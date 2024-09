Přežít neděli a pondělí. Moravec a politické špičky o povodních

Anketa Který muž v čele vlády je nejlepší? Fiala (ČR) 1% Fico (SR) 14% Tusk (Polsko) 0% Orbán (Maďarsko) 82% Scholz (Německo) 3% Nehammer (Raskousko) 0% hlasovalo: 33523 lidí

Ti všichni vystoupili v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi a promluvili o povodňové situaci na Moravě, ale i na jihu Čech i na východě Čech.

Úvodní slovo dostal hejtman Suchánek a varoval, že aktuální povodňová situace je stejná nebo horší, než byla v roce 1997, ale díky lepší připravenosti republiky se vše daří zvládat lépe, než se to dařilo v roce 1997. „V této chvíli můžu říct zcela jistě, že podél řeky Bělé je to horší, než to bylo v roce 1997. A to až k polským hranicím. Z hlediska úderu přírody, úder vody, je to mnohem horší než v roce 1997. Máme tam tři pohřešované, se kterými to pravděpodobně nedopadne dobře, ale zatím jsou pohřešovaní. A nemáme tam pobořené domy. I když zatopené ano. A to navzdory tomu, že je ta situace horší než v roce 1997,“ pravil hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek.

Hejtman Kuba potvrdil, že se naplnila husinecká vodní nádrž a bylo potřeba nádrži ulevit. „V téhle chvíli došlo k tomu, že se otevřely bezpečnostní přelivy a my jsme měli dost času upozornit ty obce pod nádrží, že k tomu dojde. Dnes ráno se ukazuje, že bezpečnostní přelivy byly otevřeny, ale v Husinci zůstala Blanice v korytu a teď bude záležet na dalším vývoji počasí,“ pravil Kuba s tím, že odhadovat, co se stane v příštích hodinách, je složité, protože není jasné, kde přesně spadnou další srážky. Ovlivní to např. i síla větru.

Moravskoslezský hejtman Bělica prozradil, že situace se vyvinula přes noc na Olši, kam přitekla voda z Beskyd, ale teď je tam prý situace relativně stabilizovaná, i když nadále probíhají evakuace. Poděkoval za velký kus práce, kterou všichni odvádějí v Krnově, zásobují město potravinami, zachraňují spoluobčany a tak podobně.

Generál Vlček, šéf Hasičského zácranného sboru ČR, kroutil hlavou nad některými spoluobčany. Nad těmi, kteří se evakuovali, ale posléze se vrátili domů a pak už museli být zachraňováni. „V tuto chvíli mohlo být evakuováno více než 10.500 osob. Ale je třeba vnímat rozdíl mezi evakuací a záchranou. Evakuováni jsou ti, kterým eventuelně hrozí nebezpečí. Záchrana, tam už může jít lidem i o život. A v tuto chvíli už máme zachráněných několik stovek. Mnohdy se jedná o starší lidi nebo o osoby, které jsou nějakým způsobem imobilní, a to je velmi náročné i pro naše lidi,“ řekl generál Vlček. „Celkem, když to shrnu, tak by mohlo být nasazeno až 12 vrtulníků.“

Ve vysílání informoval, že lidé ze západu a severozápadu republiky, konkrétně policisté či hasiči, jsou připraveni vystřídat své unavené kolegy z Moravy.

Ministr Hladík poděkoval všem, kteří se evakuovali včas. „Já chci poděkovat všem obyvatelům, kteří se evakuovali zavčas, za sucha, ve svých autech, se svými věcmi, Ať už ke známým nebo do evakuačních center. A chtěl bych vyzvat všechny, kterých se ještě evakuace bude týkat, tak aby uposlechli.“

Když opět dostal slovo Suchánek, připomně, že následky letošních zářijových povodní se budou likvidovat ještě dlouho. Rozhodně nebude stačit třeba měsíc.

Kuba se do jisté míry snažil všechny Jihočechy uklidnit. „Jestli někde mají mít lidé pocit, že je to stát a společnost pro ně, tak je to při povodních. Peníze na to jsou. My jsme společnost, která se o lidi musí postarat V jižních Čechách na to mít budeme a ti lidé musí mít jistotu, že jim pomůžeme. A oni budou mít tu jistotu.“

Suchánek dal Kubovi za pravdu a zdůraznil, že Olomoucký kraj teď řeší krizi, a peníze teprve řešit bude, ale prý se mu dostalo ujištění, že peníze budou.

Ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder upozornil, že se srážkami bude nutné počítat i v pondělí a v úterý, jen to nebudou tak silné srážky jako o víkendu. A zdůraznil, že stát byl opravdu na tuto povodeň připraven. Je to vidět při pohledu na počty obětí. V roce 1997 Česko mělo asi 60 obětí v přímé souvislosti s tehdejšími povodněmi. V Praze v roce 2002 to bylo 17 obětí. V tuto chvíli jsou nahlášeni 4 pohřešovaní.

Rieder ve vysílání sdělil, že se mu zdálo až neuvěřitelné, když mu jeho kolegové přišli říct, že během pár hodin spadne na Česko 500 milimetrů srážek. Ale data to říkala jasně, a tak ředitel kontaktoval ministra Hladíka i jiné partnery na straně státu. A Česko mělo aspoň trochu času připravit se na to, co mělo přijít

Hejtman Jan Grolich ve vysílání zmínil, že v pondělí se může na jih Moravy přesunout nemalé množství vody, které spadlo na severu Moravy. „Během pondělí tak může být i na řece Moravě vyhlášen krizový stav. Bude záležet na tom, kolik vody se na severu řeky Moravy rozlije a kolik přiteče k nám,“ řekl Grolich. Přímo v Brně je podle hejtmana řeka Svratka stabilizovaná a relativně dobře vypadá i situace na řece Svitavě, i když tam je složitější tento tok regulovat

„Nám ty modely zatím nevycházejí tak, že by mělo docházet k masivním evakuacím osob,“ uvedl na to konto Rieder. Pokud jde o řeku Svitavu, meteorologové neočekávají nějaké další velké přívaly srážek.

Když se ke slovu dostal Holiš, informoval, že kraj se zaměřuje mj. i na ochranu Kroměříže a Uherského Hradiště. A vedle nemalých srážek se musí řešit i výpadky elektrické energie. Diváky uklidňoval, že v tuto chvíli se nechystá evakuace nemocnice v Uherském hradišti.

Ve Zlínském a Jihomoravském kraji prozatím bylo evakuováno kolem 270 osob v každém kraji.

Generál Vlček ve vysílání připomněl, že hasiči den co den řeší tisíce událostí. Jen v sobotu to bylo hodně přes 7 tisíc a v neděli do 12 hodin asi 4 tisíce události. „Bez dobrovolných hasičů si nedovedu představit, že by se tato situace zvládla,“ pravil Vlček, jenž je přesvědčen, že za neděli počítá s více než 10 tisíci zásahy za jediný den, napříč celou republikou. „Pořád někde hoří, pořád jsou dopravní nehody. My musíme zvládat ty standardní situace i tu situaci mimořádnou.“

Ministr zemědělství Marek Výborný konstatoval, že se Česko začalo chystat na povodně od úterý a to všude, kde to jen trochu šlo. Včetně přípravy na vltavské kaskádě, která právě kvůli pečlivým přípravám dokázala ochránit dolní tok Vltavy. Problémy podle něj mohou nastat pod Vranovskou přehradou na Znojemsku, kde spadlo více vody, než se čekalo.

Ministr poděkoval všem hejtmanům, kteří podle něj dělají vše, co mohou. A vláda už bude řešit, co dál, až voda opadne. Vláda má připraveny prostředky na řešení mimořádných situací, jako jsou povodně. „My jsme připraveni ty věci aktivně řešit a městům, obcím i lidem aktivně pomoci,“ ujišťoval Výborný. „My nenecháme lidi na holičkách. To se v žádném případě nestane,“ pravil ve vysílání ministr s tím, že stát bude spolupracovat s potravinovými bankami i s dalšími subjekty.

Generál Vlček se ve vysílání nechal slyšet, že hasiči využili i mobilních hrází, které drží na uzdě divokou vodu. Zajímavé přitom je, že uvnitř těchto mobilních hrází se nachází voda. – „Tedy voda pomáhá chránit proti vodě,“ ujišťoval se Moravec. – A Vlček jeho tezi potvrdil.

Ve vysílání také zaznělo, že v Česku prakticky nedochází k rabování, což je zpráva velmi pozitivní.

