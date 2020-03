Právník si vyšlápl proti Hilšerovi. Jde o Lipovskou a výzvu ke stažení její nominace do Rady ČT

Právník a vysokoškolský pedagog Petr Kolman vyčinil Ústavnímu soudu za to, jak pomalu rozhoduje. Pak se prý také může stát, že soudce rozhoduje tak dlouho, že se účastník nedožije konce řízení. Poté se zastal ekonomky Hany Lipovské a vzkázal 19 senátorům v čele s Markem Hilšerem, že se svým chováním přiblížili ke komunistickému uvažování. Na úvahách Hany Lipovské, že by se Česká televize měla změnit, nevidí nic špatného. Nakonec horoval za návrat k nepřímé volbě prezidenta.

V úvodu rozhovoru Kolman konstatoval, že v podstatě souhlasí s verdiktem Ústavního soudu ve věci střetu zájmů Andreje Babiše, když se rozhodl ponechat v platnosti celý zákon o střetu zájmů s odůvodněním, že člověk, který vstupuje do politiky, musí mít na zřeteli především veřejný zájem a musí počítat s tím, že jeho podnikatelské aktivity budou po dobu výkonu veřejné funkce omezeny.

„Myslím, že rozsudek je opravdu velmi kvalitní, ale ty tři roky, to je opravdu hodně. To už ztrácí to kouzlo. To je jako když přijdete k mrtvému člověku a řeknete mu, měl jste pravdu, když to přeženu. Prostě, tři roky je strašně moc,“ podivoval se nad dobou, ve které soud rozhodoval. „Myslím, že by to šlo udělat do roka,“ doplnil v rozhovoru pro Info.cz.

Co s tím? Jednou z možností je prý navýšit počet ústavních soudců. Další cestou může být předřazení jedné kauzy před kauzy ostatní.

Poté se zastal ekonomky Hany Lipovské ve věci její kandidatury do Rady České televize. Devatenácti senátorům v čele s Markem Hilšerem, kteří vyzvali Českou biskupskou konferenci, aby nominaci Lipovské stáhla, vyčetl, že se pokoušeli o zásah do pasivního volebního práva. „Když by oni těm poslancům řekli ‚nevolte ji, protože má takové a takové názory‘, tak to bych ještě chápal, ale když oni řeknou ‚nenavrhujte ji‘, tak to je vlastně zásah do pasivního volebního práva. To už mně přišlo přes čáru. Prostě jak s kulometem na mravence,“ konstatoval Kolman.

Nelze prý také vyloučit, že tito senátoři vlastně Lipovské pomohli, když ji zviditelnili natolik, že postoupila do druhého kola volby.

„Omezovat někoho v kandidatuře, to mně přijde jak za socialismu. Je to takový varovný jako pozor pozor, paní Lipovská nesmí kandidovat, není to správný kandidát,“ rozvíjel dál toto téma právník s tím, že senátoři se zachovali v případě Lipovské příliš agresivně.

Osobně se domnívá, že by stálo za úvahu, zda Českou televizi nebude lepší financovat ze státního rozpočtu. Vedle toho by stálo za úvahu změnit skladbu pořadů. „Já nevím, co je na pečení veřejnoprávního,“ rýpl si do pořadu Peče celá země, který by prý patřil spíše na komerční televizi. Soudci jsou také placeni ze státního rozpočtu, stejně jako policisté, a podle Kolmana asi málokdo pochybuje o tom, že by se soudci nechovali nezávisle.

Ve druhé polovině rozhovoru prohlásil, že by stálo za to vrátit se k nepřímé volbě prezidenta. „Z přímé volby logicky vyjde silný prezident. Pak buď mějme silného prezidenta se silnými kompetencemi, třeba s pravomocí navrhovat zákony, což dnes nemůže, anebo se vraťme k nepřímé volbě,“ žádal Kolman.

Nechápal, proč přímou volbu prezidenta podporovaly pravicové strany. „Proč to tehdy podpořila ODS, to jsem dodnes nepochopil,“ postěžoval si Kolman.

Stejně kriticky se staví k přímé volbě starostů. Pokud by se starostům neposílily kompetence, podle Kolmana nemá smysl volit je přímo, protože vznikne podobný problém jako s přímo voleným prezidentem.

