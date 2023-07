Prezident obchodu s Ukrajinou: Dnes je daleko silnější, Rusko daleko slabší

Rusko odstoupilo od obilné dohody, která umožňovala vyvážet z přístavů ukrajinskou pšenici, kukuřici a další zemědělskou úrodu do světa, předsedkyně Evropské komise to označila za cynický krok, Turecko nevěří, že Kreml myslí bojkot vážně. Podle prezidenta Ukrajinsko-české obchodní komory Petra Krogmana se tak děje ku prospěchu Ukrajiny, která si může již dovolit jít mimo tuto ponižující dohodu. „Ukrajina je dnes daleko silnější, než byla před rokem, a zároveň Rusko je daleko slabší. Je to určitě dobře, je to naděje pro Ukrajinu, v zásadě pro celý svět,“ řekl v pořadu Interview ČT24.

reklama

Krogman již letos v zimě prohlašoval, že Ukrajina by měla od obilné dohody odstoupit, nyní proto vítá, že Rusko účast na obilné dohodě pozastavilo. „Je to určitě dobře, je to naděje pro Ukrajinu, v zásadě pro celý svět,“ míní.

Rusko podle jeho slov tuto dohodu jenom zneužívalo: „Zneužívalo tu dohodu k vydírání světa, k vydírání Ukrajiny. A když se podíváme, jak ta dohoda v zásadě nefungovala – šedesátidenní až devadesátidenní fronty lodí v Bosporu jsou toho důkazem,“ uvedl s tím, že to ohromně prodražovalo celou dopravu ukrajinského obilí. Kvůli tomu dostávali ukrajinští producenti zaplaceno v ukrajinských přístavech o třetinu méně, než bylo v evropských přístavech či v Evropě obecně.

Ruské rozhodnutí odstoupit od obilné smlouvy odsuzují politici napříč Evropou, hovoří o velmi významných dopadech. Podle OSN, která spolu s Tureckem obilnou dohodu zprostředkovala, vyvezla Ukrajina 32 milionů tun potravinové produkce a hnojiv.

Ve svém názoru zůstává i přesto Krogman poměrně ojedinělý a očekává, že tento ruský krok nedopadne negativně na potřebné příjemce ukrajinské produkce. „Dopadne to na ně a dopadne to na ně pozitivně, protože ta produkce bude levnější, když neponese tak vysoké transportní náklady. Ty prostoje lodí stojí peníze, a to je právě ta třetina ceny, která pak přijde vniveč,“ zopakoval v pořadu Interview ČT24 prezident Ukrajinsko-české obchodní komory.

„Z několika důvodů to bude fungovat lépe než dosavadní nefunkční systém. Ty důvody jsou dané tím, že ukrajinská vláda už vyčlenila zhruba 500 milionů dolarů do fondů na pokrytí rizik dopravců, kteří budou dále vyvážet obilí bez této dohody. Ukrajinská vláda deklarovala, že se jí hlásí společnosti, které budou transportovat obilí, kukuřici a tak dále. Takže zájem o transport i bez této dohody je. Turecko deklarovalo, že jeho námořnictvo zajistí ochranu těchto lodí,“ dodal Petr Krogman.

V kontextu toho zmínil, že většinou lodí, které vyvážejí obilí z ukrajinských přístavů, jsou turecké nebo čínské lodě. „A nedokážu si představit, že by Rusko chtělo a trouflo si potápět čínské nebo turecké lodě, to opravdu ne,“ doplnil.

A zmínil další skutečnost, která podle něj potvrzuje jeho slova: „Ukrajina je dnes daleko silnější, než byla před rokem, a zároveň Rusko je daleko slabší. Vidíme slabost Ruska technickou i lidskou, a to hraje také roli v tom, že si Ukrajina dnes už může troufnout jít mimo tuto ponižující dohodu a exportovat bez toho, že by se musela ptát Ruska,“ pokračoval.

Rusům se podle něj podařilo přiškrtit produkci ukrajinského zemědělství na méně než polovinu. „Je podstatné to, že ty země, které z Ukrajiny dovážely, to dřív měly ve větším množství a levněji, ale Rusům se dnes podařilo to zboží zdražit. Každá nejistota, každé riziko prodražuje ten export a podařilo se jim ještě i snížit to množstvím, takže dosáhli obou cílů. Takže je potřeba tu obilnou dohodu opravdu zrušit. Věřte mi,“ zdůraznil prezident Ukrajinsko-české obchodní komory.

Dopady na producenty a zemědělce v Česku, potažmo v EU. Na jaře panovaly velké obavy, mluvilo se o tom, jak velké množství ukrajinského obilí přes Evropu mělo pouze putovat, místo toho se v ní s výrazným rozdílem oproti cenám českých a zejména polských producentů pak prodávalo. Krogman se ale neobává kolapsu českého zemědělství, pokud obilná dohoda opravdu přestane fungovat. „Myslím, že zemědělský svaz je v tomto neinformovaný, v těchto záležitostech, vedení na Ukrajině ani nikdy nebylo. Na Ukrajině nejsou farmy o deseti tisících hektarech. Celkově byl ten problém vyvolán uměle, víme, že do České republiky nedoputovalo téměř žádné ukrajinské obilí. Česká republika je sama velkým producentem obilí, takže spíš Česká republika zaplavuje okolní země obilím. A tím, že Ukrajina klesla v produkci na méně než polovinu, tak Evropská unie teď roste a očekává velmi slušnou sklizeň,“ odrazil Krogman obavy zemědělců z levnější konkurence.

Psali jsme: Marek Eben. „Co ještě neví.“ Zaznělo po vtipu ve Varech Jaká „solidarita“? Vždyť vykrádají nás! Ivan David má novinky o ukrajinském obilí, mluví o podvodu „Není pro lidskou spotřebu. Kontrolovat.“ EU o obilí z Ukrajiny. Oficiálně Ukrajinské obilí: Katastrofa se blíží. A ne jedna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.