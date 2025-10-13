Ludková (ODS): Evropská unie je dnes spíš Evropské hromadné šílení

Největším destruktorem budoucnosti Evropské unie jsou ti, kteří schvalují podobné návrhy.
Evropské vlády, které se snaží prosazovat věkové limity pro změnu pohlaví, mohou mít už brzy problém. Podle nových bruselských pravidel to bude nelegální a jednotlivé státy tak mohou čelit trestům od bruselských soudců.
Evropská komise se ve svém návrhu nových pravidel podbízí transgenderovým aktivistům. Naopak znepokojeni jsou bojovníci za práva žen a homosexuálů, kteří se obávají, že pokrokářská agenda v Bruselu se odvrací od jejich zájmů směrem k genderové identitě.
Podle zmíněného návrhu by děti jakéhokoli věku mohly podstoupit neomezenou změnu pohlaví, přičemž terapie ke kontrole tohoto rozhodnutí by byly zakázány.
Evropa se jednou buď sama zhroutí, nebo se zreformuje do podoby, v jaké kdysi začínala – tedy jako Evropské hospodářské společenství. Dnes je to spíš Evropské hromadné šílení.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV