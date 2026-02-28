Fašistická pijavice, řekl Etzler Šichtařové. Jde o peníze

Publicista Tomáš Etzler se na síti X tvrdě opřel do poslankyně Svobodných z poslaneckého klubu SPD Markéty Šichtařové a označil ji za „fašistickou pijavici“. Reagoval tak na článek Seznam Zpráv o tom, že zaměstnává jako asistenta svého partnera, na kterého čerpá až 55 500 korun měsíčně ze státního rozpočtu.

Publicista Tomáš Etzler se na sociální síti X ostře opřel do poslankyně za SPD Markéty Šichtařové. Reagoval přitom na článek Seznam Zpráv, který informoval o tom, že si jako asistenta najala svého partnera s odměnou 50 tisíc korun měsíčně.

„Fašistické pijavice. Malá domů poslankyně Šichtařové. Z partnera má asistenta za 50 tisíc měsíčně,“ napsal Etzler a odkázal na text Seznam Zpráv.

 

 

V následné diskusi pod příspěvkem čelil výtkám uživatelů, že používá nálepky a že by si měl něco nastudovat o fašismu.

Na to reagoval tvrzením, že SPD je podle něj „soudem uznané fašistické hnutí“. Když mu další diskutující vytkli, že se naučil nové slovíčko, a ptali se, zda už nálepka „proruské“ nefrčí, Etzler odpověděl, že jde o „prokremelské filcky“.

Seznam Zprávy upozornily, že poslankyně Svobodných z poslaneckého klubu SPD Markéta Šichtařová zaměstnává jako asistenta svého partnera Jakuba Radhiho a čerpá na něj náhrady ze státního rozpočtu. V říjnu dostal 50 tisíc korun, v listopadu 54 tisíc a v následujících měsících maximálních 55 500 korun měsíčně.

Oba odmítli věc komentovat s odkazem na soukromí. Na dotazy redakce přišla odpověď: „Své soukromí nebudu nikomu komentovat, krom jiného s ohledem na bezpečnost svých dětí.“ Seznam Zprávy zároveň připomínají, že fotografie s partnerem poslankyně sama zveřejňuje na sociálních sítích.

Podle předsedy Svobodných Libora Vondráčka nejde o nic nelegálního. „Ano, je to tak, je její partner. Asistent opravdu musí být člověk, kterému se svěřuje poslanec s absolutně důvěrnými věcmi. A byť tohle není úplně častá věc, tak to zase není poprvé, co se podobná situace stala,“ uvedl s tím, že praxe zaměstnávání blízkých osob byla ve Sněmovně dříve běžná.

Kritika se týká i další činnosti poslankyně. Seznam Zprávy upozornily, že jako zákonodárkyně natáčí videa, v nichž propaguje svůj soukromý byznys s finančním poradenstvím a prodejem zlata, a to podle článku i přímo na půdě Sněmovny. Podle informací iDNES.cz vadí tato praxe části koaličních partnerů, konkrétně předsedkyni mandátového a imunitního výboru Heleně Válkové.

