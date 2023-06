Přehrada Nová Kachovka zničena, voda zaplavuje Chersonskou oblast

Rusové od neděle opakovaně uvedli, že ukrajinská protiofenziva již začala. Podle ruské státní agentury RIA Novosti byl v pondělí zmařen pokus o vodní výsadek ukrajinských ozbrojených sil u Kachovky. Rusové tvrdí, že tento pokus o výsadek kryl ukrajinský letoun SU-25, který byl sestřelen. Mělo jít o výsadek vojáků na člunech, kteří překračovali Dněpr v Chersonské oblasti. Dnes v ranních hodinách byla přehrada zničena. Ze zničení přehrady se Rusko a Ukrajina vzájemně obviňují.

„Letadlo ozbrojených sil Ukrajiny bylo sestřeleno ve směru Cherson dne 5. června 2023. Dnes se nezdařil další pokus o přistání na říčním výsadku ozbrojených sil Ukrajiny v oblasti obce Babino. Vyloďovací jednotky Ukrajiny zůstaly bez letecké podpory,“ sdělil ruské státní agentuře její zdroj.

Výsadek z člunů prý podporovaly dvě stíhačky, ale poté, co Rusové jednu sestřelili, druhý pilot se stáhl do bezpečí. Agentura RIA Novosti také upozornila, že Rusové kontrolují 75 procent ukrajinské Chersonské oblasti.

U úspěšné protiofenzivní operace může podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) trvat dny, týdny nebo dokonce měsíce, než se plně vyjasní její výsledek, a během této doby mohou ruské zdroje nepravdivě tvrdit, že byla odražena.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal oznámil, že skupina pilotů zamířila do Velké Británie, aby se tu učili létat na moderních stíhačkách. Americká zpravodajská stanice CNN upozornila, že Velká Británie nemá k dispozice F-16 americké výroby, o které Ukrajinci tolik stojí, ale mohou poskytnout výcvik na jiných moderních strojích, který se Ukrajincům hodí, ať už nakonec budou létat na tom či onom stroji.

Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov také podle agentury RIA Novosti oznámil, že obyvatelé, kteří museli opustit své domovy kvůli útokům ruských dobrovolnických sborů spolupracujících s Ukrajinou, dostanou z rozhodnutí vlády Ruské federace dvě finanční platby jako okamžitou pomoc v nouzi. Zatím však není jasné, kolik to bude a kdy budou peníze vyplaceny.

Ukrajinská strana k informacím o možném zahájení ofenzivy důsledně mlčí. Jedinou výjimku učinil prezident Volodymyr Zelenskyj, který poděkoval ukrajinským vojákům za to, že opět dosahují bojových úspěchů v oblasti Bachmutu.

„Jsem vděčný každému bojovníkovi, všem našim obráncům, kteří nám dnes poskytli zprávy, na které jsme všichni čekali ve směru na Bachmut. Dobrá práce, bojovníci,“ řekl Zelenskyj.

Náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana Maljarová v této souvislosti podle americké zpravodajské stanice CNN uvedla, že Ukrajina „provádí útočné akce“ podél východní frontové linie a postoupila asi o 200 až 1600 metrů kolem osad Orichovo-Vasylivka a Paraskoviivka severně od Bachmutu a asi o 100 až 700 metrů kolem Ivanivske a Kliščiivky, které leží jihozápadně od města.

Velitel ukrajinských pozemních sil generál Oleksandr Syrskyj podle britské veřejnoprávní BBC uvedl, že vojáci „postupují vpřed“ směrem k Bachmutu a zničili ruské pozice poblíž města. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina v neděli zahájila „rozsáhlou ofenzivu“ také v Doněcké oblasti za použití šesti mechanizovaných a dvou tankových praporů. K bojům mělo podle ruského ministerstva obrany dojít také v Doněcké oblasti a Rusové tvrdí, že tu zničili 16 ukrajinských tanků a pobili na 300 vojáků. BBC však také upozornila, že ruské tvrzení nebylo možné nezávisle ověřit.

Na sociální síti Twitter kolují informace, že do povětří vyletěla přehrada v Kachovce. Podle hlavního zahraničního zpravodaje listu The Wall Street Journal Jaroslava Trofimova se k útoku nehlásí ani jedna ze stran, ale byla zahájena evakuace obyvatel, protože záplavy, které tím vzniknou, mohou ohrozit tisíce lidí.

„Vypadá to, že přehrada Kachovka je opravdu pryč. Pravděpodobně nastanou velké záplavy na levém břehu, které také postihnou mnoho civilistů, kteří tam žijí. Žádná ze stran se k výbuchu nepřihlásila,“ napsal Trofimov.

It looks like the Kakhovka dam is gone indeed. Major flooding likely on the left bank, also affecting many civilians living there. Neither side claimed the explosion. https://t.co/27toV3MdD1 pic.twitter.com/Sw9AicVpHJ