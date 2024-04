Přestaňte posílat peníze na válku, vyzval Okamura. Vedle seděl Marek Benda

Ve studiu TV Nova se střetli nad otázkou války na Ukrajině předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda a předseda SPD Tomio Okamura. Benda považuje vyzbrojování Ukrajiny za odpovědnou investici do budoucnosti. Na což mu Okamura kontruje zadlužováním státní kasy a potřebnými lidmi napříč republikou. „Skončete to zadlužování! A já říkám – přesměrujte peníze k našim potřebným občanům, přestaňte už posílat peníze na válku a na zbraně na Ukrajinu a Ukrajincům,“ řekl Okamura.

Podle Bendy je klíčovým zájmem České republiky, aby Ukrajina válku neprohrála. Vzpomenul, že když mu byly čtyři roky, viděl z okna v brněnském bydlišti projíždět tanky armád Varšavské smlouvy, dle Bendy sovětské tanky, a nechce vidět, aby přes Brno jely tanky ruské. „Jako by válka na Ukrajině nebyla v českém národním zájmu, to je prostě strašidelný omyl. Pokud Ukrajina prohraje, tak nás od velmi expanzivního Ruska dělí už jenom Slovensko,“ hrozil se Benda v TV Nova.

Okamura zamířil k odhlasované podpoře Ukrajině, která po dlouhých měsících získá od USA 61 miliard dolarů. Podle Okamury se ovšem hlasovalo nejen o Ukrajině. „Musíme si říct na rovinu, proč to bylo odsouhlaseno, protože pro to hlasovala i část republikánů. A to z toho důvodu, že to bylo výměnou za podporu Izraele, a také výměnou za podporu Tchaj-wanu. Takže si musíme říci, že to nebylo zdaleka jenom o Ukrajině,“ řekl Okamura. „Kdyby se hlasovalo pouze o Ukrajině, tak by to možná dopadlo jinak,“ dodal předseda SPD.

A pustil se do kritiky podpory Ukrajině. „My jsme jediná strana v parlamentu, která je proti zasílání zbraní a peněz na Ukrajinu a Ukrajincům. Hnutí ANO neustále hlasuje společně s vládní pětikoalicí. A tady bych ukázal jednoduchý průzkum. 69 % občanů České republiky by podpořilo rychlé ukončení války na Ukrajině i za cenu, že Rusko by získalo část ukrajinských území,“ mával na kamery Okamura grafikou.

Na přetřes přišel i Donald Trump, který Republikánské straně vysílal signály, aby podporu neschvalovali. I proto došlo k několikaměsíčnímu zdržování u hlasování. Marek Benda poznamenal, že Trump podporu Ukrajině nakonec v náznacích schválil. „Trump ve středu poprvé vyslal na svém twitteru pozitivní signál, kdy připustil, že je možné ten balík schválit. Nakonec pro něj hlasovala téměř polovina republikánů, takže ani v těch Spojených státech to není tak jednoduché,“ řekl Benda. Přitom vyzdvihl českou iniciativu nákupu munice pro Ukrajinu z třetích zemí. Podle Bendy na to nedáme ani korunu.

A to s Tomiem Okamurou zahýbalo. „Co se týče té iniciativy Fialovy vlády, to je katastrofa. Já nevím, proč říkáte nepravdu. Já sám jsem seděl v televizi Prima a hodnotil jsem před 14 dny vystoupení pana premiéra, který vystupoval minutu přede mnou. A tam řekl, že vláda dá stamiliony korun na tu iniciativu na posílání munice,“ hřímal Okamura. „Já jsem to slyšel na vlastní uši. A potom jsme to v pořadu všichni komentovali s vašimi koaličními zástupci,“ dodal.

A uvedl i hlavní důvod, proč odmítá podobné iniciativy. „Nejenže chceme mír a zastavit válku. A ta válka je zamrzlá a dva roky se neposouvá, ale Česká republika trhá za vaší vlády rekordy v zadlužování,“ řekl Okamura rozhořčeně s ohledem na slibované stamiliony na munici. A volal po tom, aby se takové peníze dávaly českým potřebným občanům, invalidům, důchodcům, rodinám, nikoliv do pokračování války. „Je to z minulého týdne údaj – s vaší vládou pětikoalice stoupla míra zadlužení ČR na 43 % HDP, což je nejvyšší hodnota od vzniku státu,“ děsil se Okamura. „Skončete to zadlužování! A já říkám – přesměrujte peníze k našim potřebným občanům, přestaňte už posílat peníze na válku a na zbraně na Ukrajinu a Ukrajincům.“

Ale Benda s takovými vývody nesouhlasil. Peníze pro Ukrajinu jsou podle něho dobrá investice do budoucnosti. „Je v bytostném zájmu České republiky, aby v tomto směru pomáhala. A jestli na to dává stamiliony korun, ne desítky miliard, tak si myslím, že je to odpovědná investice do budoucnosti,“ zavřel imaginární investorské příručky geopolitiky Marek Benda.

