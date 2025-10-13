Mašek (ANO): Tady něco nehraje

Jsem dalek toho předem někoho obviňovat, ale tady něco nehraje. Zdislavy Pokorné si vážím, to říkám naprosto vážně. To, co dokázala v kauze Bitcoin, byla obrovská dřina a poctivá práce. Tam bylo všechno jasně dané – důkazy, fakta, žádné spekulace. Klobouk dolů.
Ale v téhle takzvané „aféře Turek“?
Tady jsme, s prominutím, všichni na sakra tenkém ledě.
Najednou se objevují nějaké „archivy“, „monitoringy“, údajně staré statusy, o kterých nikdo pořádně neví, odkud se vzaly a kdo je skladoval či dokonce vytvářel.
Kdo to všechno sleduje? Na základě čeho?
Kdo má tu moc rozhodovat, co je pravda a co podvrh?
Odpověď se nabízí.
Novináři asi ne, ti by to již použili před eurovolbami.
A proč se vůbec někdo už v roce 2009 zajímal o Filipa Turka, kterému tehdy bylo něco přes dvacet? Co to má být? Kdo to platil, kdo to zadal, kdo to ukládal a proč?
Víme, kdo takové informace sbírá pro případné budoucí využití?
Paní redaktorka řekla, že dostali informaci, ověřili ji a zveřejnili.
Fajn. Ale zdroj? Tajný.
Aha. Takže co, nějaká tajná služba, nebo co to má znamenat?
Služby zasahují do politiky?
To se ví. Známe jednoho mediálně zdatného ředitele nejmenované služby, který se za této vlády „v pravý čas“ vyjadřoval k důležitým problémům.
A teď k tomu nejzásadnějšímu – kdo ví, který status je pravý a který falešný?
Kdo to určuje?
Kdo má ten božský patent na pravdu?
V době, kdy se dá během pěti minut vytvořit naprosto věrohodný deepfake, bude někdo tvrdit, že ví přesně, co je pravé a co ne? To jako fakt? No nevím.
Já bych si přál, aby tohle skončilo u soudu.
Protože tohle není jen o Turkovi nebo Pokorné.
Tohle je o tom, zda a případně jak se dnes manipuluje s realitou.
Kde končí pravda a začíná konstrukce.
A jestli si někdo myslí, že lidi to nevidí, tak se šeredně plete.
Protože tahle hra na „my víme líp“ už fakt přestává bavit.
Chceme vidět důkazy. Jasné, konkrétní, ověřitelné – stejné jako v kauze Bitcoin.
V opačném případě se to může stát každému z nás. A to asi nikdo nechce, věřím, že ani nikdo z dosud vládního tábora.
autor: PV