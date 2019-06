Pravice svou malou Gretu mít nemůže, obává se ekonom Pikora. Dostala by přes hubu jako Jakl

Makroekonom Vladimír Pikora se ve svém komentáři pro magazín Reflex zamýšlel, jak by to vypadalo, kdyby i pravicoví voliči měli ekologického aktivistu jako protipól Grety Thurnbergové. Pikora uvedl příklad na imaginárním Bretovi. Ten by podle něj dostal „nálepku populisty a navrch ještě nácka“. „Greta prý nechodí v pátek do školy, protože boj za klima je důležitější. Jak by na to kontroval Bret? Že by snad školou i v sobotu? To sotva, to by jej asi spolužáci nenásledovali v davu, spíš by mu v davu dali pěkně přes hubu jako Jaklovi,“ vyjádřil se Pikora k tomu, co by takový Bret mohl nabídnout.

„Tak předně pravicově-konzervativní žena má nejspíš v žebříčku hodnot na předních místech rodinu. V tom případě nemůže jako mladá poskakovat na náměstí. Prostě ví, že potřebuje rychle vystudovat, rychle vydělat nějaké peníze, aby si mohla pořídit bydlení, pak porodit první dítě nejlépe před třicítkou,“ myslí si o absenci pravicové aktivistky podobné Gretě Thurnbergové Pikora.

„Taková žena vlastně může vstoupit do politiky až ve vyšším věku,“ dodává a připomíná, že ekonomka Hana Lipovská na svém Facebooku v průběhu minulého týdne prohlásila, že „dokud nebude mít jednoho manžela a alespoň tři děti, není k politice kvalifikovaná“.

„Souhlas! Tak si i já představuju pravicově-konzervativní ženu, tedy protipól Grety. Proto pravice svou mladinkou Gretu mít nemůže,“ shrnuje Pikora.

A pak Vladimír Pikora připomíná slova Marka Stoniše: „Kdyby tedy měla pravice (po vzoru levice) také marketingově vyrobit svůj opak Grety, musela by mít nějakého mladého muže. Marek Stoniš ve svém článku s nadsázkou spekuluje, že by stačilo najít jediné dítě, řekněme jakéhosi pravicového Breta, a kyvadlo dějin by se mohlo vracet do normálu…“

„No jo, to je sice asi pravda, ale co by takový Bret vlastně nabízel? Všechno, co může pravice nabídnout, bude v aktuální dějinné epoše nepopulární. Veřejnost si zvykla na dotace a úplatky všeho druhu. Čeká na někoho, kdo řekne, že v pátek se nebude chodit do práce. Ani Greta prý nechodí v pátek do školy, protože boj za klima je důležitější. Jak by na to kontroval Bret? Že by snad školou i v sobotu? To sotva, to by asi spolužáci nenásledovali v davu, spíš by mu v davu dali pěkně přes hubu jako Jaklovi,“ pokračuje ostře Pikora s tím, že by jej následovali jen ti, kteří chodí do školy.

Pikora tím mířil na to, že by jej následovali vzdělaní. „Tedy tací, kteří neskočí na každý špek. Tací, kteří jsou zvyklí sami přemýšlet. Ne ti, kteří všemu uvěří, má-li to ten správný zelený obal. Ne ti, kdo věří, že za globální oteplování může kapitalismus a jen nástup socialismu ho zastaví,“ pokračuje s tím, že by to nebyli lidé, kteří nedokážou pochopit neúčinnost, ba dokonce zhoršení situace v souvislosti s vládními zásahy.

Veřejnost si podle Pikory zvykla na populisty a vyžaduje je. „Populisty, kteří rozdávají koblihy,“ narážel Pikora na premiéra Andreje Babiše. Protipól Grety by podle něj dostal „nálepku populisty a navrch ještě nácka“.

„Pravice tak nemá čas bojovat s fanatickou Gretou, protože pořád jen marně bojuje s nálepkami a ztrácí energii vysvětlováním takových banalit, jako že ten, kdo nefandí zelenému socialismu, ‚kupodivu‘ není ruským agentem,“ shrnuje.

Pravicový Bret by podle Pikory musel lidem na rozdíl od Grety vysvětlovat věci, které nechtějí slyšet, a už vůbec jim nechtějí rozumět. Zato Greta podle něj říká věci, které slyšet chtějí a které prý mnoho porozumění nevyžadují.

A pak přidává jednu paralelu: „Fakt, že davy na jedné straně požadují víc dotací a státních peněz na aktivismus, a současně s tím protestují proti Babišovi, a tedy dotacím, ze kterých vznikly jeho impérium i politická moc, je už moc ‚složité‘ na uchopení.“

„Davy nechtějí slyšet, že všechny dotace, tedy i ty zelené, jsou principiálně zlem. Že berou peníze tam, kde mají smysl, a dávají je tam, kde smysl nemají. Že jsou krajně nespravedlivé a asociální,“ komentuje přerozdělovací hospodářskou politiku Pikora.

Pikora zmínil i nefungující podporu elektrických aut v Německu. „Davy i politici ignorují fakt, že elektrická auta jsou i se slevou příliš drahá a kupují je jen bohatí za veřejnou podporu, na kterou přispívají daněmi i chudí. Chudí tak jezdí ve starých neekologických herkách a bohatí na ně frajeří, že by si také měli konečně pořídit nějaké lepší auto,“ poukazuje na nepříjemný efekt plynoucí z podpory elektromobilů.

A u automobilové dopravy Pikora zůstal a neopomněl ani na to, že „zelení“ chtějí nejprve zkomplikovat autům parkování, aby „donekonečna objížděla jeden blok, marně hledala volné místo a čoudila přitom“. „Pak ubrat jízdní pruhy, aby se kolona šinula krokem a měla emise mnohem větší. A potom mýta na vjezd do města, aby se z centra vyhnal život,“ shrnuje.

Pikora též varoval, že pražští zastupitelé v květnu odhlasovali plán rozvoje dopravy do roku 2030, počítají již se zavedením mýta.

Předjímal, že by měl Bret i další nepopulární vlastnost, kdy by musel davům, které to ještě neprohlédly, vysvětlit, že se „skuteční zelení domnívají, že auta do měst nepatří vůbec“. „Že jakmile se zbaví dieselů, prohlásí, že i elektrické auto zvyšuje ve městě prašnost a hluk, a proto do města nepatří jakékoliv auto nehledě na pohon, nehledě na rezidenty či nerezidenty. Že v jejich očích patří město koloběžkám. Že sice budeme umět vyrobit samořiditelná auta, aby senioři nebyli uvěznění doma, mohli v devadesáti letech navštěvovat své kluby a udržovat se mentálně svěží – ale nebudou je smět používat, ledaže by si do klubu odskočili na kolobrndě,“ sarkasticky Pikora dodává.

„Bret to prostě má marný, marný, marný! Raději by měl zatloukat, zatloukat a zatloukat své pravicové názory a věnovat se plození nových pravičáků. Evropa potřebuje padnout na hubu, aby pochopila, že socialismus nikdy nemůže fungovat, ani když se zkouší postoprvé,“ shrnuje závěrem Pikora a přidává též naději, že „na hubu protentokrát padne ‚jen‘ Západ“ a že „my už to máme přednedávnem za sebou a třeba se ještě máme šanci ubránit“.

Celý komentář si můžete přečíst ZDE.

autor: rak