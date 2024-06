Přichází Ukromouka! Nová akce. Stojí 899 korun, ale pomůžete Kyjevu

Anketa Věříte státním institucím České republiky? Rozhodně ano 2% Převážně ano 0% Převážně ne 3% Rozhodně ne 95% hlasovalo: 7611 lidí předobjednat na stránkách spolku Team4Ukraine, který projekt nákupu pancéřových sanitek pro Ukrajinu zaštituje.



„Pomáháme Ukrajině bránit se ruské agresi již od jejího počátku v roce 2014. Na Ukrajinu vozíme materiální, poradenskou a analytickou pomoc od samého začátku nyní probíhající války. V září 2022 jsme pro polní nemocnice podél frontové linie na východě Ukrajiny zajistili a bezprostředně do zóny bojů osobně doručili tři sanitky, zdravotnické přístroje, nosítka a mnoho zdravotnického vybavení. V roce 2023 jsme dodali dalších 11 civilních sanitek ať již civilním nemocnicím, tak vojákům. Dále jsme dodali i 3 pancéřové sanitky ‚Humvee‘, vybavené nezbytnými zdravotnickými přístroji a vybavením. Tyto vozy na frontě dle zpětné vazby od jednotek ukrajinské armády pomohly zachránit řadu životů. Na základě četných a opakovaných žádostí obránců Ukrajiny jsme se nyní rozhodli tuto akci zopakovat,“ píše spolek Team4Ukraine pod produktem.

Aktuálně si dává za cíl vybrat potřebné finanční prostředky na alespoň 3 a více vojenských vozů „Humvees“. „Těmto vozům zvýšíme jejich balistickou odolnost, vybavíme je zdravotnickými přístroji a vybavením tak, aby mohly dobře, rychle a po co nejdelší dobu evakuovat raněné z fronty k ošetření. Rychlost a včasnost transportu raněných z linie bojů k ošetření v tzv. ROLE 1 (v nejkritičtější fázi pro zraněné) maximálně navýší jejich šanci na přežití a uzdravení,“ připojují organizátoři projektu, na nějž jde výtěžek z „Ukromouky“, avšak rovněž je na něj možné přispět i samostatně. Na pancéřové sanitky pro Ukrajinu již Češi dosud poslali přes 2 a půl milionu korun.

Na obalu „Ukromouky“ se lidé dočtou, že veškerý zisk z jejího prodeje jde na materiální pomoc, či že jde o produkt, který „není určen ke konzumaci“. „Konzumace Ukromouky nenávratně naruší Vaši DNA,“ stojí na obalu výrobku vymyšleného na podporu koupě zdravotnického vybavení pro napadenou zemi.



Dle slov komentátora a videotvůrce Ondřeje Tesárka jde na samotný projekt sanitek pro Ukrajinu po odečtení nákladů na výrobu „Ukromouky“ a dopravu 800 korun z každého prodaného balení. „Jděte do toho, nakupujte Ukromouku. Je to ten nejlepší dárek, který svému dezolátnímu příbuznýmu nebo kamarádovi či kolegovi můžete dát. Nejlepší dárek!“ prohlásil Tesárek při představení produktu.



„Důkaz, že jste darovali dalších 8 stovek na nějaký další vozidlo, který budou Rusáci zase půl roku nahánět po podělaný frontě, a který bude tahat ty ‚ukronacisty‘ z fronty k medikům. Tam je vyléčí a oni půjdou zase bránit svoji zem. To je Ukromouka,“ zaznělo dále s nadsázkou od komentátora, jenž vystupuje též po přezdívkou Bratříček. „Budeme vyrábět Ukromouky kolik chceme. Klidně deset let. Dokud prostě neskoupíme všechny zbraně, všechny hummery v této republice, a dokud poslední Rusák nezdrhne z Ukrajiny zpátky do Moskvy, kde může žrát h*vna, co posledních 20 let dělaj, protože místo toho, aby vyráběli záchody, vyráběj podělaný tanky,“ doplnil. Právě Tesárek „Ukromouku“ dříve zmínil jako vtip, kterého se ujali současní tvůrci projektu.

„Tento produkt není určen ke konzumaci, nesplňuje normy EU, nebyl dotován EU, m*dá Green Deal a po konzumaci asi dostanete rakovinu p*dele,“ nastínil v únoru Tesárek, že by se na podporu Ukrajiny u nás mohl vyrábět takovýto produkt, který by nesl právě označení Ukromouka.



Vtipu se následně ujal coby organizátor Jakub Kuneš a grafik Tomáš Sova. „Dá se jíst? Možná… Splňuje normy EU? Těžko říct… Hlavní ale je, že veškerý výtěžek jde na sanitky Humvee pro ukrajinské hrdiny, kterým bude zachraňovat životy,“ uvedl Kuneš a provolal Ukrajině slávu.

„Ukromouku“ se rozhodla zpropagovat také předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. „Doporučení na mega parádní nákup,“ sdílela odkaz na projekt.

