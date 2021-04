Předsedkyni TOPky se zvrhla debata o spolupráci s ODS. Tak, že to zaskočilo i nás

reklama

„Jdeme do toho spolu. Teď, i po volbách. Tak do toho pojďte s námi!“ poznamenala v pátek pozdě odpoledne. Reakce fanoušků, kterých má přes 25 tisíc, byly vskutku nečekané a vyloženě jednostranné. Podpořit zmíněný projekt odmítli úplně všichni diskutující. Důvody? Posuďte sami.

„Dobrý den, Markéto. Mám na Vás jednu otázku. Jak se stavíte k možné povolební spolupráci s Andrejem Babišem? Na stránce ODS nikdo na tuto otázku neodpověděl. Věřím, že u Vás budu úspěšnější. Děkuji a přeji hezky víkend,“ uvedl Vojtěch V. Facebook jeho příspěvek dokonce zařadil na první místo mezi nejrelevantnější. Odpovědi se samozřejmě nedočkal.

Citovaná reakce je jedna z mála neutrálních.

„Vy nedáte dohromady nic,“ uvedl Caire T. „Dobrý večer, na tolik hlasů, abyste nezůstali v opozici, nedosáhnete. Budete se muset dát dohromady s Piráty a STAN. Jak to odůvodníte ve své kampani, když jste programově zcela jinde? Děkuji za odpověď,“ vyzvídal další pisatel. Ani on se oficiální reakce Pekarové Adamové nedočkal.

„Chybí charismatický lídr, který osloví víc lidí, chybí jasně a razantně komunikované postoje, které osloví nové lidi,“ domnívá se jistý Martin.

„Koalice ODS a KDU-ČSL/TOP09 v minulosti ještě nikdy nefungovala, vždy KDU-ČSL nebo TOP09, dříve či později jste ODS podrazily. Třikrát pád vlády (Klausova, Topolánkova a Nečasova) a posledně na Praze, kde ODS vyhrála volby a skončila v opozici,“ uvedl k podrazu Jiřího Pospíšila na úkor vítězné ODSky Vlastimil M.

„Nechápu, proč jste se spojovali. Při volbách přeci stačí výpadek proudu,“ vysmála se Vlasta B. „Poslední velká krádež ODS a TOPky; Topolánek a Kalousek rozkradli, co se dalo a teď se všichni spojují,“ míní Vena P. „Heslo lidovců? Chvilku vládnout, chvilku škodit, to se může vždycky hodit,“ zarýmovala Klára N. „Pan Fiala není vhodným lídrem, a to ani tohoto spolku! Paní Adamová Pekarová by se neměla jen krčit v pozadí,“ dodal Jaroslav H.

Z debaty na FB profilu předsedkyně TOP 09

„Už abyste vypadli a neměli ani pět procent,“ vystřelil Stano S. „ODS po své historii od 1993 roku v ČR nechápu, o co se snaží. Tohle je rehabilitace již mrtvého. Proč?“ ptá se Pavel C. „Tak tohle spojení se mi vůbec nelíbí,“ zhodnotila trojspolek Erika P. „To bude verbež,“ opáčil Martin S. „Vezměte se za ruce a SPOLU běžte do pr*ele, vandráci,“ nepáral se s tím Nikola D.

„Vaše schválení fašistického pandemického plánu vás pošle do hlubin politického pekla,“ reagovala Dáda H. Obdobně i Jan Ch.: „Lidi vás pošlou do pekel, i když si měníte zákony a děláte podrazy a levoty a doufám že zvolí Šlachtu a jeho Přísahu, aby vás mohl někdo konečně zavřít do kriminálu za to, jak jste okradli lidi a republiku!“

„SPOTU; Spojené tunelárny a amorální kreatura Pekařová. Vy jste horší než komunisti,“ opřel se do předsedkyně několikaprocentní TOPky Slávek N. „Kandidujte sami za sebe a ukažte, co umíte,“ vyzvala Milada E.

Ani ona se odpovědi nedočkala.

V podobném duchu se nesla i řada dalších příspěvků. Ať redakce PL hledala, jak hledala, nenašla jediné zastání zmíněného projektu SPOLU.

Nedaří se

Březnová data preferencí a potenciálu agentury Phoenix research ukázala nejen to, jak špatně má v novém roce našlápnuto hnutí ANO, které třetí měsíc po sobě klesá. Mnohem zásadnější je totiž propad trojkoalice SPOLU. Ještě v únoru se jejich preference pohybovaly na 19,5 procentech. Nyní by tyto tři strany dohromady hypoteticky získaly pouze 16,1 procenta. Naměřený březnový potenciál je 22,1 procenta.

Piráti spolu s hnutím STAN by oproti tomu získali 23 procent preferencí a jejich společný potenciál je na 27,6 procentech. V porovnání s únorem došlo k nárůstu obou posuzovaných faktorů. Preference o 2,7 procenta, potenciál o 2,8 procenta.

ODS tento pokles citelně vnímá. Naší redakci se podařilo zjistit, že strana nastavila interní pravidlo co nehlasitějšího vymezení vůči prezidentovi Zemanovi a premiérovi Babišovi. Jak však dodal náš zdroj z ODS: „On je problém, když kolem Fialy sedí furt ti samí, kteří nikdy nic nevyhráli, výhry má ODS pouze v Praze. Vyházel bych celou hlavní kancelář a najal ostřílené Slováky, aby Fialovi pomocníci konečně přestali čumět do mobilů a honit si ego na Twitteru,“ přiblížil nespokojenost tento náš zdroj.

SPOLU je volební koalice českých politických stran. Vznikla v roce 2020 a je složena z bloku konzervativních opozičních stran: Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09. Koalice byla zpočátku nazývána jako Trojkoalice, od 9. prosince 2020 po oznámení spolupráce a představení je nazývána jako SPOLU, pod tímto názvem budou strany kandidovat ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v roce 2021.

