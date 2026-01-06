Pravda o schodku venku. Svobodní: Konec účetních triků

Poslankyně za Svobodné a ekonomka Markéta Šichtařová vysvětluje, že aktuální čísla jsou důsledkem dlouhodobého zakrývání reality.
„Ministryně Schillerová rozkryla, že veřejné finance byly za předešlé čtyři roky manipulovány účetními triky, jakými se nechvalně proslavilo Řecko nebo firma Enron. Tyto metody zahrnovaly uklízení vládních dluhů do SFDI, podhodnocování výdajů či vysávání peněz z ČEZu, které stát bude muset brzy opětovně vynaložit na dostavbu jádra. Tyto triky sice krátkodobě opticky schodky snížily, do budoucna je ale naopak zvýšily. I přes značné škrty tak dnes není technicky možné schodky v dalších letech snížit skokově, protože jsme vázáni splátkami těchto dluhů. Přesto by však schodek měl být prioritou a stát musí mohutně škrtat zejména na transferech,“ uvádí Šichtařová.
Ing. Markéta Šichtařová
Petr Mach, ekonom, zakladatel Svobodných a náměstek ministra financí, upozorňuje na rozvrat státních financí, který předchozí vedení ministerstva maskovalo.
„Výsledek hospodaření za rok 2025 je katastrofální. Ve skutečnosti žádná konsolidace neproběhla a předchozí vláda za 4 roky zvýšila státní dluh o více než 1 200 miliard korun. Nepravdivým rozpočtem byli podvedeni poslanci, občané i prezident. To znamená, že i návrh na rok 2026 byl postaven na neexistujících základech. Musíme začít sestavovat pravdivé rozpočty. Aby došlo k vyrovnání rozpočtu bez zvyšování daní, je potřeba radikálně omezit státní správu a dotace,“ zdůrazňuje Mach.
Předseda Svobodných Libor Vondráček připomíná, že realita roku 2025 usvědčuje koalici SPOLU z klamavé komunikace směrem k veřejnosti.
„Pokud ministr Stanjura takto minul cíl a zasekl výrazně větší sekeru již v roce 2025, potvrzuje to naše pochybnosti o jeho rozpočtu na rok 2026. Je neuvěřitelné, že Fialova vláda i přes zvyšování daní nasekala za 4 roky přes 1 200 miliard korun dluhů. Hospodaření v roce 2025 usvědčuje zejména koalici SPOLU z toho, že svými billboardy s nápisy ‚ZKROTILI JSME ROZPOČET‘ lhala všem občanům. Nastupující svobodnější vláda z Čechů už hlupáky dělat nebude,“ uzavírá Vondráček.
Mgr. Libor Vondráček
