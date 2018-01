Před Drahošovým štábem jsme mluvili s Michaelem Žantovským, když už bylo jasno: Jsou to jen dvě procenta. Zeman už v projevu ukázal, že se nic nenaučil a nic nezapomněl

Anketa Jste ochotni podat ruku příznivci kandidáta, kterého jste ve 2. kole nevolili a říct ,,Jsme všichni Češi, pojďme se na to vykašlat"? Ano 85% Ne 15% hlasovalo: 7433 lidí

Herec Tomáš Hanák byl v průběhu sčítání optimistický. „Nechává mě to úplně v klidu. To jsou malé okrsky a nic proti tomu, ale tam prostě lidé mají důvěru k takovým osvědčeným jistotám, což pro ně samozřejmě symbolizuje prezident Zeman. Myslím, že to samozřejmě začne být adrenalinové, až dojde na velká města,“ poznamenal Hanák.

On sám volil Drahoše z důvodu, že je vědec. „Není to politik a má celosvětové zkušenosti spojené s působením v oblasti vědy,“ zmínil Hanák. A podotkl také to, že před pěti lety mu volební štáb Miloše Zemana nenabídl odpovídající refundaci za to, že bude sedět při závěrečné debatě na Nově v táboře jeho sympatizantů. „Je to k dohledání na internetu. Přesné znění té SMS je oznámeno na policii v Berouně,“ řekl.

Po vyhlášení výsledků pak Hanák uvedl, že prohru vnímá trpce. „Kde se stala chyba, to nevím. Volební účast byla opravdu vysoká, ale myslím si, že to, mezi čím jsme se rozhodovali, bylo tak důležité, že volební účast mohla být možná ještě o maličko vyšší,“ sdělil Hanák, jenž si myslí, že volební neúčast mohla ovlinit debata na Primě.

Podnikatel Dalibor Dědek se pro ParlamentníListy.cz vyjádřil již ve chvíli, kdy bylo rozhodnuto o neúspěchu Jiřího Drahoše. „Nepovažuji to za neúspěch, protože téměř padesát procent hlasů v této republice není málo. Jsem z byznysu zvyklý na to, že ne všechno, do čeho se člověk pustí, se povede,“ podotkl Dědek a zkonstatoval také to, v čem se stala chyba.

„Chyba se stala v tom, že když se otevřely urny, tak tam těch lístků pro pana Drahoše bylo málo. Víte co? Já jsem člověk, který vždycky kouká dopředu, a řeči o tom, co by bylo, kdyby bylo... Historii nezměníme, člověk se z toho musí poučit a nejlépe je se poučit z chyb jiných. To znamená z těch chyb, které udělala protistrana. Jsem přesvědčený o tom, že tenhle stát má dobře našlápnuto, a to, že se nepovedlo tohle – fajn, ale pojďme dál!“ zakončil Dědek.

Herečka Dana Morávková pak pogratulovala prezidentu Zemanovi, ale zároveň vyjádřila čest poraženým. „Souboj s panem Drahošem byl velmi těsný a pan Drahoš soupeřil fér, a to zůstane v mém srdci,“ podotkla herečka.

Chyby analyzovat nechtěla. „Nejsem politolog, ale možná někteří lidé volí pana Zemana, protože ho znají. A pana profesora Drahoše neznají,“ dodala.

Herec Jan Hrušínský považuje rozdíl mezi oběma kandidáty za minimální. „Je vidět, že Miloš Zeman za těch pět let národ opravdu rozdělil důsledně. To je všechno,“ řekl.

Více se k prohře prezidentského kandidáta Jiřího Drahoše nechtěl vyjadřovat ani diplomat a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer. „Je to velice malý rozdíl, takže to není ani nějaká zásadní výhra pana Miloše Zemana, ani zásadní prohra pana Drahoše. Je to prostě těsně a takhle to je. Je třeba to respektovat,“ poznamenal další neúspěšný kandidát Marek Hilšer.

„Myslím, že chyba se nevyskytla nikde. Pan Drahoš oslovil nějakou část populace, pan Zeman také oslovil nějakou část populace, ale teď asi není třeba hledat nějaké chyby. Je to těsně,“ dodal.

Vyjádřil se i diplomat Michael Žantovský. Dvouprocentní rozdíl považuje za marginální. Analyzovat neúspěch však nechtěl. „To je na týdny přemýšlení. To vám v téhle chvíli neřeknu. To po mně nechtějte, protože já to prostě nevím. Já se musím podívat na čísla. To se musí udělat hlavou,“ uzavřel Žantovský s tím, že by to byl býval Miloši Zemanovi přál, kdyby však v projevu, který pronesl po svém vítězství, neukázal, že se nic nenaučil a nic nezapomněl!

Fotogalerie: - Ve volebním štábu poražených

Fotogalerie: - Osobnosti pro Drahoše

A své řekl i fanoušek Jiřího Drahoše ve volebním štábu. „No, tak jsme trošku smutní, nicméně já osobně respektuji Zemana jako svého prezidenta a je to prostě jako po zápase. Když máte dva znepřátelené týmy Sparta – Slavie, tak pak je prostě rozhodnuto a je to jenom hra,“ řekl. „Já si myslím, že to není neúspěch. Bylo to o dvě procenta. To není neúspěch. Jiří Drahoš podle mě úplně nezvládl kampaň a má výsledek lepší než minule, takže není to tak špatné!“ dodal.

Psali jsme: Lidé viděli, jak je média lakují. Zejména po debatě na ČT. A řekli dost a hodili to Zemanovi, myslí si politolog Kubáček Martin Komárek: Pět let se v něm zas můžu mýlit Kalousek (TOP 09): Neumím blahopřát falešnému hráči ÚZSVM v Praze nabízí dva psy k adopci

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Vít Hassan