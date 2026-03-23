Před 60 dny založili novou firmu. Pak? Požár

V pátek zachvátil výrobní haly na okraji Pardubic velký požár. Plameny dostávalo pod kontrolu přibližně deset hasičských vozů, materiální škody se odhadují až na 120 milionů korun. Hořelo v objektu zbrojařské firmy LPP, která vyrábí drony, termovize, zaměřovače, dalekohledy nebo přístroje na noční vidění. Oheň zničil i vedlejší halu, která patří jiné společnosti. Objekt byl naštěstí prázdný, protože jej čekala rekonstrukce.
K útoku se ve videích přihlásila skupina The Earthquake Faction, která tvrdí, že útočí na Izrael a všechny části jeho vojenského průmyslu. Tato verze je ale s otazníky. Mluvčí firmy LPP uvedla, že firma s Izraelci nikdy nic nevyráběla.
To je důvod, proč se podezření přesunulo směrem k Rusku. Firma LPP zbrojaře Jiřího Sauera dodávala na Ukrajinu drony s umělou inteligencí a tato informace se objevila i v ruských médiích. Na drony Divoká svině od LPP dělá sbírku skupina Dárek pro Putina. Skupina ujistila, že příští dodávku dronů Ukrajině páteční útok na továrnu neohrozil.
Ekonom Pavel Šik se domnívá, že ani jedna z verzí o skutečném původci útoku není důvěryhodná. „Pokud to byli ‚antisionističtí‘ bojovníci, tak se z nich za pár hodin stali již úplní blbci, protože firma nikdy izraelské drony vyrábět nezačala. Přišel tedy pan odborník Foltýn a rozhlasu řekl, že možná jde o útok pod falešnou vlajkou sloužící zájmům Ruska. Zajímavostí je, že skupina má být hlavním partnerem organizace Dárek pro Putina a má pro ně vyrábět drony s názvem Divoká svině. Iniciátor Ondráček tak už mluví o „dalším teroristickém útoku na zbrojní výrobu“ a o ohrožení dronů, i když později dodává, „že drony nejsou ohroženy“. Které byly ty předchozí útoky neupřesnil, zřejmě vyšetřování dronů Nemesis skupiny D.
Ruští agenti nejsou úplní blbci a poznali by, že ve vyhořelé hale byl podle hasičů hlavně stavební materiál, domnívá se Šik. Popsal motiv, který se v médiích zatím neskloňuje. „První, co mě kvůli bývalé profesní ‚deformaci‘ po přečtení některých článků napadlo, bylo, že je to možná zajímavý pojišťovací podvod. Když jsem se pak podíval do výkazů některých firem skupiny, ukazuje se finanční příběh přesouvání majetku z firem, které mají poměrně velké dluhy do jiných čistých firem. Třeba jedna z firem ve skupině měla meziroční propad tržeb o více než 200 milionů Kč, a přesto bylo z této firmy na podílech na zisku vyvedeno rekordních 103,4 milionu Kč. Další firmě tržby klesly ze 117 milionů na 73 milionů Kč. Firma uváděná jménem v novinových článcích skončila rok 2024 s hotovostí pouhých 188 tisíc Kč, zatímco její krátkodobé závazky (dluhy) dosáhly astronomických 116,3 milionu Kč,“ řekl.
Firma podle Šika ve 14 měsících před požárem prošla třikrát očištěním od majetku, kdy budovy a pozemky přešly do nové, čisté společnosti. 60 dní před požárem vznikla nová entita, kam byly vyvedeny stroje, licence a know-how. Šik poukazuje na rozpor mezi tvrzením hasičů, že v hale byl hlavně stavební materiál, a nahlášenou škodou ve výši 60 milionů za movitý majetek: „Peníze za škodu na nemovitostech dle všeho půjdou do nové čisté firmy a peníze za zničené ‚zařízení‘ do druhé nové čisté firmy. Staré dluhy pak zůstanou v ‚prázdné‘ nejmenované firmě, jejíž konec může být po požáru prezentován jako důsledek terorismu, nikoliv špatného managementu.“ Žhářský útok na halu, ve které by nebyly zbraně, dává podle něj nulový smysl jak pro antiizraelské, tak pro antiukrajinské skupiny. „Z pohledu účetního, který potřebuje sanovat stomilionové dluhy skupiny by šlo o ‚perfektní bouři‘,“ řekl.
„Znám ty dvě verze, se kterými se pracuje, ale podle mě jich je nejméně pět,“ řekl pro ParlamentníListy.cz bezpečnostní analytik Jaroslav Štefec. Verzi o ruském útoku označil za nesmyslnou: „Pokud by Rusko chtělo zaútočit na konkrétní objekt a vyslalo za tím účelem partu, která by to měla provést, tak by to bylo daleko profesionálnější, nenechali by žádné stopy. A objektem, na který by útočili, by pravděpodobně byla pardubická výrobna třaskavin, která je v současné době pravděpodobně největší v Evropě.“
„Spíš to vidím ani ne na pojišťovací podvod, ale na konkurenční boj a varování pro výrobce. Ten pravděpodobně ví, co za tím je, ale nepředpokládám, že by se s tím příliš svěřoval policii. Až příliš okaté bylo naházení jakýchsi složek do batohů a jejich odnesení s sebou,“ okomentoval Štefec video ze žhářského útoku, natočené skupinou The Earthquake Faction. Skupina se natočila, jak polévá benzínem vše kromě šanonů s dokumenty. Ty opatrně naskládala do batohů.
Štefec zmiňuje také možnost takzvaného útoku pod falešnou vlajkou. Máme se podle něj ptát, komu by byl ku prospěchu. Připomíná listopadovou sabotáž kolejí v Polsku, ze které tamní úřady obvinily Rusko. V souvislosti s případem polská prokuratura obvinila muže ukrajinské národnosti, další dva podezřelí uprchli do Běloruska.
„Nepředpokládám, že by za tím byli palestinští aktivisté, protože firma LPP nemá uzavřenou žádnou smlouvu s izraelskými firmami. Navíc tam může být pomsta, protože firma LPP neslavně proslula v obchodech s armádou České republiky. Konkrétně s vozidly Supacat, které firma prodala armádě za třikrát vyšší cenu, než za jakou je nakoupila britská armáda,“ naznačil Štefec další variantu, proč k útoku mohlo dojít.
