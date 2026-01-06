Pravda o schodku venku. Svobodní: Konec účetních triků

06.01.2026 15:40 | Monitoring
autor: Karel Výborný

Svobodní v úterý v reakci na tiskovou konferenci ministryně financí Aleny Schillerové podrobili tvrdé analýze hospodaření předchozího kabinetu. Potvrzený schodek za rok 2025 ve výši 290,7 miliardy korun odhalil, že předchozí vláda namísto skutečných úspor využívala netransparentní účetní operace. Svobodní jako součást nové vládní sestavy deklarují, že prioritou je návrat k pravdivému vykazování stavu státní pokladny a radikální omezení výdajů státu.

Pravda o schodku venku. Svobodní: Konec účetních triků
Foto: Archiv L. Vondráčka
Popisek: Libor Vondráček

Poslankyně za Svobodné a ekonomka Markéta Šichtařová vysvětluje, že aktuální čísla jsou důsledkem dlouhodobého zakrývání reality.

„Ministryně Schillerová rozkryla, že veřejné finance byly za předešlé čtyři roky manipulovány účetními triky, jakými se nechvalně proslavilo Řecko nebo firma Enron. Tyto metody zahrnovaly uklízení vládních dluhů do SFDI, podhodnocování výdajů či vysávání peněz z ČEZu, které stát bude muset brzy opětovně vynaložit na dostavbu jádra. Tyto triky sice krátkodobě opticky schodky snížily, do budoucna je ale naopak zvýšily. I přes značné škrty tak dnes není technicky možné schodky v dalších letech snížit skokově, protože jsme vázáni splátkami těchto dluhů. Přesto by však schodek měl být prioritou a stát musí mohutně škrtat zejména na transferech,“ uvádí Šichtařová.

Ing. Markéta Šichtařová

  • Svobodní
  • poslankyně
Petr Mach, ekonom, zakladatel Svobodných a náměstek ministra financí, upozorňuje na rozvrat státních financí, který předchozí vedení ministerstva maskovalo.

„Výsledek hospodaření za rok 2025 je katastrofální. Ve skutečnosti žádná konsolidace neproběhla a předchozí vláda za 4 roky zvýšila státní dluh o více než 1 200 miliard korun. Nepravdivým rozpočtem byli podvedeni poslanci, občané i prezident. To znamená, že i návrh na rok 2026 byl postaven na neexistujících základech. Musíme začít sestavovat pravdivé rozpočty. Aby došlo k vyrovnání rozpočtu bez zvyšování daní, je potřeba radikálně omezit státní správu a dotace,“ zdůrazňuje Mach.

Ing. Petr Mach, Ph.D.

  • SPD
Předseda Svobodných Libor Vondráček připomíná, že realita roku 2025 usvědčuje koalici SPOLU z klamavé komunikace směrem k veřejnosti.

„Pokud ministr Stanjura takto minul cíl a zasekl výrazně větší sekeru již v roce 2025, potvrzuje to naše pochybnosti o jeho rozpočtu na rok 2026. Je neuvěřitelné, že Fialova vláda i přes zvyšování daní nasekala za 4 roky přes 1 200 miliard korun dluhů. Hospodaření v roce 2025 usvědčuje zejména koalici SPOLU z toho, že svými billboardy s nápisy ‚ZKROTILI JSME ROZPOČET‘ lhala všem občanům. Nastupující svobodnější vláda z Čechů už hlupáky dělat nebude,“ uzavírá Vondráček.

Mgr. Libor Vondráček

  • Svobodní
  • předseda Svobodných
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Mach , rozpočet , schodek , Svobodní , Šichtařová , Vondráček

Mgr. Michaela Šebelová byl položen dotaz

Když vám tak záleží na lidech a této zemi

Proč se tak bráníte spolupráci s Babišem, když by to zabránilo tomu, aby se spojil s SPD? A co si myslíte o Motoristech?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

stav schodku za rok 2025 , Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré Diskuseasspan , 06.01.2026 16:16:34
je 290.7 miliardy Kč. Byl překročen Stanjurův plánovaný deficit o 49.7 miliardy. celkový dluh Fialovy vlády tak za 4 roky dělá 1180 miliard, což je nejhorší český rekord v zadlužení a vlastně celá třetina státního dluhu od roku 1993, za 32 roků.

|  6 |  0

