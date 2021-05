Přijel z Německa a byl úplně jinej. Hejma o Ivanu Bartošovi

Volební kampaně začínají. „Nebude to hezký,“ soudí komentátor Ondřej Hejma ve své show a předvídá, že na konci kampaně někdo zase vypustí nějakou bombu, jakou byla Kubiceho zpráva. Odhaduje, že právě kvůli kampani chce „pseudoopozice“ vyslovit nedůvěru vládě, aby se mohli předvádět. Piráti podle něj mají strach, že by Babiš mohl přece jen volby vyhrát. Hejma se také opřel do primátora Hřiba a hlavně předsedy Ivana Bartoše a do jeho změny názorů. „Já si vzpomínám, jak jednou byl v televizi, jak se vrátil z nějaké bezpečnostní konference v Mnichově, a najednou byl úplně jinej,“ připomenul a také zmínil, kdo bere „špidlovské peníze“.

reklama

Hejma odstartoval připomínkou, že začala volební kampaň. „Nebude to hezký,“ soudí komentátor. Podle něj jsou demokratické volby antireklamou na demokracii. A na rozdíl od voleb v období komunismu, kdy prý nešlo o nic, v těchto jde dle Hejmy o všechno, což se projevuje tím, jak se začínají různí šťáralové a čmuchalové zabývat minulostí stranických kandidátů. Anketa Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 18.5.2021) Už jsem po očkování alespoň jednou dávkou 39% Nechám se očkovat 3% Nenechám se očkovat 56% Nevím 2% hlasovalo: 1439 lidí

„Bude to ohavné, bude to gradovat, bude to mít stupnice a na závěr přijde určitě nějaká strašná bomba, vzpomeňte si, třeba Kubiceho zpráva nebo podobné věci, které měly zatřást celou zeměkoulí, aby se nakonec ukázalo, že je to normální bublina a vůbec nic se nestalo,“ odhaduje komentátor a dodává, že pokus o „bombičku“ tady už byl, v podobě „Vrbětické bramboračky“.

Věnoval se tématu vyslovení nedůvěry vládě a prohlásil, že je to vyhlášení nedůvěry vládě, která už ji nemá, a to podle průzkumů ani mezi obyvatelstvem, ani ve Sněmovně, kde vládu opustili komunisté. A proč to opozice dělá, když se Miloš Zeman nechal slyšet, že Andreje Babiše nechá dovládnout? „Ve volbách je důležitá jedna věc. Být v médiích. Pořád, co nejvíce, nejlépe každý den,“ soudí Hejma a dodává, že vyslovení nedůvěry otevírá další možnosti útoků na vládu. „Budou se předvádět a producírovat, v Poslanecké sněmovně bude živo, pak přijde poslanec Volný a dá někomu flákanec, bude to peklo a panoptikum,“ předpovídá.

Navíc se dle jeho slov chce tzv. demokratická opozice vyvinit z průšvihu, ve kterém je Česká republika. „Celé volby budou o tom, komu zůstane ten Černý Petr,“ odhadl Hejma. Babiš a ČSSD se dle něho budou chlubit, jak epidemii zvládli a „pseudoopozice“ na ně bude útočit, že nezvládli. „Tahleta opozice hrála tu hru s vládou. Úplně stejnou hru,“ obvinil Hejma pět stran v koalicích. „Musí se všechno zavřít, ekonomika de facto zlikvidovat, lockdown sem, lockdown tam, k tomu byly potřeba tzv. nouzové stavy, které dávaly té vládě neomezenou možnost dělat, co chce,“ popsal tento způsob uvažování a dodal, že síly, které namítaly, že tento způsob řízení není nutný, byly ve Sněmovně marginální, ale to právě byla „skutečná opozice“.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jmenoval Tomia Okamuru a Trikolóru se Svobodnými a Soukromníky. „Bylo jich hrozně málo, lidi na ně křičeli, smáli se jim, což v podstatě přetrvává do dneška,“ prohodil. Koalice SPOLU a Pirátů a STAN prý žádná opozice není, ale jsou to náhradníci. „Oni by to nedělali jinak, když by se dostali na ministerské posty a do Parlamentu v patřičném množství. Zase by to bylo na základě instrukcí odjinud, pokud možno z Bruselu. Bylo by to podvolení se globálním trendům a udělali by to úplně stejně,“ mínil komentátor. A o to jde dle Hejmy i teď, aby se pseudoopozice dostala na Babišovo místo a pak dělala to samé.

