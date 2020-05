Příběh z Prahy, květen 2020. Haló, haló, tady úředník z dopravy. Neměli byste zájem o zakázku? Sice už skončil termín, ale to nevadí, ne? Co? Chcete? Das ist super! Danke schön…

Správa železnic (SŽ) připravila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy průzkum trhu, který má pomoci s přípravou projektu vybudování ETCS úrovně L2 v traťovém úseku státní hranice Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou. Zahájení tohoto průzkumu bylo 30. 3. 2020 oznámeno ve věstníku veřejných zakázek a jeho prostřednictvím také v systému Úředního věstníku Evropské unie (TED). Zájemci o účast v průzkumu se mohli přihlásit nejpozději do 13. 4. 2020 do 12:00. A právě v tuhle hodinu náš příběh začíná.

„Mohu vás ale navést na dvě jména. Jsou to dva lidi z dopravy, kteří právě proto, že zřejmě nebyli spokojení s tím, kdo se přihlásil, začali aktivně oslovovat firmy v zahraniční, aby se sem přihlásili. Důvody pro prodloužení termínu byly stanoveny bez udání důvodu na konec dubna, čeká se stále, ten postup je opravdu zarážející," sdělil náš zdroj.

Jeho informace potvrdil i další oslovený muž. V jeho případě nebudeme naznačovat ani prostředí. „Bojím se, to není úplná sranda rozkrývat, jak to pod ministrem Havlíčkem chodí," uvedl.

Než se pustíme do skladby odpovědí, shrňme dosavadní zjištění.

Ministerstvo dopravy



Správa železnic (SŽ) připravila ve spolupráci s Ministerstvem dopravy průzkum trhu, který má pomoci s přípravou projektu vybudování ETCS úrovně L2 v traťovém úseku státní hranice Německo - Děčín - Ústí nad Labem - Kralupy nad Vltavou. To, co samotné ETCS znamená, je vysvětleno na konci materiálu. Zájemci o účast v průzkumu se mohli přihlásit nejpozději do 13. 4. 2020 do 12:00. Některé subjekty tak učinily. I přesto došlo k prodloužení termínu. A do procesu se zapojili nejméně dva lidé z Ministerstva dopravy. Podle všech indicií jde o zaměstnance oddělení infrastruktury železnic zmíněného resortu. Tito lidé aktivně oslovovali firmy s tím, aby se do průzkumu přihlásili také. Ale až ke konci řádného termínu. Proč? Odpovíme.

Informace, které jsme obdrželi, se potvrdily. Už nyní prokazatelně víme o dvou českých subjektech, které se do průzkumu přihlásily. O to zajímavější jsou další slova zdroje. „Ano, české společnosti tam byly. Ale ti lidí z ministerstva řešili hlavně zahraniční subjekty, o ty jim šlo, chtěli, aby se tam přihlásily firmy mimo republiku, což v dnešní době, kdy každý zaměstnavatel řeší budoucnost, absolutně nechápu. Ani tady nebudu rozvádět své osobní postoje, proč tak ti dva pánové činili," popsal.

ParlamentníListy.cz tudíž další dotazy směřovaly na již zmíněný resort dopravy a také na Správu železnic.

„Prováděný průzkum trhu má za cíl zjistit informační potřebu o zákaznících nebo o trhu. Zprostředkovává poznatky pro identifikaci a analýzu trhu, přání, požadavků a očekávání jak zákazníků, tak potencionálních dodavatelů, velikosti trhu a jeho potenciálu, či struktuře apod. Správa železnic, stejně tak Ministerstvo dopravy, tuto činnost provádí již dlouhodobě, a to v podobě jak současných dodavatelů, tak nyní i dodavatelů potencionálních. Z těchto důvodů se běžně s těmito společnostmi komunikuje, bez této činnosti nelze tento průzkum provádět. Současně by Ministerstvo dopravy a jeho odborní zaměstnanci neměli možnost získat informace například o nabízeném zboží na trhu a jeho možnostech," přiblížil chování některých úředníků resortu jeho mluvčí František Jemelka. „Oslovení potencionálních zahraničních dodavatelů je běžnou formou komunikace v právě probíhajícím průzkumu, ať už proběhl formou zaměstnanců Ministerstva dopravy nebo Správy železnic," doplnil.

