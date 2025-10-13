Premiér Fiala: Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik

Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik.
Po letech nejistoty a strachu se dnes konečně začali vracet domů ke svým rodinám. Setkal jsem se s rodinami unesených při své návštěvě Izraele, všichni jsme viděli jejich bolest i naději, mám radost, že se aspoň některé z obětí brutálního útoku Hamásu nakonec podařilo zachránit z rukou teroristů.
Je dobře, že se prezidentu Trumpovi podařilo vyjednat příměří, předání rukojmích a zároveň umožnit vstup humanitární pomoci do Gazy. Nyní je nezbytné, aby tento proces pokračoval a vedl k dlouhodobému míru.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
