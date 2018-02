Právě jsme usvědčili lháře: Zaměstnance veřejnoprávního Rozhlasu. Dohra po šesti měsících

Na internetovém serveru iRozhlas.cz vyšel v květnu loňského roku článek s názvem „Nad Evropou se valí radioaktivní mrak. Přinášíme žebříček falešných zpráv pro rok 2017. Letošní vymyšlené zprávy mají i desetitisíce sdílení – a svým autorům přinášejí nezanedbatelný zisk.“ Redaktor Zlatkovský ve svém textu píše o údajných dezinformačních webech, mezi které podle něj patří i ParlamentníListy.cz. Zřejmě ale zapomněl na základní novinářské pravidlo, a to dát prostor k vyjádření všem zúčastněným stranám v článku.

Pod článkem se sice později objevil dovětek: „Dezinformační weby požádal server iROZHLAS.cz o vyjádření, na základě jejich reakcí připraví pokračování.“ Proč ale redaktor neoslovil údajné „dezinformační weby“ ještě předtím, než ho vydal? A proč do původního textu nepřidal odkaz na materiál, kde údajně dezinformační weby dostaly prostor?

O redaktorovi ČRo Zlatkovském jsme pak napsali: Autor a údajný odborník Zlatkovský se narodil v roce 1991, podle svého profilu na Twitteru v posledních letech často měnil zaměstnání: „Hospodarky → iDNES.cz → RESPEKT_CZ → dataRozhlas“ (tedy Český rozhlas). V Respektu podle svých slov psal například o počítačových hrách. Na svém webu konstatuje, že „venčí psa a krmí kočky“.

A co následovalo? Veřejnoprávní redaktor nám přes Twitter vzkázal, že „psa už nějakou dobu nevenčím a kočky nekrmím. Příště zkuste oslovit obě strany!“ A co víc? Informace o krmení koček a venčení psů smazal. Jinými slovy řečeno: cenzuroval vlastní obsah, smazal, co se nehodilo, a následně konstatoval, že ParlamentníListy.cz lžou.

A pravda? Až dnes se nám ozval jeden ze čtenářů, který připomenul, kterak obsah soukromého webu redaktora Zlatkovského vypadal předtím, než námi zmíněná citace záhadným způsobem vypadla. Vše přikládáme níže v chronologickém pořadí.

Český rozhlas usvědčeného lháře i nadále zaměstnává.

Časová osa lhaní veřejnoprávního zaměstnance:

31. 8. 2017 jsme napsali:

31. 8. 2017

redaktor Zlatkovský mění obsah svého webu (pasáž o kočkách zde skutečně není):

31. 8. 2017

redaktor Zlatkovský píše na Twitter, že lžeme, žádné krmení koček a venčení psů se prý nekoná

21. 2. 2018

Důkaz o lži a účelové manipulaci veřejnoprávního zaměstnance Zlatkovského (náhled na jeho web předtím, než smazal citaci, kterou jsme použili, a uvedl, že šíříme „fake news“)

autor: Tomáš A. Nový