Právě Správa železnic byla naší další zastávkou. „U Vámi zmiňovaného projektu Správa železnic vyhlásila a v současné době koná pouze průzkum trhu. Není to žádný tendr či výběrové řízení. Rozdíl mezi výběrovým řízením a průzkumem trhu je zcela zásadní. Z průzkumu trhu nevychází žádný vítězný uchazeč a investorovi nevznikají žádné finanční závazky," sdělila redakci rázná mluvčí SŽ Radka Pistoriusová. O to víc je zajímavé, proč se úředníci resortu dopravy začali o průzkum zajímat až na jeho konci.

VÝZVA K ÚČASTI V PRŮZKUMU TRHU

„Avšak situace, která během letošního jara nastala v souvislosti s rozšířením koronaviru, a veškerá navazující bezpečnostní opatření znamenala, že jsme v původně plánovaném termínu obdrželi přihlášky tří subjektů, z nichž dva působí v rámci ČR. Důvodem zcela regulérního prodloužení termínu bylo umožnit přihlášení více dodavatelů, kteří mají se systémem ETCS mezinárodní zkušenosti. Proto jsme se rozhodli k prodloužení lhůty do 27. 4. 2020 a znovu upozornili na probíhající průzkum trhu všechny dříve oslovené společnosti. Následně proběhla dne 7. 5. 2020 společná videokonference všech oslovených, kde byl všem účastníkům vysvětlen znovu celý postup a byl jim dán prostor pro doplňující dotazy," doplnila tisková mluvčí SŽ.

Náš ministerský zdroj však tato slova vnímá jinak. „Není to běžné, byl jsem u stovek podobných postupů, vždy se něco vyžadovalo, doplňovalo, nevybavím si situaci, kdy by se z emailů kvapně rozesílali výzvy, aby se subjekty přihlásily, nevybavuji si to, celé mi to smrdí, především jednání pana V. (jedná se o zaměstnance resortu dopravy, jehož jméno prozatím odhalovat nebudeme, pozn. red.)" sdělil PL.

Podnětů však bylo víc. Věnovat se jim proto budeme v dalším textu.

ETCS je evropský zabezpečovací systém pro kolejovou dopravu, který má sjednotit evropskou železnici, a zajisti její větší bezpečnost. Tomu nakonec odpovídá i český překlad zkratky: Evropský systém kontroly vlaků. Systém má totiž nahradit mnohdy nespolupracující zabezpečovací systémy jednotlivých členských zemí. Je potřeba pro klasické i vysokorychlostní tratě a má dvě části: palubní - přímo ve vlacích a traťovou, která se instaluje podél kolejí.

Zavádění ETCS je naplánováno nejprve na prvním železničním koridoru, tedy na tratích Praha- Brno s pokračováním do Rakouska a Praha- Ústí nad Labem s pokračováním do Německa. V druhé fázi má být instalován i na dalších důležitých tratích, například Praha- Plzeň- Německo, nebo Česká Třebová- Olomouc- Ostrava. Systém má mimo jiné „výhledově“ zajistit, že bude na českých kolejích možno jezdit rychleji než s omezením na 160 kilometrech za hodinu, jako je tomu s určitými výjimkami dnes.

Jako klíčový strategický dokument pro zavádění ETCS byl již v roce 2017 přijat Národní implementační plán ERTMS. Jeho součástí byla i SWOT analýza, vyhodnocující silné a slabé stránky projektu, jeho příležitosti a hrozby. Jako slabá stránka byla hned na prvním místě uvedena „možná změna výše investičních nákladů po uzavření kontraktu na realizaci“. A jako největší „hrozba“ jsou uvedeny „ekonomicko- právní otázky, spojené s přidělováním kontraktů“.

