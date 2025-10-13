Schillerová jedná s opozicí o funkcích ve sněmovně

V pondělí začínají vyjednávání s budoucí opozicí. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš nabízí osm výborů, tři komise a jednu stálou delegaci. Jednání o rozdělení resortů i vedení Sněmovny už skončila, programová část rozhovorů však pokračuje.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Předsedové stran potenciální vládní koalice- Andrej Babiš, Tomio Okamura a Petr Macinka, ilustrační koláž

„Jednání o rozdělení resortů v potenciální vládě s SPD a Motoristy jsou u konce. Jednání o rozdělení vedení Sněmovny, výborech a komisích jsme taky ukončili,“ oznámil v pondělí ráno Babiš prostřednictvím svých sociálních sítí. Programová jednání budou pokračovat.

„Program potrvá déle. Budeme se bavit s našimi potenciálními partnery, jakou formu spolupráce podepíšeme – jestli to bude dohoda o společné vládě, nebo koaliční vláda,“ uvedl Babiš.

Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová by dnes měla začít jednat s budoucí opozicí. Té ANO nabízí osm výborů, tři komise a jednu stálou delegaci.

Babiš rovněž oznámil, že ve Sněmovně bude šetřit. I z toho důvodu nikdo nezaujme pozici šéfa místopředsedů Sněmovny. „Budou jenom čtyři. To bohatě stačí,“ podotkl Babiš.

V souvislosti se sněmovním rozpočtem pak kritizoval současnou předsedkyni Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou. „Pekarová neustále překračovala rozpočet Sněmovny. Ta Sněmovna nepotřebuje tolik peněz. Taky doufejme, že nebudou poslanci jezdit na výlety, ale z těch zahraničních cest něco bude ve prospěch naší země,“ vyjádřil se předseda hnutí ANO.

dosluhující vládě Petra Fialy je prvním místopředsedou Poslanecké sněmovny Vít Rakušan (STAN). Zbývajícími místopředsedy jsou Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP 09) a do září minulého roku byl místopředsedou vlády pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti).

Výbory jsou pracovními specializovanými orgány Poslanecké sněmovny. Vláda Petra Fialy má výborů celkem osmnáct, z toho opozice předsedala během období 2021–2025 až polovině výborů. Kontrolní výbor vedl Radovan Vích z SPD. Mandátovému a imunitnímu výboru předsedala Helena Válková za hnutí ANO. Petiční výbor dále vedl předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

Radek Vondráček (ANO) byl předsedou ústavně-právního výboru a výboru pro mediální záležitosti předsedali Aleš Juchelka (ANO) a Patrik Nacher (ANO). Poslanci hnutí ANO Miloslav Janulík a Lubomír Metnar pak vedli i výbor pro obranu. Dva roky byl pak předsedou výboru pro vědu, výzkum, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivo Vondrák za hnutí ANO a necelý rok předsedala výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj Klára Dostálová (ANO), předsednictví po ní převzal Ladislav Okleštěk (ANO). Od července 2024 vedl poslanec hnutí ANO Richard Brabec i zahraniční výbor.

Komisí bylo ve vládě Petra Fialy patnáct. Opozice, především pak hnutí ANO, byla pověřena vedením čtyř stálých komisí. Jiří Mašek (ANO) předsedal komisi pro kontrolu státní činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, Taťána Malá (ANO) vedla stálou komisi pro kontrolu činnosti Úřadu pro zahraniční styky a informace, Robert Králíček (ANO) stál v čele stálé komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství a Martin Kolovratník (ANO) předsedal volební komisi.

Stálé parlamentní delegace zastupují Poslaneckou sněmovnu a Senát v parlamentních shromážděních mezinárodních organizací a u Meziparlamentní unie. V Poslanecké sněmovně působilo pět takových delegací, z nichž opozice vedla pouze jednu, a to delegaci Parlamentu do Středoevropské iniciativy.

autor: Alena Kratochvílová

