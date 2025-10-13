Premiér Fiala: Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik

13.10.2025 18:23 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propuštění izraelských rukojmích

Premiér Fiala: Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik
Foto: Hans Štembera
Popisek: Premiér Petr Fiala

Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik.

Po letech nejistoty a strachu se dnes konečně začali vracet domů ke svým rodinám. Setkal jsem se s rodinami unesených při své návštěvě Izraele, všichni jsme viděli jejich bolest i naději, mám radost, že se aspoň některé z obětí brutálního útoku Hamásu nakonec podařilo zachránit z rukou teroristů.

Je dobře, že se prezidentu Trumpovi podařilo vyjednat příměří, předání rukojmích a zároveň umožnit vstup humanitární pomoci do Gazy. Nyní je nezbytné, aby tento proces pokračoval a vedl k dlouhodobému míru.

Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.

  • ODS
  • předseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Příměří v Gaze? Trumpova iniciativa prý jde do finále
Fiala končí. A nevzpomíná se na něj v dobrém
Aktivistka z Gretiny lodě píše Strakovce: Jsem unesený český občan
Mír na Blízkém východě? Trumpův plán chystá změny v Palestině

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Fiala , Izrael , ODS , Palestina , Trump

autor: PV

Ing. Andrej Babiš byl položen dotaz

Vážený pane Babiši

Obracím se na Vás jako na budoucího premiéra, protože si myslím, že je nutné řešit následující problém. Legálně se u nás prodávají drogy s HHC, THC a další. Na sociálních sítích se dočtete, že rodiče či učitelé či kamarádky řešili bezvědomí dětí po požití jakýchsi bonbonů, trubiček a kdoví čeho ješt...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxiduNepříjemná plíseň z nehtů vybublá pomocí peroxidu Na pravou lásku není nikdy pozděNa pravou lásku není nikdy pozdě

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Fiala: Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik

18:23 Premiér Fiala: Propuštění izraelských rukojmích je zásadní okamžik

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k propuštění izraelských rukojmích