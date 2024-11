Přijede ministr a vysvětlí vám boj za klima. Dáte za to miliony Kč

Anketa Budeme se mít v roce 2025 ekonomicky lépe než v roce 2024? Budeme 1% Nebudeme 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 4202 lidí



Akce již například letos v květnu proběhla v Pardubicích, kde v areálu Automatických mlýnů ministr Petr Hladík (KDU-ČSL), herec Lukáš Hejlík, meteoroložka Taťána Míková a hlavní ekonom ČEZu Pavel Řežábek diskutovali o tom, „proč se mění počasí nebo jak se žije s fotovoltaikou a elektromobilem“.



Dle Hladíka je nutné o takových tématech hovořit, jelikož má podle něj Česko „jedinečnou příležitost pustit se do zelené modernizace, která nám pomůže posílit energetickou bezpečnost a také ochrání životní prostředí pro příští generace“.

„Stojíme před velkou výzvou. Česko má jedinečnou příležitost pustit se do zelené modernizace, která nám pomůže posílit energetickou bezpečnost i ochránit životní prostředí pro příští generace. Potřebujeme obnovovat naši krajinu a adaptovat přírodu i města na klimatickou změnu. Zelená modernizace zahrnuje investice do čisté energie, do její dostupnosti pro všechny a do úsporných opatření. Je nutné postupně nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji a začít je efektivně využívat. Tím nejenže pomůžeme chránit přírodu, ale také podpoříme schopnost českých firem obstát na trhu a domácnostem šetřit na energiích. Proto pomáháme nejen rodinám zateplovat a komplexně renovovat domy i byty, proto pomáháme s obnovou uhelných regionů, a proto podporujeme přírodě blízká a šetrná opatření. Na Ministerstvu životního prostředí také usilovně pracujeme na rozvoji takzvaných akceleračních zón, které mají urychlit a usnadnit výstavbu větrné a solární energie tak, aby neohrozila přírodu ani obce,“ uvedl.





„Riziko klimatických změn má charakter systémové změny“



Podobné setkání se konalo po letní pauze i v půlce listopadu v Olomouci, kde se pětice hostů věnovala tématu dekarbonizace. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL), předseda představenstva Svazu moderní energetiky Kamil Čermák, komentátorka Hospodářských novin Julie Hrstková, influencerka Jitka Nováčková a meteorolog České televize Michal Žák na akci pořádané Svazem moderní energetiky a portálem Obnovitelně.cz ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí, Aliancí pro bezemisní budoucnost a pod záštitou MŽP debatovali o tom, jak Česko oprostit závislosti na fosilních palivech, jak ušetřit na energiích, jak se vyhnout příštím vlnám ničivých povodní i jak žít udržitelně a s větším ohledem k přírodě.

Kamil Čermák pak oproti tomu více navázal na „zelenou“ energetiku a zmínil, že firmy mohou těžit ze zateplení domů, energeticky efektivních opatření na snížení spotřeby nebo z možnosti instalace vlastních solárních panelů a debata o dekarbonizaci by se tak dle něj neměla „zbytečně redukovat na zákaz spalovacích motorů“.



Na talkshow navázalo posléze debatní setkání se zastupiteli měst a obcí, kde vystoupil rovněž generální ředitel Komerční banky a prezident Aliance pro bezemisní budoucnost Jan Juchelka, jenž tvrdil, že „nezávodí o to, kdo bude dřív zelený“.

„Musíme reagovat na regulatorní požadavky, které bankám mimo jiné předepisují reportovat tvrdá data, která reflektují na ekonomická a finanční rizika vyplývající z účinků přírodních změn. Riziko klimatických změn má charakter systémové změny. Je potřeba iniciovat koncentraci všech sil, intelektuálních, finančních nebo inovačních, které nám pomohou na tuto situaci reagovat,“ pronesl generální ředitel Komerční banky.



