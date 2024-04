Prezident „práskl“, kdy poprvé letěl, i to, kam by příště mohly zamířit české letouny

reklama

„Bylo mi asi čtrnáct let, když jsem poprvé letěl. Byla to AN 2, která létá dodnes. Už tehdy to bylo staré letadlo a přesto je dodnes stále perfektně funkční,“ přiznal se prezident Petr Pavel na besedě s občany, která se konala v prostorách Slováckého divadla v Uherském Hradišti. V této souvislosti se však prezident pochlubil také tím, jak se v rámci svých mezinárodních vztahů snaží pomáhat českých podnikatelům, mimo jiné také tradičnímu výrobci letadel, společnosti Aircraft Industries z Kunovic.

„Před pár týdny navštívil Českou republiku prezident Filipín, kterému jsem mimo jiné zdůrazňoval kvality výrobce letadel v Kunovicích. Jak je známo, Filipíny se rozkládají na tisících ostrovech, které mají mezi sebou vzdálenost, kterou čtyřistadesítka krásně pokryje. Pan prezident mluvil o tom, jak jim hodně záleží na propojení jednotlivých ostrovů. Proto jsem zdůrazňoval, že my máme firmu, která vyrábí vhodná letadla, ale také firmu, která vyrábí modulární letiště a vybavení k nim. Myslím si protože, že by bylo zajímavé to Filipínám nabídnout jako balík, který by mohly použít prakticky na klíč,“ uvedl prezident Petr Pavel.

Právě za podporu místních firem se dne před tím přimlouval také zlínský hejtman Radim Holiš. „Ve Zlínském kraji máme velké množství úspěšných firem a pracovitých podnikatelů. Budu rád, když se k vám budou moci přidat na zahraniční cesty a svůj talent představit také v cizích zemích,“ apeloval hejtman Holiš na prezidenta během společného jednání s krajskými zastupiteli a starosty měst s rozšířenou působností.

„Ekonomická diplomacie je to, co mimo jiné sleduji během svých zahraničních návštěv. Je to přirozená součást toho, čemu se na zahraničních cestách věnuji. Velmi úzce v tomto ohledu spolupracuji se Svazem průmyslu a dopravy a Hospodářskou komorou. A musím říct, že v tomto ohledu dělají velmi dobrou práci. Je logické, že pokud se mnou jedu 15 nebo 20 lidí z podnikatelské sféry, tak se nemůže dostat na všechny. Ale složení podnikatelské delegace je vždy zaměřeno na danou konkrétní zemi. To znamená, jaké aktivity s danou zemí máme, jaké jsou tam příležitosti. A podle toho pak svaz či komora doporučují firmy, které by se mohly takové delegace účastnit,“ vysvětlil prezident Pavel.

„Myslím si, že cesty, které jsme v poslední době absolvovali, měli dobrou odezvu nejen mezi podnikateli, ale také v zemích, do kterých jsme přijížděli, protože naše firmy měli skutečně co nabídnout. Tak přímo na místě došlo k mnoha rozhovorům, na základě kterých budou uzavírány konkrétní kontrakty,“ neskrýval spokojenost prezident republiky s tím, že se této agendě chce intenzívně věnovat také v budoucnosti. „Ukazuje se, že je o naše firmy v zahraniční zájem. A bude dobře, že i naše firmy uvidí, že i touto cestou jim můžeme usnadnit vstup na zahraniční trhy,“ dodal prezident Pavel.

