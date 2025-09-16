Překvapení. Do ruského cvičení proti NATO se zapojil nečekaný hráč. A velký

Indie se zapojila do ruského vojenského cvičení „Západ“. Účast Indie na cvičení s ruskými i běloruskými vojáky vyvolává obavy o budoucnost vztahů se Spojenými státy. Partnerství Ruska s Indií dál posiluje.

Překvapení. Do ruského cvičení proti NATO se zapojil nečekaný hráč. A velký
Foto: X - Narendra Modi
Popisek: Prezidenti Ruska a Číny v debatě s indickým premiérem

Indické ministerstvo obrany informovalo, že vyslalo 65 vojáků na ruské vojenské taktické cvičení „Západ“, kterého se účastní kolem 30 000 ruských a běloruských vojáků.

Cvičení zahrnuje přípravu na konflikt se zeměmi NATO a zahrnuje odpalování balistických raket a simulované letecké údery, na rozsáhlém území od základen východně od Moskvy a v Arktidě až po Baltské moře a západní hranici Běloruska, poblíž Polska a Litvy.

Indičtí vojáci by měli podle magazínu The Times působit na cvičišti Mulino u Nižního Novgorodu, mimo bezprostřední blízkost hranic NATO.

Indie zdůvodnila účast svých vojáků na cvičení snahou „dále posílit obrannou spolupráci a podpořit kamarádství mezi Indií a Ruskem, a tím posílit ducha spolupráce a vzájemné důvěry“.

Indie má dlouhou tradici spolupráce s Ruskem a zůstává jedním z hlavních odběratelů jeho zbraní, přestože se Spojenými státy americkými a jejich spojenci se snaží tento vliv oslabit. Indie se účastnila cvičení „Západ“ už v minulosti a nynější účast v době zvýšeného napětí mezi Ruskem a NATO vyvolává znepokojení.

„Aktivní účast Indie na cvičení Západ, která následuje po vpádu dronů do Polska a ochlazení vztahů mezi Washingtonem a Novým Dillí, vyvolává obavy o budoucí rozsah bezpečnostních vztahů mezi USA a Indií,“ uvedl pro britský deník americký konzultant pro geostrategii, který v minulosti vedlo oddělení pro Evropu a Eurasii na americkém ministerstvu zahraničních věcí, David Merkel.

Podle jeho názoru účast Indie na aktuálním cvičení dokládá, jak moc si Indie i nadále považuje vztahů s Moskvou. Indický premiér Naréndra Módí se více spoléhá na vztahy s Ruskem i kvůli „nejistotě vztahů s prezidentem Trumpem“.

Trump v uplynulých týdnech mohl poškodit vztahy s Indií například zavedením 50% cla na většinu indického zboží či tím, že v Bílém domě přivítal velitele pákistánské armády a prohlásil, že osobně ukončil čtyřdenní konflikt mezi Indií a Pákistánem. To mohlo vyvolat dojem, že podkopává roli Indie.

Módí se také na začátku září vřele vítal na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Summitu se účastnilo více než dalších dvacet světových lídrů a podle BBC šlo o největší setkání Šanghajské organizace pro spolupráci od jejího založení.

Napětí se Západem se snaží mírnit Bělorusko, které trvá na tom, že ruské vojenské cvičení nepředstavuje hrozbu pro Západ. Běloruské ministerstvo obrany navíc uvedlo, že pozorovatelé ze tří členských států NATO, USA, Turecka a Maďarska, se zúčastnili vojenského cvičení a sousední Polsko, Lotyšsko a Litva pozvání vyslat své zástupce odmítly, píše magazín The Times.

Minulý týden byly nad běloruským územím sestřeleny „zbloudilé“ drony směřující k polské hranici, přičemž Minsk neupřesnil jejich původ. Krátce poté běloruský prezident Alexandr Lukašenko při návštěvě amerického vyslance v Minsku nařídil propuštění 52 politických vězňů, za což USA zrušily část sankcí vůči běloruské státní aerolince Belavia, informovala stanice CNN.

autor: Alena Kratochvílová