Hladík se netajil též tím, že by chtěl po Česku začít budovat řady větrných elektráren. Jejich zdlouhavé schvalování je totiž podle něj minulostí. „Díky novele ale dojde ke zrychlení povolovacích procesů všude po České republice, kromě no-go zón, které jsou definovány jako národní parky nebo chráněná území I. a II. zóny,“ řekl ministr a ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman poté propagoval dotační program Nová zelená úsporám.



Na příští akci se k Hladíkovi připojí i Petr Honzejk

A na koho se mohou lidé v Jihlavě přijít podívat? Diskutovat dorazí podle serveru Obnovitelně.cz „zajímaví hosté a experti na obnovitelné zdroje, dekarbonizaci nebo zelenou ekonomiku“, kterými jsou mimo Hladíka polární bioložka a výzkumná pracovnice Centra polární ekologie Jihočeské univerzity Marie Šabacká, redaktoři Hospodářských novin a spoluautoři podcastu Generační konflikt Veronika Capáková a Petr Honzejk či youtuberka Eliška Víravová, která například podotýká, že není nutné, abychom byli v omezování příliš radikální. A to třeba i v otázce živočišné výroby. „Není to o tom, být příliš radikální a ze dne na den být vegan. To není udržitelné. A je to i zbytečné. Co takhle ale tento týden maso omezovat? A mít ho třeba jen jednou na 2–3 dny? To už zní docela reálně,“ vysvětluje mladá influencerka, jak se dle ní není třeba omezovat příliš drasticky.

Zadarmo to není



Zájemce o účast v diskusích s ministrem Hladíkem může těšit, že nezaplatí ani korunu, jelikož je vstupné zadarmo. Alespoň tedy na místě. Skrze veřejné finance totiž debaty a další navázané akce a materiály nepřijdou úplně lacino.



Skrze Státní fond životního prostředí ČR totiž Obnovitelně s.r.o., stojícím za portálem Obnovitelně.cz, v rámci smlouvy o partnerství při sérii akcí Pro moderní Česko – setkání plná energie jen v Pardubickém kraji přiteklo 1 450 000 Kč bez DPH.



Co za tuto částku MŽP získalo? Ve smlouvě je objednána proběhlá talkshow pro veřejnost z půlky května a následná konference se zástupci měst, obcí a regionů, workshop pro veřejnost, workshop zaměřený na obchodní a zemědělské společnosti či farmáře pro oblasti moderní energetiky a s představením možností finanční podpory Modernizačního fondu, tisková zpráva, avíza, výstupní tisková zpráva či účast Hladíka v podcastu #PodProudem, kde zaznělo, že jsou „lidovci ve vládě nejzelenější“ a chtějí „vyvést Česko z fosilního skanzenu“. Dále pak propagační materiály či pozvánky. Kolik vyjde spolupráce s Obnovitelně s.r.o. v dalších krajích, zatím ministerstvo nezveřejnilo.

Organizace uvádí, že „cílem Obnovitelně.cz a Svazu moderní energetiky je pomoci domácnostem, městům či firmám zorientovat se v široké škále témat dekarbonizace a zelené modernizace a vejít tak do nového období jako vítězové“.



Vítězem zakázky o partnerství při sérii akcí Pro moderní Česko – setkání plná energie pak je také Svaz moderní energetiky, z.s., který od Státního fondu životního prostředí ČR dostal přiklepnuto 7 900 000 korun bez DPH (9 559 000 Kč s DPH). Tentokrát se však již spolupráce neomezuje jen na jeden z krajů, ale je rovnou vedena se zaměřením na 8 lokalit.



V rámci této smlouvy je opět vyžadováno mediální pokrytí, promomateriály a akce, zahrnující talkshow, krajské konference pro města a obce, semináře a workshopy pro veřejnost i obchodní a zemědělské společnosti, farmáře či diskuse se studenty středních a vysokých škol o změně klimatu a zelené modernizaci za účasti Hladíka či zástupce Státního fondu životního prostředí ČR.

ParlamentníListy.cz se Ministerstva životního prostředí dotazovaly na detaily dané spolupráce, jaký edukativní obsah budou mít diskuse se studenty či kdo vybírá hosty, kteří na setkáních vystoupí, ministerstvo na tyto dotazy nereagovalo.

