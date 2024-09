Předvolání za „negativní obsah vůči vládě“. Občanka má potíže. Rajchl se vložil. Je toho víc

„V přesně nezjištěný den a z přesně nezjistitelného místa prostřednictvím soc. sítě Facebook na profilu s názvem .... zveřejnila příspěvek, fotografie a texty s negativním obsahem vůči vládě ČR. Tím měla úmyslně narušit občanské soužití tak, že se měla vůči jinému dopustit jiného hrubého jednání,“ stojí v úředním psaní z prostějovské radnice. 19. září se má adresátka dostavit na přestupkové oddělení k podání vysvětlení.

K věci se vyjádřil poslanec hnutí ANO Radek Vondráček. „Napadlo by vás třeba ještě před pár lety, než se k moci dostala tahle vláda, že se něco takového může dít? Že někdo bude muset doopravdy vysvětlovat na městském úřadu, proč sdílí ,negativní obsah vůči vládě ČR’ na internetu? Proč se mu tahle vláda nelíbí?“ napsal na síti X Vondráček.

A ptal se, zda se jednalo o anonymní udání, nebo se pod něj někdo podepsal. „Tak co myslíte, bylo to staré dobré anonymní udání, nebo se někdo podepsal? Fakt vám to nepřipadá jako ze Švejka? Bohužel je to takové znamení naší doby,“ zamyslel se Vondráček.

A dodal, že hněv nad takovým dopisem by neměl směřovat vůči úřednici. Jen plní svou práci. „A chci se i zastat paní úřednice. Ono jí asi nic jiného nezbývá, než to nějak formálně dořešit. Z celého srdce doufám, že to u vysvětlení skončí a tahle absurdita nebude pokračovat,“ dodal Vondráček.

Nad dopisem se vyděsil i právník a předseda hnutí PRO Jindřich Rajchl. „Nestačím kroutit hlavou, kam jsme se to dostali. Kritika vlády je přestupkem proti občanskému soužití? Co přijde příště? Zavedení trestného činu hanobení vlády?“ ptal se Rajchl a doplnil, že zmíněné paní rád poskytne své právní zastoupení. „Paní Šabinské už jsem psal. Pokud bude potřebovat právní pomoc, tak ji samozřejmě rád zastoupím.“

Praxe z Prostějova zarazila i právníka Tomáše Tyla. Poukázal na to, že v Prostějově vyhrálo volby hnutí ANO. „Každá politická reprezentace si dělá ,svůj’ magistrát, takže jsem koukl, jak to vypadá v Prostějově. Zcela suverénně tam vládne ANO, takže pokud toto Andrej Babiš trpí ve své straně, asi máme problém v hnutí ANO. Nebo s hnutím ANO,“ ukázal Tyl na hnutí bývalého premiéra.

Je to ohrožení demokracie? „Tohle je zcela bezprecedentní případ, kdy se buď demokracie vzbudí a budou padat hlavy, nebo se to přejde mlčením a v tom případě už tady žádná demokracie není. A pak je na čase odboj nebo emigrace, protože systém selhal a můžou si pro Vás přijít kdykoliv za cokoliv,“ varoval na síti Facebook Tyl.

Podle Tyla by měl Andrej Babiš v Prostějově zasáhnout pevnou rukou. „Mimochodem, politiky máme právě od toho, aby úředníky usměrňovali. To není nic špatného, politik udává směr a úředník zajišťuje, aby to fungovalo. No a pokud se to zvrhne, když úředník zešílí, ta odpovědnost padá na politika. Takže bych v Prostějově rozpustil tamní buňku ANO, ze starosty udělal nezaměstnaného a celkově bych ukázal, že stojím za lidmi - tedy kdybych byl Andrej Babiš. No a když to Andrej neudělá - tak zas máme jasno!“

A zdůraznilo, že proces rozhodování nespadá pod samosprávu. „Musíme zdůraznit, že tento proces nijak nespadá do rozhodování samosprávy. Vedení města do procesu nemá možnost nijak vstoupit ani jej ovlivnit.“

A osvětlilo i detaily z případu. „Pro doplnění: Stěžovatel se domnívá, že paní tím, že zveřejnila kritické příspěvky o vládě, se mohla dopustit narušení občanského soužití. Policie případ předala přestupkovému oddělení a to je povinno jej projednat (resp. pozvat dotyčnou k podání vysvětlení),“ stojí ve vyjádření vedení magistrátu na Facebooku.

Pod příspěvkem se ovšem ozval právník Pavel Hasenkopf, který připomněl, že město může podnět odložit i bez podání vysvětlení, když vyhodnotí, že je nesmyslný. „Podnět se dá odložit i bez podání vysvětlení, pokud je evidentně nesmyslný,“ napsal Hasenkopf v odpovědi.

