružní dálnici okolo Londýna.



„Chcete dostávat peníze za jízdu do práce na kole?“ ptá se SPOLU



Po schůzi s klima aktivisty se také pražská část koalice SPOLU dotazovala ohledně možnosti zklidnění dopravy formou podpory cyklistů. „V Belgii by od května měli zaměstnanci mít možnost dostat v přepočtu až 5 000,– za jízdu do práce na kole. Co si o tom nápadu myslíte vy?“ dotazuje se SPOLU Pražanů.

Psali jsme: Západ, nebo Východ? Čtyři miliardy lidí nechtějí ani jedno Čtyři z pěti škol. Člověk v tísni chce být všude, kde se vzdělávají děti Stačí jeden zásah hackerů... Uznávaný vědec varuje. Rušení pošt. Může být zle Vládní poradce Bursík: Že u nás nefouká? Nesmysl. Přesně se prý vyplňuje, co před 15 lety říkal

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama