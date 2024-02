reklama

Anketa Mají čeští zemědělci proč protestovat? Mají 96% Nemají 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 25904 lidí analýzy nevládní organizace Global Witness založené na údajích o přepravě společnosti Kpler, publikované serverem Politico, způsobují možnost obejít zákaz dovozu ropy skrze třetí země a jejich rafinérie.



Navzdory zákazu EU dovážet téměř veškerou ruskou ropu mohou totiž unijní země stále legálně nakupovat moskevskou ropu, pokud je nejprve rafinována na paliva jinde. Výsledkem je pak podle serveru „stálý tok ruských pohonných hmot do EU přes místa, jako je Indie a Turecko – a spousta peněz proudících zpět do Kremlu“. Odhad hovoří až o 35 milionech barelů rafinovaných paliv pocházejících alespoň částečně z Ruska. Většinou mělo jít o naftu.



„Částka 1 miliardy eur, která se rovná ceně přibližně 60 tisíc íránských bezpilotních letounů Šahíd, které Moskva často používá k bombardování ukrajinských měst, přichází v době, kdy se EU tento týden dohodla na 13. balíčku sankcí u příležitosti dvou let od zahájení ruské invaze v plném rozsahu,“ přepočítává Politico, kolik si Kreml může dovolit nakoupit zbraní jen z evropských peněz za ropné produkty a zdůrazňuje, že právě z energetiky a dodávek surovin je tvořena až zhruba polovina ruského rozpočtu.

Další miliardu eur si podle Politica Kreml vydělal i díky další sankční mezeře, v podobě výjimky pro Bulharsku, a pokusy Evropské unie omezit příjmy Ruska z ropy tak server hodnotí jako značné selhání.



Podobná slova přitom mají zaznívat i od samotných diplomatů a politiků, kteří si již uvědomují, nakolik jsou sankce EU vůči Rusku děravé a nefunkční. „Ruský režim stále nepřímo profituje ze třetích zemí, které prodávají ropné produkty vyrobené z ropy ruského původu do EU,“ je si vědom náměstek estonského ministra zahraničí Erki Kodar, jenž navrhuje, aby zahraniční rafinerie povinně informovaly odběratele v EU o jakémkoli dovozu z Ruska.



I přes sankce EU, při jejichž představení předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová tvrdila, že zakáží „téměř 90 % veškerého dovozu ruské ropy“ a „výrazně sníží příjmy Ruska“ vývoz pohonných hmot z rafinerií v Indii, Turecku a Bulharsku do zemí EU měl Kremlu v loňském roce vydělat 870 milionů až 1,3 miliardy eur. Nejvíce paliv do bloku dodávala indická zařízení, která se na dodávkách podílela až dvěma třetinami.

„Tato zpracovaná paliva byla následně legálně prodávána, mimo jiné prostřednictvím západních ropných firem a obchodníků s komoditami, a později dorazila do přístavů EU,“ uvádí se ve zprávě citované serverem Politico.



To, že jde o „zjevně špatný“ výsledek sankcí si je vědom i jeden z diplomatů EU, který se o své zhodnocení podělil se serverem pod podmínkou anonymity. Diplomat měl dodat, že by EU měla zakázat dovoz z rafinerií využívajících ruskou ropu, jakmile bude schopen zajistit cenově dostupné alternativní dodávky. Politico míní, že o problému se sankcemi již v EU dávno „vědí všichni“.



Nakolik je pak rázné řešení reálné, dovysvětlil Eugene Lindell z poradenské společnosti FGE, dle něhož je kvůli současným sankcím a útokům húthijských povstalců na lodě v Rudém moři palivo již nyní „neuvěřitelně drahé“. Zároveň se snahou EU, aby se evropské ekonomiky neocitly v hlukové recesi, dle něj vítězí ekonomický motiv i nad nepřátelstvím mezi Ruskem a evropskými zeměmi.

„Masivně by to narušilo hospodářskou soutěž a vyvolalo velký nárůst cen,“ podotkl Lindell, proč EU mezeru v sankcích, o níž „všichni ví“ nikdo prozatím nějak aktivněji neřeší.



Evropská unie v tomto jednání však není ani zdaleka sama. Na ještě více bizarní situaci nedávno upozornil ukrajinský server Ekonomická pravda, který popsal, že sponzorem Kremlu je i samotný Kyjev, jelikož „už téměř dva roky nakupuje ruské ropné produkty, plní rozpočet agresora desítkami milionů dolarů a financuje tak válku proti sobě“. Dle serveru se totiž na Ukrajinu nepřímo z Evropy dostává zkapalněný ropný plyn (LPG) původem z Ruska.



Ukrajinci se sice měli snažit praktice udělat přítrž a tamní celníci začali od výrobců požadovat doklady pro celý přepravní řetězec – od závodu na LPG až po ukrajinskou hranici. Dlouho jim to však nevydrželo. „To dočasně zastavilo toky ruského plynu z EU, které se však později obnovily,“ upozornil server na pokračující problém.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