Piráti podle jeho odhadu teď mají strach, že by ve volbách přece jenom mohl zvítězit Andrej Babiš. A proto podporují vyslovení nedůvěry vládě. Ale nedůvěru chová komentátor k nim. „Dobře vypadají, jsou mladý, jsou vzdělaný, uměj cizí jazyky. Ale bohužel, nemaj co říct,“ soudí s tím, že nic kromě rozkrývání, digitalizace a transparentnosti Piráti nenabízí. Měli by se podle Hejmy dát k policii, když je tohle baví.

Že Piráti nemají žádný skutečný program pak demonstroval na primátoru Hřibovi, jenž místo dostavby Pražského okruhu „přejmenovává ulice, navazuje speciální vztahy s Tchaj-wanem a dělá globální mezinárodní gesta, která neznamenají pro zemi vůbec nic, pokud náhodou neznamenají něco špatného“. „Primátor Hřib je pro mě absolutní pozér, který nemá, co by konkrétního řekl, jenom umí dělat rozmáchlá gesta, která jsem tu vyjmenoval,“ odsoudil komunálního politika.

Opřel se i do Ivana Bartoše, jehož věty prý „nemají konec“, ať už je v jakémkoliv pořadu. Což Hejma označil jako „logorheu“, tedy slovní průjem. „Ty informace jsou tak řídké, že nejdou udržet. Jdou pořád ven a nekončí to. A když to konečně skončí a moderátorka mu řekne, že dál to nejde, tak se člověk dozví, že se vlastně nic nedozvěděl,“ mínil o předsedovi Pirátské strany. To se ovšem dá profesionální pomocí zpravit.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Připraven na zteč!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ovšem na Bartoše také prasklo, že hlasoval proti vstupu do EU. A Hejma podotkl, že i on, známý euroskeptik se hlasování zdržel. „Dokonce se mu nelíbila ani Severoatlantická aliance. Kritizoval ji ze všech možných stran. To se dnes ukazuje a ostře kontrastuje s tím, co říká Ivan Bartoš dnes. Protože on je Evropské unie futrál, schvaluje vše, co EU navrhuje, řekl bych dokonce, že pirátští poslanci jsou tahouny integračního uskupení, aby to vše bylo všude stejné. A pokud možno novoty a experimenty,“ řekl o Bartošovi.

Důvod změny názorů? Piráti si podle Hejmy už „čuchli k moci“, například na pražském magistrátu. „Jak mohou měnit jména ulic a náměstí, jaké fondy tam jsou pro všechny různé poradce. A že se vlastně nemusí dohromady nic dělat, hlavně je potřeba hlídat PR a reklamu, aby to ve volbách dopadlo,“ rýpl si opět.

„Já si vzpomínám, jak jednou byl (Bartoš) v televizi, jak se vrátil z nějaké bezpečnostní konference v Mnichově, a najednou byl úplně jinej. Najednou bylo poznat, že ho tam vzali vážně. Že ho pár lidí poplácalo po zádech, že to dělá dobře. A to s člověkem udělá divy,“ zavzpomínal komentátor. Vyjádřil se i o europoslancích Pirátů. „Kteří tam berou ty špidlovský platy, neskutečné rance. Jen za to, že drží linii,“ otřel se o Markétu Gregorovou, Marcela Kolaju a Mikuláše Peksu.

Podle něho by bylo dobré, kdyby si voliči zjistili, co říkala strana před deseti lety a co říká dnes, u Pirátů by to prý moc dobře nedopadlo. A právě kvůli Pirátům je dle Ondřeje Hejmy nutné, aby byla ve Sněmovně „skutečná opozice“.

Psali jsme: Vagina? Problém. Tohle asi ne. Kalousek sjel Pirátku Co u toho hulej nebo pijou? Hejma ví, jak to Kroupa provedl s Hamáčkem „Rusové námi budou pohrdat.“ Ale proč? Hejma zdrtil Milion chvilek Vrbětice: „Takový nadšení po roce 89.“ Zklamaný Ondřej Hejma o Západu. Proroctví

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.