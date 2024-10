Předvolební telefonát Trumpa s Orbánem. Řešili skvělou Ameriku i mír

Maďarský premiér Viktor Orbán popřál bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi hodně štěstí v nadcházejících volbách. O jejich telefonátu informoval na sociální síti X. „Právě jsem telefonoval s prezidentem Donaldem Trumpem. Popřál jsem mu hodně štěstí do příštího úterý. Zbývá už jen pět dní. Držím palce,“ uvedl Orbán na X. Kdo zavolal komu, není jasné.

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed ??