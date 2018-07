Před sněmovní komisí k OKD dnes mají vypovídat Sobotka či Rusnok

Před sněmovní vyšetřovací komisí k privatizaci těžební společnosti OKD by dnes měl vypovídat někdejší ministr financí a později premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Komise plánuje vyslechnout také bývalého ministra průmyslu Miroslava Grégra a nynějšího guvernéra České národní banky Jiřího Rusnoka, který byl v minulosti ministrem financí i šéfem resortu průmyslu a obchodu. Jednání komise je neveřejné.

Slyšení před sněmovní vyšetřovací komisí absolvovalo tento týden již několik bývalých politiků a státních úředníků z doby, kdy se o privatizaci OKD rozhodovalo. Byl mezi nimi někdejší náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Pecina, bývalý zaměstnanec Fondu národního majetku Jan Juchelka nebo bývalý ministr průmyslu a obchodu Milan Urban (ČSSD). Ve čtvrtek před komisí vystoupil také Vladimír Špidla (ČSSD), který byl premiérem v době, kdy se chystal prodej minoritního státního podílu v OKD společnosti Karbon Invest, uvedla ČTK.

Členové sněmovní komise mají prověřit převod státních akcií OKD do vlastnictví jiných osob, zejména prodej minoritního podílu v roce 2004. Za něj bývá Sobotka kritizován. Komise se zaměřuje také na snížení základního jmění černouhelné společnosti ve druhé polovině 90. let, kterým stát přišel o možnost firmu kontrolovat. Předmětem poslaneckého zkoumání je také plnění závazků nabyvatelem akcií ze smlouvy z roku 2004 a příčiny úpadku OKD a odpovědnosti státních úřadů a osob. Výsledky má komise předložit plénu do deseti měsíců od založení, tedy na podzim příštího roku.

Minoritní podíl v OKD získala za 4,1 miliardy korun skupina Karbon Invest, která už část akcií držela. Případem se zabývá soud, podle žalobce byla tehdejší cena státního podílu nejméně 9,8 miliardy, při prodeji tedy vznikla škoda přes 5,7 miliardy korun.

Soud začátkem května nepravomocně osvobodil znalce Rudolfa Douchu, který vypracoval posudek ohledně ceny státního podílu v OKD. Osvobodil i oba bývalé místopředsedy Fondu národního majetku Pavla Kutu a Jana Škurka, kteří měli privatizaci na starosti. Podle soudu nebylo prokázáno, že je skutek trestným činem. Státní zástupce se proti tomu ale odvolal.

Podnikatelé Viktor Koláček a Petr Otava, kterým Karbon Invest patřil, prodali OKD po dvou měsících investiční skupině RPG Industries vedené Bakalou. Tehdejší prodejní cena firmy se podle různých zdrojů pohybovala od devíti do 12 miliard korun. Později se majitelem OKD stala firma vlastněná třemi britskými investičními fondy. Loni se OKD dostala do insolvence, akcie nástupnické společnosti v dubnu převzala státem vlastněná společnost Prisko.

autor: nab